俳優の中山優馬は４日、フジテレビ系「みんなのＫＥＩＢＡ」（日曜・午後３時）に出演し、中山金杯・Ｇ３（中山・芝２０００メートル）の馬券を見事的中させた。中山は昨年８月１０日に行われたレパードＳ・Ｇ３（新潟・ダート１８００メートル）で３９万６６００円の払い戻しに成功して以来の出演だったが、またも馬券的中でＳＮＳでは称賛の反応が寄せられている。

中山は本命に（３）カネラフィーナ、対抗に（５）ピースワンデュック、▲に（１１）カラマティアノスと印を上げていたが、買い目は３連単フォーメーション１着（３）（１１）→２・３着（２）（３）（５）（８）（１１）に２４点に各３００円、馬連（３）から（５）（１１）に各１０００円の合計９２００円を購入。（１１）カラマティアノスが鼻差の際どい勝負を制し、３連単（１１）→（２）→（８）で４万５６６０円の配当を３００円ゲットした。払い戻しの合計は１３万６９８０円となり、中山は番組内で「めちゃくちゃうれしい」と大喜びしていた。

中山金杯を的中した中山優馬には「勝負強いな」「馬券の王子様」「名前もすごくない？」「またもや３連単やばー」「スゴくない？？」「名前が縁起良さすぎィ」「中山優馬さん推しになることを決めた」「三連単的中は中山すぎる」「優馬ありがとう神」「いつも穴馬当ててる」「レギュラーメンバーにしよう」「さすが″中山″男である」「次も予想してくれよ」「馬券買うのうまいな」「急に推しになったわ」「また当てた…」など驚きの声が寄せられている。