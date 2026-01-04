¡ÖHIV¡¦¥¨¥¤¥º¤Î¹çÊ»¾É¡×¤Ç¤¢¤ë¡ÉÆüÏÂ¸«´¶À÷¾É¡É¤È¤Ï¡©Í¾Ì¿¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â°å»Õ¤¬²òÀâ¡ª
HIV¡¦¥¨¥¤¥º¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê·ÐÏ©¤Ç´¶À÷¤¹¤ë¤Î¤«¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©¤³¤Îµ»ö¤Ç¤ÏHIV¡¦¥¨¥¤¥º¤Î´¶À÷¤Ë¤è¤ë¥ê¥¹¥¯¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
※この記事はメディカルドックにて『「HIV・エイズ」に感染すると現れる症状はご存知ですか?医師が監修!』と題して公開した記事を再編集して配信している記事となります。
´Æ½¤°å»Õ¡§
ÃæÏ© ¹¬Ç·½õ¡Ê°åÎÅË¡¿Í°¦¿¸²ñÃæ¹¾ÉÂ±¡Æâ»ë¶À¼£ÎÅ¥»¥ó¥¿ー¡Ë
1991Ç¯Ê¼¸Ë°å²ÊÂç³ØÂ´¶È¡£°åÎÅË¡¿Í°¦¿¸²ñÃæ¹¾ÉÂ±¡Æâ»ë¶À¼£ÎÅ¥»¥ó¥¿ー½êÂ°¡£ÊÆ¹ñÆâ²Ê³Ø²ñ¾åÀÊ²ñ°÷ ÆüËÜÆâ²Ê³Ø²ñÁí¹çÆâ²ÊÀìÌç°å¡£ÆüËÜ¾Ã²½´ïÆâ»ë¶À³Ø²ñ³Ø½ÑÉ¾µÄ°÷¡¦»ØÆ³°å¡¦ÀìÌç°å¡£ÆüËÜ¾Ã²½´ïÉÂ³Ø²ñËÜÉôÉ¾µÄ°÷¡¦»ØÆ³°å¡¦ÀìÌç°å¡£
HIV¡¦¥¨¥¤¥º¤Ë¤è¤ë¹çÊ»¾É
HIV¤òÊüÃÖ¤¹¤ë¤È¤É¤¦¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤«¡©HIV¤òÊüÃÖ¤¹¤ë¤È¡¢Âç»ö¤Ê¥Ñー¥È¥Êー¡¦¼þ°Ï¤Î¿Í¤Ë´¶À÷¤µ¤»¤Æ¤·¤Þ¤¦²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
HIV¤Ï´¶À÷¼Ô¤«¤éÊÌ¤Î¿Í¤Ø´¶À÷¤·¡¢¿·¤¿¤Ë¤Þ¤¿ÊÌ¤Î¿Í¤Ø´¶À÷¤È¡¢´¶À÷¤ÎÏ¢º¿¤¬ÅÓÀä¤¨¤Ê¤¤¥¦¥¤¥ë¥¹¤Ç¤¹¡£HIV¤Ï´¶À÷¤·¤Æ¤¤¤Æ¤â¼«³Ð¾É¾õ¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¤¬Â¿¤¯¡¢¸¡ºº¤ò¤·¤Ê¤¤¤Èµ¤¤Å¤«¤Ê¤¤¾ì¹ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¼þ°Ï¤Î¿Í¤Ë´¶À÷¤µ¤»¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤â¡¢ÊüÃÖ¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
HIV¤Çµ¯¤³¤ê¤ä¤¹¤¤¹çÊ»¾É¤Ï¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡©HIV¤Ë´¶À÷¤·¥¨¥¤¥º¤òÈ¯¾É¤¹¤ë¤È¡¢ÆüÏÂ¸«´¶À÷¾É¤òÈ¯¾É¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÆüÏÂ¸«´¶À÷¾É¤Ë¤Ï¡¢³°Éô¤Î¥¦¥¤¥ë¥¹¤ò¥Ö¥í¥Ã¥¯¤¹¤ëÌÈ±Öµ¡Ç½¤¬Àµ¾ï¤Ç¤¢¤ì¤Ð´¶À÷¤·¤Þ¤»¤ó¡£
¤·¤«¤·¥¨¥¤¥º¤òÈ¯¾É¤¹¤ë¤ÈÌÈ±ÖÎÏ¤¬³ÊÃÊ¤ËÍî¤Á¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¥Ö¥í¥Ã¥¯Ç½ÎÏ¤¬¾å¼ê¤¯Æ¯¤«¤º´¶À÷¤·¤Þ¤¹¡£
ÆüÏÂ¸«´¶À÷¾É¤ÎÂåÉ½Åª¤Ê¼ïÎà¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢Á´¿È¤Ë°Û¾ï¤òÍ¿¤¨¤ëÇÔ·ì¾É¤äÇÙ±ê¤Ç¤¹¡£
HIV¤ÎÍ¾Ì¿¤Ï¤É¤ì¤¯¤é¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¿Ê¹Ô¾õ¶·¤Ë¤è¤Ã¤ÆÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¤¬¡¢HIV¤Ë´¶À÷¤·¤Æ¤âÍ¾Ì¿¤òÀë¹ð¤µ¤ì¤Ê¤¤¥±ー¥¹¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Å¬ÀÚ¤Ê¼£ÎÅ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢HIV¤Ë´¶À÷¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤·¤Æ¤â¼÷Ì¿¤Ë±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤¹²ÄÇ½À¤ÏÄã¤¤¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¤½¤Î¤¿¤á¾¯¤·¤Ç¤âÁá¤¯¼£ÎÅ¤Ë¼è¤ê³Ý¤«¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢°ÛÊÑ¤ò´¶¤¸¤¿¤é¤¹¤°¤ËÉÂ±¡¤Ø¹Ô¤¯¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
ÊÔ½¸Éô¤Þ¤È¤á
´¶À÷¾É¤ÏÊüÃÖ¤¹¤ë¤ÈÉÂ¾õ¤¬°²½¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·Å¬ÀÚ¤ÊÂÐ½è¤äÍ½ËÉ¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢´¶À÷¤òËÉ¤°¤³¤È¤ä¿Ê¹Ô¤µ¤»¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¸¡ºº¤ÏÍ¦µ¤¤Î¤¤¤ë¹ÔÆ°¤Ç¤¹¤¬¡¢º£¸å¤ÎÀ¸³è¤Ø±Æ¶Á¤µ¤»¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ë¤âÉ¬Í×¤Ê¹ÔÆ°¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
