¾¾µïÄ¾Èþ¡Ö¤¤¤Þ»ä¤ÎÆ¬¤Î¤Ê¤«¤Ë¤Ï¤½¤ì¤·¤«¤Ê¤¤¡×¡¡º£Ç¯¤ÎÊúÉé¤ò´Á»ú°ìÊ¸»ú¤ÇÉ½¤¹¤È¡Ö½õ¡×
¡¡¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¤Ï¤ä¤¯µ¯¤¤¿Ä«¤Ï¡Ä2026¿·½Õ¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡×¤¬3Æü¸áÁ°6»þ¤«¤éÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢°ëÌîµ®Íý»Ò¡Ê61¡Ë¡¢¿¹ÈøÍ³Èþ¡Ê59¡Ë¡¢¾¾µïÄ¾Èþ¡Ê57¡Ë¤Î¥ì¥®¥å¥é¡¼¿Ø¤¬º£Ç¯¤ÎÊúÉé¤òÉ½¤¹´Á»ú°ìÊ¸»ú¤ò¤½¤ì¤¾¤ìÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡1994Ç¯4·î³«»Ï¤ÎÁ°¿ÈÈÖÁÈ¤«¤éÆ±¤¸3¿Í¤ÇÂ³¤¤¤Æ¤¤¤ëÄ¹¼÷ÈÖÁÈ¡£32Ç¯ÌÜ¤ËÆÍÆþ¤·¤¿ºòÇ¯4·î°Ê¹ß¤ÏÍÎÁ¤ÎCSÊüÁ÷¡Ö¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓTWO¡×¤Ë°ÜÆ°¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸å¤âÃÏ¾åÇÈ¤ÇÉÔÄê´ü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï¿·½Õ¹±Îã¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Èº£Ç¯¤ÎÊúÉé¤ò´Á»ú°ìÊ¸»ú¤Ç¡É¤òÈ¯É½¡£¤Þ¤º¤Ï¿¹Èø¤¬¼«¤é¿§»æ¤Ë¤·¤¿¤¿¤á¤¿¡Ö¶Ã¡×¤ÎÊ¸»ú¤ò½Ð¤·¡¢Â³¤¤¤ÆÂ¥¤µ¤ì¤¿¾¾µï¤Ï¡Ö½õ¡×¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö»ä¤Ï¡Ê²áµî¤Ë¡Ë¸¤¤ÈÇ¤ò¸«Á÷¤ê¤Þ¤·¤Æ¤Í¡£º£¤Ï²¿¤â¤¤¤Ê¤¤¤·¡¢¥Ú¥Ã¥ÈÉÔ²Ä¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ê¤ó¤À¤±¤É¡£¤Á¤ç¤Ã¤È¤º¤Äº¤¤Ã¤Æ¤ëÇ¤Á¤ã¤ó¤¿¤Á¤ò½õ¤±¤ë¤ª¼êÅÁ¤¤¤¬¤Ç¤¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¤½¤ÎÍýÍ³¡£
¡¡¡Ö¤ª¼êÅÁ¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤À¤«¤é¡Ø½õ¡Ù¡£¤¤¤Þ»ä¤ÎÆ¬¤Î¤Ê¤«¤Ë¤Ï¤½¤ì¤·¤«¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡×¤ÈÊÝ¸îÇ¤äÊÝ¸î¸¤¤ÎÀ¤ÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¿¤Á¤Î¼êÅÁ¤¤¤ò¤·¤¿¤¤¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£