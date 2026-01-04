◆全国高校ラグビー▽準決勝 大阪桐蔭―桐蔭学園（５日・花園）

史上６校目の３連覇を狙う桐蔭学園（神奈川第１）は４日、３大会連続の顔合わせとなった大阪桐蔭（大阪第３）戦へ向け、大阪市内で調整した。両校は校名に同じ「桐蔭」の２文字が入るが別法人。桐蔭学園は控え選手らが仮想・大阪桐蔭となり、先発メンバーが実戦をイメージしながらアタックやディフェンス時の動きを確認した。

桐蔭学園は２回戦で常翔学園（大阪第２）、準々決勝では東海大大阪仰星（大阪第１）を破り、大会史上初めて、１大会で大阪３代表全てと対戦する。藤原秀之監督（５７）は「びっくりしましたね。まあそういうことあるでしょうね」と驚いたが、「大阪桐蔭さんには、小手先なことはできないんで、今までやってきたことをきっちりどれだけ精度高くできるか」と真っ向勝負を示唆した。

昨冬Ｖメンバーで大阪市出身のプロップの喜瑛人（よし・あきと、３年）は「（大阪勢相手と）あまり考えず、目の前の１チームとして、準備して勝つ」と気合。「僕が０を１にするようなボールキャリーをしたい。前半我慢して体を当て続けて、最後の１５分に一気に点を取るとか、流れをもってきたい」と突破役を誓い、終盤決着を見据えた。

準決勝あと１試合は東福岡（福岡第１）と京都成章（京都）が対戦する。