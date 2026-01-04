¿ÍÀ¸·ãÊÑ¡ªÂç¼ê´ë¶È¤«¤éÇÀ²È¤ËÅ¾¿È¤·¤¿¡ÈÃ¦¥µ¥éÉ×ÉØ¡É Âç¤¤Ê°ì¸®²È¤â¹ØÆþ¤·¡Ä Ž¢²¿¤â¸å²ù¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹Ž£ Ç¯¼ý¤ÏÈ¾Ê¬°Ê²¼¤Ç¤â²ÈÂ²¤È½¼¼Â¥é¥¤¥Õ
Âç¼ê´ë¶È¤«¤éÇÀ²È¤ØÅ¾¿È¡£Ç¯¼ý¤Ï¡¢¤Ê¤ó¤ÈÈ¾Ê¬°Ê²¼¡£¤Ç¤â¡Ä
¡Ö²¿¤â¸å²ù¤Ï¤·¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×
Âç¤¤ÊÊ¿²°¤Ç4¿ÍÊë¤é¤·¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¿©Èñ¤âÂçÉýºï¸º¡£Å¾¿¦¤Ç¿ÍÀ¸¤òÊÑ¤¨¤¿¤´É×ÉØ¤ËÌ©Ãå¤·¤Þ¤·¤¿¡£
º£¡¢Æ¯¤Êý¤ò¸«Ä¾¤¹¿Í¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÁíÌ³¾Ê¤ÎÄ´ºº¤Ç¤Ï¡¢½¢¶È¼Ô¤ÎÅ¾¿¦¤ò´õË¾¤¹¤ë¿Í¤Ï1000Ëü¿Í°Ê¾å¤ÇÁý²Ã·¹¸þ¤Ë¡£¤½¤ó¤Ê»þÂå¤Ë¡¢¿ÍÀ¸¤òÂç¤¤¯Êý¸þÅ¾´¹¤·¤¿¤´É×ÉØ¤¬°¦ÃÎ¸©ÉðËÄ®¤Ë¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Å¾¿¦¤·¤¿¤Î¤Ï6Ç¯Á° É×ÉØ¤¬ºî¤ë¤³¤À¤ï¤êÌîºÚ
º£²ó¼èºà¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤Î¤ÏÌó6Ç¯Á°¤Ë½¢ÇÀ¤·¤¿¡¢¥Ýー¥¸¥ó¡¦¥±¥ó¤µ¤ó¤È¡¢ºÊ¤Î¥æ¥¤µ¤ó¡£
¡Ö¥Ö¥í¥Ã¥³¥êー¤Î¼ý³Ï¡×
¹Âç¤ÊÈª¤òÆó¿Í¤ÇÀÚ¤êÀ¹¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î»þ´ü¼ý³Ï¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢½Ü¤Î¥Ö¥í¥Ã¥³¥êー¤Ë¡¢´Å¤µ¤¬Çä¤ê¤Î¥Ë¥ó¥¸¥ó¡£¤µ¤é¤Ë¤Ï¡¢¥µ¥é¥À¤Ç¿©¤Ù¤é¤ì¤ëÀÄ¤¤¥Ñ¥Ñ¥¤¥ä¤Ê¤É¡¢²Æ¤Î»þ´ü¤â¹ç¤ï¤»¤ë¤È£¶¼ïÎà°Ê¾å¤ÎÌîºÚ¤òºÏÇÝ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Æó¿Í¤¬°é¤Æ¤ëÌîºÚ¤ÏÌ£¤¬Ç»¤¯¡¢¤È¤Æ¤âÈþÌ£¤·¤¤¤È¤ªµÒ¤µ¤ó¤«¤éÂç¹¥É¾¡£Ä®¤Î¤Õ¤ë¤µ¤È¤ÎÇ¼ÀÇ¤ÎÊÖÎéÉÊ¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¤Ï¡¢Åìµþ¤ÎÀÄ²ÌÅ¹¤ÎÌÜ¤Ë¤âÎ±¤Þ¤ê¥Ö¥í¥Ã¥³¥êー¤ò²·¤¹¤Þ¤Ç¤Ë¡£
¤½¤ó¤Ê¤³¤À¤ï¤êÌîºÚ¤òºî¤ë¤ª£²¿Í¤Ç¤¹¤¬¡¢Á°¿¦¤Ï¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯ÊÌ¤ÎÀ¤³¦¤Ç¤·¤¿¡£
¡Ö»Å»ö¤¬¹ç¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤¬Å¾¿¦¤Î¤¤Ã¤«¤±¡×
¡Ê¥±¥ó¤µ¤ó¡Ë
¡ÖËÍ¤Ï¼«Æ°¼Ö´Ø·¸¤Î¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢³«È¯¡×
¡ÊºÊ ¥æ¥¤µ¤ó¡Ë
¡Ö¥×¥ê¥ó¥¿ー¥áー¥«ー¤Î±Ä¶È´ë²è¡£³¤³°¤ËÈÎÇä²ñ¼Ò¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢Çä¤ê¾å¤²ºöÄê¤È¤«¡¢¿ô»ú¤È¤ªÍ§Ã£¤ÎÀ¤³¦¤Ç¤·¤¿¡×
Âç¼ê´ë¶È¤ÇÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤¿2¿Í¡£½çÄ´¤Ë¸«¤¨¤¿¥¥ã¥ê¥¢¤ÎÎ¢¤Ç¡¢¾Íè¤Ø¤Î°ãÏÂ´¶¤ò³Ð¤¨¤¿¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê¥±¥ó¤µ¤ó¡Ë
¡Ö¥Ñ¥½¥³¥ó¤Ç»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢³°¤Ë½Ð¤¿¤¤¡£¼«Ê¬¤¬¡¢ÀèÇÚ¤Î¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¥¤¥áー¥¸¤¬¤Ä¤«¤á¤Ê¤¯¤Æ¡Ä»Å»ö¤¬¹ç¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤¬Å¾¿¦¤Î¤¤Ã¤«¤±¡£¼«Ê¬¤ÇÄ©Àï¤·¤Ê¤¬¤é¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¯»Å»ö¤ò¹Í¤¨¤¿¤È¤¤Ë¡¢ÇÀ¶È¤¬Åö¤Æ¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¡×
¼ýÆþ¤¬°ÂÄê¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢·è¤á¤é¤ì¤¿ÆâÍÆ¤ò¤·Â³¤±¤ë¤³¤È¤Ë¡¢¤³¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤è¤¤¤Î¤«¤ÈÇº¤ó¤Ç¤¤¤¿¥±¥ó¤µ¤ó¡£¤½¤ó¤Ê»þ¤Ë½Ð²ñ¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢ÇÀ¶È¤Ç¤·¤¿¡£
Ç¯¼ý¤ÏÈ¾Ê¬°Ê²¼ ¤Ç¤âŽ¢¤ª¤¤¤·¤¤Ž£¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤È½¼¼Â´¶¤¬
¡Ê¥±¥ó¤µ¤ó¡Ë
¡ÖÇ¯¼ý¤ÏÈ¾Ê¬°Ê²¼¤°¤é¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¸µ¡¹ÇÀ¶È¤¬²Ô¤²¤ë¥¤¥áー¥¸¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ÇÀ¶È¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é³Ú¤·¤¯¤Æ¡ÊÇ¯¼ý¤¬²¼¤¬¤Ã¤Æ¤â¡ËÀ¸·×¤¬À®¤êÎ©¤Á¤½¤¦¤À¤È»×¤Ã¤¿¡×
¡Ê¥æ¥¤µ¤ó¡Ë
¡ÖÁ°¤Î²ñ¼Ò¤Ï»öÌ³ºî¶È¤¬¼ç¡£»öÌ³ºî¶È¤ÇÉ¾²Á¤µ¤ì¤ë¡£º£¤À¤ÈÌîºÚ¤¬¤Ç¤¤Æ¡¢¤ªµÒ¤µ¤ó¤Ë¿©¤Ù¤Æ¤â¤é¤¨¤Æ¡¢¤ª¤¤¤·¤¤¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë½¼¼Â´¶¤¬¤¢¤ë¡×
¤ªµÒ¤µ¤ó¤ÎÈ¿±þ¤ä¤Ç¤¤¿ÌîºÚ¤Î¼Á¤Ê¤É¡¢À®²Ì¤¬ÌÜ¤Ë¸«¤¨¤ëÇÀ¶È¤ÎÀ¤³¦¤ËÈô¤Ó¹þ¤à¤³¤È¤ò·è°Õ¡£
¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÎÈª¤òºî¤ë°Ù¤Ë¡¢¹ÌºîÊü´þÃÏ¤Î³«º¦¤«¤é»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡£»×¤¤ÀÚ¤Ã¤Æ»Ï¤á¤¿ÇÀ¶È¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢º£¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¤Ë¤ÏÁêÅö¤Ê¶ìÏ«¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¡£
Á°¿¦¤Î¥Î¥¦¥Ï¥¦¤¬ÇÀ¶È¤Ë³è¤«¤µ¤ì¤ë
¡Ê¥æ¥¤µ¤ó¡Ë
¡ÖµîÇ¯¤³¤Î¼èºà¤¬¤¢¤Ã¤¿¤é¼õ¤±¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤â¡£¥Ö¥í¥Ã¥³¥êー¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ÉÄ¤ò¿¢¤¨¤Æ3Æü¸å¤ËÃî¤Ë¿©¤ï¤ì¤Æ¡¢¹¹ÃÏ¤ß¤¿¤¤¤Ê»þ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤¤¤í¤¤¤í¤ÊÇÀ²È¤µ¤ó¤ËÊÙ¶¯¤·¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ê¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ç¤âÊÙ¶¯¤·¤ÆÊýË¡¤òÊÑ¤¨¤Æ¤ß¤¿¡×
»î¹Ôºø¸í¤ò¤·¤Æ¤è¤¦¤ä¤¯ÌîºÚ¤¬¼è¤ì»Ï¤á¤¿¤Î¤Ï¡¢£³Ç¯ÌÜ¤ò²á¤®¤¿¤¢¤¿¤ê¤«¤é¡£²áµî¤Î·Ð¸³¤¬ÇÀ¶È¤Ë³è¤«¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê¥æ¥¤µ¤ó¡Ë
¡Ö¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ç¡¢ÅÚ¤ÎÊ¬ÀÏ¤ò»î¸³´É¤ò¿¶¤ê¤Ê¤¬¤é¤·¤Æ¡¢¤½¤ì¤Ë´ð¤Å¤¤¤ÆÈîÎÁ¤òÀß·×¡×
Á°¿¦¤Î¥Çー¥¿Ê¬ÀÏ¤Î¥Î¥¦¥Ï¥¦¤¬ÇÀ¶È¤ËÀ¸¤«¤µ¤ì¡¢¼ý³ÏÎÌUP¤Ë·Ò¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö²ñ¼Ò°÷¤È°ã¤Ã¤Æ¡¢Êó½·¤¬Á´ÉôÊÖ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡×
¤µ¤é¤Ë¡Ä
¡Ê¥æ¥¤µ¤ó¡Ë
¡ÖÉðËÄ®¤Ï¤ß¤½¤ÎÄ®¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ê¤ß¤½¤ÎÀ½Â¤²áÄø¤Ç¤Ç¤¤ë¡Ë¤¿¤Þ¤ê¤·¤ç¤¦Ìý¤Îºñ¤ê¤«¤¹¤òÈîÎÁ¤È¤·¤Æ³èÍÑ¤·¤¿¡×
¿·¤·¤¤¤³¤È¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤¿¤¤¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¥±¥ó¤µ¤ó¤Ï¡¢ÉðËÄ®¤Ç½é¤á¤Æ¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤È¤·¤Æ»Ï¤á¤¿ºñ¤ê¤«¤¹¤ò»È¤Ã¤¿ÈîÎÁºî¤ê¡£ÉÊ¼Á¤Î¸þ¾å¤Ë¡¢Âç¤¤¯¹×¸¥¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ê¥æ¥¤µ¤ó¡Ë
¡Ö´èÄ¥¤Ã¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤¹¤´¤¯¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡×
Q.2¿Í¤Ïº£¡¢²¿¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¬³Ú¤·¤¤¡©
¡Ê¥æ¥¤µ¤ó¡Ë
¡Ö¼ý³Ï¤·¤Æ½Ð²Ù¤·¤Æ¤ª¶â¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤È¤«¡Ä¡×
¡Ê¥±¥ó¤µ¤ó¡Ë
¡Ö²ñ¼Ò°÷¤È°ã¤Ã¤Æ¡¢Êó½·¤¬Á´ÉôÊÖ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¤¬¤ä¤ê¤¬¤¤¡×
¿©Èñ¤¬¤«¤«¤ë¤Î¤Ï¡Ö¤´ÈÓ¤ÈÆùÎà¤À¤±¡×
ÇÀ¶È¤ò»Ï¤á¤Æ6Ç¯¡¢½¼¼Â¤·¤¿À¸³è¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤´É×ÉØ¤Î¼«Âð¤Ø¡£¸¼´Ø¤Ë¤Ï¡¢¼ý³Ï¤·¤¿ÌîºÚ¤ò¥Í¥Ã¥ÈÈÎÇäÍÑ¤ËµÍ¤á¤¿ÃÊ¥Üー¥ë¤¬¡£¤â¤È¤â¤È¤Ï¥Þ¥ó¥·¥ç¥óÊë¤é¤·¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢ÇÀ¶È¤È»Ò¤É¤âÆó¿Í¤Î¤¿¤á¤Ë¹¡¹¤È¤·¤¿Ê¿²°¤ò¹ØÆþ¡£Ãæ¤Ç¤â¡¢¥æ¥¤µ¤ó¤Î¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤¬¥¥Ã¥Á¥ó¤Ç¤¹¡£
Í¼ÈÓ¤Î½àÈ÷¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡Ä¥±¥ó¤µ¤ó¤¬Â©»Ò¤Î¤Ï¤ä¤È·¯¡Ê4¡Ë¤È¡¢¤æ¤¤¤È·¯¡Ê2¡Ë¤òÏ¢¤ì¤Æµ¢Âð¡£
Âè2¤Î¿ÍÀ¸¤È¤·¤ÆÁª¤ó¤ÀÇÀ¶È¡£¤½¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¡¢2¿Í¤Ç»Ò°é¤Æ¤¬¤Ç¤¤ë¥¹¥±¥¸¥åー¥ë¤Ë¤Ê¤ê¡¢ÃÄÝ³¤Î»þ´Ö¤âÁý¤¨¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÎÌîºÚ¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¡¢¿©Èñ¤Î¤Û¤È¤ó¤É¤¬¡É¤´ÈÓ¤ÈÆùÎà¡É¤À¤±¡£
¡Ê¥±¥ó¤µ¤ó¡Ë
¡ÖÍ¼¿©¤òËèÆü²ÈÂ²¤ß¤ó¤Ê¤Ç¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¡£¤³¤Î»Å»ö¤ò¤ä¤Ã¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×
Q.º£¤Î»Å»ö¤Ï¤É¤¦¡©
¡Ö²¿¤â¸å²ù¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×
Ç¯¼ý¤ÏÈ¾Ê¬¤Ë¡£¤Ç¤â¡¢²ÈÂ²¤Î»þ´Ö¤ÈÊë¤é¤·¤ÎË¤«¤µ¤ÏÇÜ°Ê¾å¡£»×¤¤ÀÚ¤Ã¤¿Å¾¿¦¤Ç³«¤±¤¿¡¢½¼¼Â¤ÎÀ¸³è¡£¤½¤³¤Ë¤Ï¡¢¤ª¶â¤À¤±¤Ç¤ÏÂ¬¤ì¤Ê¤¤Ì¥ÎÏ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
CBC¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¥Á¥ã¥ó¥È¡ª¡×2025Ç¯12·î18ÆüÊüÁ÷¤è¤ê
