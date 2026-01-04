±ÊÌî¤¬»ØÅ¦¡Ö¥Æ¥ì¥Ó¤Ï¥ª¥ï¥³¥ó¡Ä½ª¤ï¤ê¤Ð¤Ã¤«¸À¤ï¤ì¤ëÃæ¤Ç¡¢¤â¤¦ËÜÅö¤Ë½ª¤ï¤ê¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤¸¤ã¡×
¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¤Î±ÊÌî¡Ê51¡Ë¤¬¡¢3Æü¿¼ÌëÊüÁ÷¤Î¡ÖÎáÏÂ¥í¥Þ¥ó¤Î¸ä³Ú¤¬¤¿¤ê¡×¡Ê¿¼Ìë0»þ15Ê¬¡Ë¤Ë½Ð±é¤·¤¿¡£
¡Ö2026Ç¯¤Ï¥³¥¤¥Ä¤òÀÄÅÄÇã¤¤¤·¤í¡ª¡×¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤ÇÏÃ¤¬¿Ê¤à¤È¡¢±ÊÌî¤ÏÂ¾¤Î½Ð±é¼Ô¤¿¤Á¤Î°Õ¸«¤ò¡ÖÀÄÅÄÇã¤¤¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¡¢¤ß¤ó¤ÊÏÀ¤¸¤Æ¤¿¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡¡¤¤¤í¤¤¤í¡×¤È¸À¤¤¡¢¡Ö·ë¶É¡¢µ¤Ê¬¤ÇÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¤Ê¡£º£¤Îµ¤Ê¬¤À¤«¤éÃ¯¡¹¤¬ÎÉ¤¤¤È¤«¡×¤ÈÈ¿ÏÀ¡£
Â³¤±¤Æ¡Ö¤½¤¦¹Í¤¨¤ë¤È¡¢¤º¤Ã¤È¼«Ê¬¤¬¶½Ì£¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¤¿Í¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¿¿ÌÌÌÜ¤ÊÏÃ¤Ç¤¹¤è¡£¶¿¤Ò¤í¤ß¡×¤ÈÌÀ¤«¤¹¤È¡¢°ìÆ±¾Ð¤Ã¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡ÖÀÄÅÄÇã¤¤¡ª¡×¡Ö¤¨¤¨¡¼¡×¡Ö¤â¤¦¼ý³Ï¤µ¤ì¤Æ¤ë¤è¡×¤Ê¤É¤Î¥Ä¥Ã¥³¥ß¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¤¹¤ë¤È±ÊÌî¤Ï¡Ö¤â¤¦¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¤ÎµÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤ë´¶¤¸¤ò¸À¤ï¤ì¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤³¤ì°Ê¾å¤É¤¦¤¹¤ó¤À¡£¥Æ¥ì¥Ó¤Ï¥ª¥ï¥³¥ó¤È¤«¸À¤ï¤ì¤¿¤ê¤È¤«¡£½ª¤ï¤ê¡¢½ª¤ï¤ê¡¢½ª¤ï¤ê¤Ð¤Ã¤«¸À¤ï¤ì¤ëÃæ¤Ç¡¢¤â¤¦ËÜÅö¤Ë½ª¤ï¤ê¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡¢ËÍ¡£¤Ê¤ó¤«¡¢¤¢¤ë°ÕÌ£¡£¤½¤¦¹Í¤¨¤¿¤é¼Â¤Ï¡¢¶¿¤Ò¤í¤ß°Ê¹ß¤¤¤Ê¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È¡£¡Ê¶¿¤Ò¤í¤ß¤Ç¡Ë½ª¤ï¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤¤¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡¢¶¿¤Ò¤í¤ß¤µ¤ó¤Î¡ØGOLDENFINGER¡Æ99¡Ù°Ê¾å¤ËÍÙ¤ì¤Æ¾Ð¤Ã¤Æ¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©µÕ¤Ë¡£ËÜÅö¤Î¼ÁÌä¤Ç¤¹¡¢¤³¤ì¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¤¹¤ë¤È¡Ö¡Ø¾Ð¤Ã¤Æ¡Ù¤Ã¤Æ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡Ø¾Ð¤Ã¤Æ¡Ù¤Ã¤Æ¡×¡Ö¥¨¥ó¥¿¥á¤Î¥Þ¥Ã¥¯¥¹¤Ï¡¢¤â¤¦¤¿¤¿¤¤¤Æ¤¿¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ç¤¹¤«¡©¡¡¶¿¤µ¤ó¤¬¡×¤È¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¤«¤«¤Ã¤¿¡£¡¡¤½¤·¤Æ¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯²°ÉßÍµÀ¯¤¬¡Ö¶¿¤µ¤ó¤ò¤º¤Ã¤È²¼²ó¤êÂ³¤±¤Æ¡Ä¡×¤ÈÏÃ¤¹¤È¡¢±ÊÌî¤Ï¡Ö²¼²ó¤êÂ³¤±¤Æ¡£¤Ç¤â¿·¤·¤¤¤³¤È¡¢¿·¤·¤¤¤³¤È¤Ã¤Æ¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤¿¤±¤É¡¢¹©É×¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡¢¤¢¤Ê¤¿¤¿¤Á¤¬¸À¤Ã¤Æ¤ë¤³¤È¤Ï¡£¤·¤ç¤»¤ó¡¢¹©É×¤Ç¤¹¡×¤È¼«ÏÀ¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£