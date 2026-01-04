HKT48の公式サイトが4日に更新され、18日に劇場公演を再開すると発表した。

公式サイト「いつもHKT48へ温かいご声援をいただき、誠にありがとうございます。HKT48は、2026年の劇場公演を下記のとおりスタートすることとなりましたのでご案内いたします」とし、18日、チームH「目撃者」公演、19日チームKIV「ここにだって天使はいる」公演を行うと発表。出演メンバーについては後日発表、20日以降のスケジュールについても「改めてご案内いたします」とした。

「ファンの皆さま、関係者の皆さまなど、多くの方々に支えられ、HKT48は今年、活動15年目を迎えます。これまでの15年間の感謝の気持ちを胸に、大切な節目となる1年として、様々な活動を順次お届けしてまいりますので、ぜひご期待ください」と呼びかけた。

グループを巡っては、昨年12月14日に40代の男性スタッフが、グループの劇場が入っている福岡市中央区地行浜2丁目の商業施設で男に刃物のようなもので切りつけられて負傷。20代の女性も襲われ、2人は救急搬送された。同日午後6時から予定されていたHKT48の「オンライン握手会」は中止に。福岡県警は15日、殺人未遂容疑で無職の男を逮捕。22日には年内に行う予定だったファンとの対面イベント中止を発表、30日には1月1から16日の間、HKT48劇場を休館することを発表していた。

2日には、5日にYouTubeチャンネルで配信イベントを開催することを発表していた。