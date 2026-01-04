「中山金杯・Ｇ３」（４日、中山）

同じ勝負服の２頭によるゴール前の大接戦。制したのは、津村騎乗の明け４歳馬の７番人気カラマティアノスだった。道中は好位で折り合いに専念。抜群の手応えで直線に向くと、鞍上の左ステッキに応えて力強く伸び、後続の追撃を約２センチ差（鼻差）で封じ込めた。２着は１番人気アンゴラブラック、３着には４番人気グランディアが入った。勝ち時計は２分０秒３（良）。

殊勲の津村は「最近は後ろからの競馬であまりいい結果が出ていなかったので、ある程度前に行きたいとは思っていました。正直あんなに前に行けるとは思っていませんでした。馬がゲートからこっちの指示に応えてくれてポジションが取れたのが最大の勝因だと思います。坂を上って少し手応えは鈍りましたが、最後は“何とかしのいでくれ”と思って追っていました。すごく大きな鼻差でしたね」と充実の汗を拭う。２年前にリカンカブールで勝利しており、今回が自身２度目の中山金杯制覇。「今年が４日で一昨年が６日。次は誕生日（１月５日）に金杯を勝ちたいですね」と自らの４０歳のバースデーの前祝いに笑顔を見せつつ、３勝目を誓っていた。