HKT48¡¢·à¾ì¸ø±é¤ÎºÆ³«¤òÈ¯É½¡Ö15Ç¯´Ö¤Î´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¶»¤Ë¡×
¡¡¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦HKT48¤Ï4Æü¡¢ ·à¾ì¸ø±é¤òºÆ³«¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ÇÅÁ¤¨¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û·à¾ì¸ø±éºÆ³«¤òÅÁ¤¨¤ëHKT48¤ÎÅê¹Æ
¡¡¥µ¥¤¥È¤Ç¤Ï¡ÖHKT48 ·à¾ì¸ø±éºÆ³«¤Î¤´°ÆÆâ¡×¤ÈÂê¤·¤¿¤ªÃÎ¤é¤»¤ò·ÇºÜ¡£¡ÖHKT48¤Ï¡¢2026Ç¯¤Î·à¾ì¸ø±é¤ò²¼µ¤Î¤È¤ª¤ê¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¤´°ÆÆâ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¤È¤·¡¢18¡¢19Æü¤Ë¤½¤ì¤¾¤ì¸ø±é¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡Ö¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤Þ¡¢´Ø·¸¼Ô¤Î³§¤µ¤Þ¤Ê¤É¡¢Â¿¤¯¤ÎÊý¡¹¤Ë»Ù¤¨¤é¤ì¡¢HKT48¤Ïº£Ç¯¡¢³èÆ°15Ç¯ÌÜ¤ò·Þ¤¨¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î15Ç¯´Ö¤Î´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¶»¤Ë¡¢ÂçÀÚ¤ÊÀáÌÜ¤È¤Ê¤ë1Ç¯¤È¤·¤Æ¡¢ÍÍ¡¹¤Ê³èÆ°¤ò½ç¼¡¤ªÆÏ¤±¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¤´´üÂÔ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¸Æ¤Ó³Ý¤±¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡Ö15¼þÇ¯¤Ë´Ø¤¹¤ë³Æ¼ï´ë²è¡¦¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤âÍ½ÄêÄÌ¤ê¼Â»Ü¤·¡¢³§¤µ¤Þ¤È°ì½ï¤ËÀ¹¤ê¾å¤²¤Ê¤¬¤é¡¢20Ç¯ÌÜ¤Ø¤È¤Ä¤Ê¤¬¤ë³èÆ°¤òÂ³¤±¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£15Ç¯ÌÜ¤ÎHKT48¤â²¿Â´¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡HKT48¤ÏºòÇ¯12·î14Æü¡¢Ê¡²¬¤Î»ÜÀß¤Ç¿ÏÊª¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤ÇÀÚ¤ê¤Ä¤±¤é¤ì¤ë»ö·ï¤¬µ¯¤¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¡¢¡ÖËÜÆüÈ¯À¸¤·¤¿»ö·ï¤Ë´Ø¤·¤Þ¤·¤Æ¡×¤ÈÂê¤·¤¿À¼ÌÀ¤òÈ¯É½¡£¡Ö´û¤ËÊóÆ»¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤È¤ª¤ê¡¢ËÜÆü¡¢¡Ø17LIVE HKT48·à¾ì¡Ù¤¬Æþµï¤·¤Æ¤¤¤ë»ÜÀß¡ØBOSS E¡¦ZO FUKUOKA¡ÙÆâ¤Ë¤ª¤¤Þ¤·¤Æ¡¢»É½ý»ö·ï¤¬È¯À¸¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î»ö·ï¤Ë¤è¤ê¡¢ÊÀ¼ÒÃËÀ¥¹¥¿¥Ã¥Õ1Ì¾¤¬Èï³²¤ËÁø¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¸½ºßÉÂ±¡¤Ç¼êÅö¤ò¼õ¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢Ì¿¤ËÊÌ¾õ¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡×¤Ê¤É¤ÈÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Æ±30Æü¤Ë¤Ï¡Ö17LIVE HKT48·à¾ì¡¡µÙ´ÛÆü¤Î¤ªÃÎ¤é¤»¡×¤ÈÂê¤·¡Ö¤ªµÒÍÍ¤Ë°Â¿´¤·¤Æ¸ø±é¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¡¢¸½ºß¡¢ºÆ³«¤Ë¸þ¤±¤ÆÃå¼Â¤Ë½àÈ÷¤ò¿Ê¤á¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÊó¹ð¡£¡Ö½½Ê¬¤Ê½àÈ÷´ü´Ö¤ò³ÎÊÝ¤·¡¢°Â¿´¤·¤Æ¤´±þÊç¡¦¤´·×²è¤¤¤¿¤À¤±¤ëÆüÄø¤Ç¤ÎºÆ³«¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ËüÁ´¤ÎÂÎÀ©¤¬À°¤¤¼¡Âè¡¢·à¾ì¸ø±éºÆ³«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²þ¤á¤Æ¤´°ÆÆâ¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
