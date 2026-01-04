¤ª¤Ò¤Ê¤µ¤Þ¡¡¼ºÇÔ¤·¤Ê¤¤¡©¡ª¥«¥á¥éÌÜÀþ¤Ç¿¿·õ¤ÊÉ½¾ð¤Ë¥Õ¥¡¥ó¶½Ê³¡Ö¥É¥é¥ÞÂÔ¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¡Ö¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡×
¡¡ABEMA¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÎø°¦¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¡¼¥·¥ç¡¼¡Öº£Æü¡¢¹¥¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡×¤Ç°ìÌö¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤¿¡Ö¤ª¤Ò¤Ê¤µ¤Þ¡×¤³¤È¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÄ¹ÉÍ¹Æà¡Ê17¡Ë¤¬4Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£°Õ³°¤Ê¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö°åÎÅ¥É¥é¥ÞÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È½ñ¤½Ð¤·¤¿Ä¹ÉÍ¡£°åÎÅ¥É¥é¥Þ¤Î¥ª¥ÚÃæ¤òÏ¢ÁÛ¤µ¤»¤ë¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£
¡¡¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡×¡Ö²Ä°¦¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¤³¤ó¤Ê¤Ë²Ä°¦¤¤¤Î¡©¡©¡×¡Ö¥É¥é¥ÞÂÔ¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¡Ö¤Ò¤Ê¤Á¤ã¤óÌÜÎÏ¶¯¤¯¤Æ¥«¥Ã¥³ÎÉ¤¤¡ª¡ª¡×¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤ÈÌÌÇò¤¤(¾Ð)¡×¡Ö¡Ø»ä¡¢¼ºÇÔ¤·¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡Ù¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤½¤¦¡ª¡ª¾Ð¡×