¡ÚµþÅÔ¶âÇÕ¡Û£³Ï¢Ã±£±£°£¹ËüÇÏ·ô¤ÎÂçÇÈÍð¡¡£´ÈÖ¿Íµ¤¥Ö¥¨¥Ê¥ª¥ó¥À¤¬½Å¾Þ½éÀ©ÇÆ¡¡ÀîÅÄ¡Ö¤·¤Ã¤«¤ê¾¡¤ÁÀÚ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤³¤È¤òË«¤á¤Æ¤¢¤²¤¿¤¤¡×
¡¡¡ÖµþÅÔ¶âÇÕ¡¦£Ç£³¡×¡Ê£´Æü¡¢µþÅÔ¡Ë
¡¡£²£¶Ç¯¤Î³«Ëë½Å¾Þ¤òÀ©¤·¤¿¤Î¤Ï£´ÈÖ¿Íµ¤¤Î¥Ö¥¨¥Ê¥ª¥ó¥À¡Ê²´£µºÐ¡¢·ªÅì¡¦¿Ü³¡Ë¡£¹¥°Ì¤«¤éÁ¯¤ä¤«¤ÊµÓ¤Çº¹¤·ÀÚ¤ê¡¢½Å¾Þ½éÀ©ÇÆ¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£¹¥È¯¤ò·è¤á¤ë¤È¡¢£±£µÈÖÏÈ¤ò¤â¤Î¤È¤â¤»¤º¡¢¤¹¤°¤µ¤Þ¹¥°Ì¤Ø¥Ý¥¸¥·¥ç¥Ë¥ó¥°¡£º£¤«º£¤«¤ÈÈ´·²¤Î¼ê±þ¤¨¤ò¥°¥Ã¤È¤³¤é¤¨¡¢Ä¾Àþ¤Ø¸þ¤¯¤È°ìµ¤¤Ë¿Ê½Ð³«»Ï¡£¥¸¥ï¥¸¥ï¤È¤·¤Ö¤È¤¯µÓ¤ò¿¤Ð¤·¡¢¥´¡¼¥ëÁ°¤Ç¤ÎÀÜÀï¤òÆ¬º¹À©¤·¤¿¡££²Ãå¤Ë£µÈÖ¿Íµ¤¤Î¥Õ¥¡¡¼¥ô¥§¥ó¥È¡¢£³Ãå¤Ë£±£¸ÈÖ¿Íµ¤¤Î¥·¥ç¥¦¥Ê¥ó¥¢¥Ç¥¤¥Ö¤¬Æþ¤ê¡¢£³Ï¢Ã±¤Ï£±£°£¹Ëü£¶£¶£´£°±ß¤ÈÂçÇÈÍð¤Î·ë²Ì¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£¾¡¤Á¥¿¥¤¥à¤Ï£±Ê¬£³£³ÉÃ£·¡£
¡¡ÀîÅÄ¤Ï¡Ö¥ª¡¼¥Ê¡¼¤Ë¤â¤¤¤¤Êª¤¬ÆÏ¤±¤é¤ì¤Þ¤¹¤·¡¢±¹¼Ë¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âÇ¯ÌÀ¤±¤Ç¤³¤¦¤ä¤Ã¤Æ¾¡¤¿¤»¤Æ¤â¤é¤¨¤Æ¤¤¤¤»þ´Ö¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤È¤Æ¤â¤¤¤¤¶ñ¹ç¤Ç¤¤ç¤¦¤ò·Þ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¾¡Éé¤Ë¹Ô¤¡¢¤¤¤¤¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ò¼è¤ê¤Ë¹Ô¤³¤¦¤È¤¤¤¦»×¤¤¤Ç¤¢¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤òÁªÂò¤·¤Þ¤·¤¿¡£³«Ëë½µ¤È¤Ï¤¤¤¨ºòÇ¯Ëö¤â¤º¤Ã¤È»È¤Ã¤Æ¤Î¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«Á´ÂÎÅª¤Ë¤¤Ä¤¤ÇÏ¾ì¾õÂÖ¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â¤³¤ÎÇÏ¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÄ¹¤¯¤¤¤¤µÓ¤ò»È¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤ò»È¤¨¤ë¤è¤¦¤ËÁÈ¤ßÎ©¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£¼ã¤¤»þ¤«¤é¤¹¤´¤¯ÁÇ¼Á¤Î¹â¤µ¤ò´¶¤¸¤ëÇØÃæ¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«½ÐÀ¤¤¹¤ë¤Î¤Ë»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤¦¤ä¤Ã¤Æ½Å¾Þ¤ò³Í¤ë¤È¤³¤í¤Þ¤ÇÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤º¤Ï¤¤ç¤¦¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¾¡¤ÁÀÚ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤³¤È¤òË«¤á¤Æ¤¢¤²¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¾Ð´é¤ÇÁêËÀ¤ò¤¿¤¿¤¨¤¿¡£
¡¡º£Ç¯¤ÎÊúÉé¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤Ï³Ú¤·¤¯¾è¤ê¤¿¤¤¡¢³Ú¤·¤¯»Å»ö¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¤Î»×¤¤¤Çº£Ç¯¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ËÜÅö¤Ë¤¤ç¤¦¤Ï¤ªµÒ¤µ¤ó¤â¤È¤Æ¤âÂ¿¤¯¤Æ¡¢²þ¤á¤Æ¤ªµÒ¤µ¤ó¤ÎÌÜ¤ÎÁ°¤ÇÁö¤ë¤«¤é¤³¤½µ¤»ý¤Á¤Î¤¤¤¤¤â¤Î¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â¤³¤³¤«¤é°ìÇ¯¡¢¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ë´î¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢³Ú¤·¤ó¤Ç»Å»ö¤¬¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÎÏ¶¯¤¯¸ý¤Ë¤·¤¿¡£