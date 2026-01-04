◆新日本プロレス「ＷＲＥＳＴＬＥ ＫＩＮＧＤＯＭ ２０ ｉｎ 東京ドーム 棚橋弘至引退」（４日、東京ドーム）

新日本プロレスは４日、東京ドームで「ＷＲＥＳＴＬＥ ＫＩＮＧＤＯＭ ２０ ｉｎ 東京ドーム 棚橋弘至引退」を開催した。

チケットは全席完売の沸騰興行。１６人組ダンス＆ボーカルグループ・ＴＨＥ ＲＡＭＰＡＧＥの武知海青がＮＥＶＥＲ無差別級６人タッグ選手権試合トルネードランボーへ登場した。

試合で武知は、海野翔太＆上村優也とトリオを結成し王者組・マスター・ワト、ＹＯＨ、矢野通へ挑んだ。ＴＨＥ ＲＡＭＰＡＧＥメンバーが舞台に現れ、武知を呼び込むと武知は、目バーと共にダンスを披露。さらにパートナーの海野、上村も登場しド派手なパフォーマンスでリングインした。

武知は２０２２年にＡＢＥＭＡの配信ドラマ「覆面Ｄ」でレスラー役で出演したことがきっかけで、２４年にプロレスデビュー。ＤＤＴに入団し昨年９月にＫＯ―Ｄ６人タッグ王座を奪取した。さらに１１・１９後楽園ホール大会で新日本プロレスに初参戦。この日のＮＥＶＥＲ無差別級６人タッグ選手権試合トルネードランボーへの出場が決まった。

１分ごとにチームが現れるトルネードランボー形式での試合は、武知＆海野＆上村は、「Ｈ．Ｏ．Ｔ」成田蓮＆ＳＡＮＡＤＡ＆金丸義信と対戦。さらにＹｕｔｏ―Ｉｃｅ＆ＯＳＫＡＲ＆クラーク・コナーズ、ザック・セイバーＪｒ．＆大岩陵平＆ハートリー・ジャクソン、真壁刀義＆田口隆祐＆タイガーマスクが続けて登場した。

Ｙｕｔｏ―Ｉｃｅ＆ＯＳＫＡＲ＆コナーズが最初に退場。直後に後藤洋央紀＆ＹＯＳＨＩ―ＨＡＳＨＩ＆ボルチン・オレッグがリングイン。真壁刀義＆田口隆祐＆タイガーマスクが退場した直後に石井智宏＆タイチ＆小島聡が登場した。最後に王者組・マスター・ワト、ＹＯＨ、矢野通が入場した。

武知組は上村がオーバーザ・トップ・ロープとなり敗退。最後は、後藤＆ＹＯＳＨＩ―ＨＡＳＨＩ＆ボルチンとザック＆大岩＆ジャクソンが残り、ザックがボルチンをフォールし王座を奪取した。

バックステージで武知は、海野から「またリングで交わることもあると思います。その時は全力で戦いましょう」と呼びかけられ「自分のふがいなさと何もできなかった悔しさがめちゃくちゃ残っている」とかみしめ海野と上村に認めらられた時に再びタッグ、そして対戦へ「プロレスに人生かけて臨んでいきたい」と誓った。

◆武知 海青（たけち・かいせい）１９９８年２月４日、兵庫県出身。２７歳。２歳からダンスを始める。小５の時にバタフライで水泳のジュニア五輪に出場。２０１４年のＥＸＩＬＥパフォーマー・バトルで最年少１６歳でファイナルに残るも落選。その後、ＴＨＥ ＲＡＭＰＡＧＥの正式メンバーとして１７年にメジャーデビュー。２２年のＴＢＳ「最強スポーツ男子頂上決戦」では総合優勝。趣味はゲーム、筋トレ。身長１８２センチ、血液型Ｏ。