¡¡¥µ¥Ã¥«¡¼¤ÎÁ´¹ñ¹â¹»Áª¼ê¸¢Âè5Æü¤Ï4Æü¡¢¤µ¤¤¤¿¤Þ»Ô¤Î±ºÏÂ¶ð¾ì¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ê¤É¤Ç½à¡¹·è¾¡¤Î4»î¹ç¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢Åìµþ¡¦MUFG¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ê¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¡Ë¤Ç¤Î½à·è¾¡¡Ê10Æü¡Ë¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¾°»Ö¡ÊÊ¡Åç¡Ë¡½¿ÀÂ¼³Ø±à¡Ê¼¯»ùÅç¡Ë¡¢¼¯Åç³Ø±à¡Ê°ñ¾ë¡Ë¡½Î®ÄÌ·ÐÂçÇð¡ÊÀéÍÕ¡Ë¤Ë·è¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡18Âç²ñ¤Ö¤ê2ÅÙÌÜ¤ÎÍ¥¾¡¤òÌÜ»Ø¤¹Î®ÄÌ·ÐÂçÇð¤ÏÂçÄÅ¡Ê·§ËÜ¡Ë¤Ë2¡½1¤ÇµÕÅ¾¾¡¤Á¡£Á´¹ñ¹â¹»ÁíÂÎ¤òÀ©¤·¤¿¿ÀÂ¼³Ø±à¤ÏÁÒÃæ¤¬4ÆÀÅÀ¤·¡¢ÆüÂçÆ£Âô¡Ê¿ÀÆàÀî¡Ë¤Ë4¡½1¤Ç²÷¾¡¤·¤¿¡£
¡¡¾°»Ö¤ÏÄëµþÄ¹²¬¡Ê¿·³ã¡Ë¤Ë1¡½0¤Ç¶¥¤ê¾¡¤Ã¤Æ7Âç²ñ¤Ö¤ê¤Î4¶¯Æþ¤ê¡£¼¯Åç³Ø±à¤Ï¶½¹ñ¡ÊÂçºå¡Ë¤ò3¡½1¤Ç²¼¤·¡¢17Âç²ñ¤Ö¤ê¤Ë½à·è¾¡¤Ë¿Ê¤ó¤À¡£