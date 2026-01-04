18Ç¯Æþ¼ÒMBS¥¢¥Ê¡¢2S¼Ì¿¿Åº¤¨ºòÇ¯Ëö¤Î·ëº§¤ò¸øÉ½¡Ö°ÊÁ°¤è¤ê¤ªÉÕ¤¹ç¤¤¤·¤Æ¤¤¤¿Êý¡×
MBS¡ÊËèÆüÊüÁ÷¡Ë¤Î»°¥Ä×¢À¯µ±¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡Ê30¡Ë¤¬4Æü¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£·ëº§¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
»°¥Ä×¢¥¢¥Ê¤Ï¡ÖÌÀ¤±¤Þ¤·¤Æ¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¸æºÂ¤¤¤Þ¤¹!¡¡ºòÇ¯¤âÂçÊÑ¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡¡2026Ç¯¤â¤É¤¦¤¾¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹!¡×¤È¿·Ç¯¤Î¤¢¤¤¤µ¤Ä¤ò¤·¡¢¡Ö¤½¤·¤Æ»ä»ö¤Ç¶²½Ì¤Ç¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ºòÇ¯Ëö¤Ë°ÊÁ°¤è¤ê¤ªÉÕ¤¹ç¤¤¤·¤Æ¤¤¤¿Êý¤È·ëº§¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È·ëº§¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢´é¤ò²Ö¤Ç±£¤·¤¿ºÊ¤È¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅº¤¨¡Ö¤è¤ê°ìÁØ»Å»ö¤ËÎå¤ó¤Ç¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢2026Ç¯¤â²¿Â´¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹!¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£
»°¥Ä×¢¥¢¥Ê¤Ï95Ç¯8·î2ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢ÌÀ¼£Âç³ØÂ´¶È¡£18Ç¯¤ËÆþ¼Ò¤·¡Ö¤è¤ó¥Á¥ã¥óTV¡×¡ÖÀ¾ÇµÉ÷¥Ö¥é¥óÆ²¡×¡Ö¿åÌî¿¿µª¤ÎËâË¡¤Î¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡×¤Ê¤É¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£