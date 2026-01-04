　FC東京は4日、サガン鳥栖から期限付き移籍していたFWマルセロ・ヒアン(23)が完全移籍することを発表した。

　ブラジル出身の同選手は、2025シーズンに鳥栖からFC東京へ期限付き移籍。J1リーグ戦30試合に出場し、チーム1位の8ゴールを挙げる活躍を見せた。

以下、クラブ発表プロフィール&コメント

●FWマルセロ・ヒアン

(Marcelo Ryan)

■生年月日

2002年6月8日(23歳)

■出身地

ブラジル

■身長/体重

188cm/83kg

■経歴

コンフィアンサ(ブラジル)-バイーア(ブラジル)-横浜FC-鳥栖-FC東京-鳥栖

■出場歴(国内)

J1リーグ:83試合25得点

J2リーグ:9試合2得点

リーグカップ:9試合5得点

天皇杯:5試合2得点

■コメント

▽FC東京側

「ファン・サポーターのみなさま、このたびFC東京に完全移籍加入することになりました。

2025シーズンも温かいサポートを本当にありがとうございます。ファン・サポーターのみなさまはシーズンを通してチームを支えてくれる存在でした。2026シーズンもみなさんにお会いできることを楽しみにしています。

そして、クラブの目標をすべて達成できることを願っております。味の素スタジアムでまたみなさまにお会いできるのを楽しみにしています。

よろしくお願いします」

▽鳥栖側

「サガン鳥栖ファンの皆さん、こんにちは。

この度、FC東京に完全移籍することになりました。

2024年は、私と家族を支えていただき、本当にありがとうございました。

サガン鳥栖では本当に幸せでした。私の娘もこの素晴らしい街で生まれました。またこの街を家族に見せられる日が来ることを願っています。

来年はJ1に昇格して、お会いできるのを楽しみにしています。

ありがとうございました。」