²ÈÄÂ¤Ï¡Ö°ì¸®²È¤Ç2Ëü5Àé±ß¡×Î¥Åç¤Ë°Ü½»¤·¤¿30Âå½÷À¤¬¸ì¤ë¡È¼«Ê¬¤é¤·¤¤À¸¤Êý¡É¡ÖÅìµþ¤Ï¼ºÇÔ¤Ç¤¤Ê¤¤¶õµ¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¤¬¡Ä¡×
¡¡½çÄ´¤À¤Ã¤¿Åìµþ¤Ç¤Î»Å»ö¤ÈÊë¤é¤·¤«¤é°ìÅ¾¡¢¥³¥í¥Ê²Ò¤òµ¡¤Ë¡È¹ñ¶¤ÎÅç¡É¡Ê¶å½£¤È´Ú¹ñ¤Î´Ö¤ÎÂÐÇÏ³¤¶®¤ËÉâ¤«¤ÖÄ¹ºê¸©¤ÎÅç¡Ë¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÂÐÇÏ¤Ø°Ü½»¤·¤¿¡Ö¾±»Ê³¨Î¤²Ã¡Ê°¦¾Î¡§¤¨¤ê¤ä¤ó¡Ë¡×¤µ¤ó¡Ê°Ê²¼¡¢¤¨¤ê¤ä¤ó¡Ë¡£¸½ºß¤Ï¥À¥ó¥¹¶µ¼¼¤ò±¿±Ä¤¹¤ë¤Û¤«¡¢ÂÐÇÏ¤Î¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¤äFM¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡¢¥Ð¥¹¥¬¥¤¥É¡¢¼íÎÄ¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥·¡¼¥ó¤Ç¥Þ¥ë¥Á¤Ê³èÌö¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼Á°ÊÔ¤Ë°ú¤Â³¤¡¢¸åÊÔ¤Ç¤Ï¡¢¸½ºß¤Î½»¤Þ¤¤¤äº£¸å¤ÎÅ¸Ë¾¡¢°Ü½»¤·¤Æ¤«¤é»Ï¤á¤¿¤È¤¤¤¦¥¤¥Î¥·¥·¤È¥·¥«¤Î¼íÎÄ¡¢ÂÐÇÏ¤¬¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë³¤¶È¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤¤¤¿¡£
¢¡µ¤¤Ë¤Ê¤ë²ÈÄÂ¤Ï¡Ö°ì¸®²È¤Ç2Ëü5Àé±ß¡×
¡½¡½¸½ºß¤Î¤ª½»¤Þ¤¤¤Ï°ì¸®²È¤Ç¤¹¤«¡©
¤¨¤ê¤ä¤ó¡§ÃÛ60Ç¯¤Î°ì¸®²È¤ò¼Ú¤ê¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°Ü½»Åö½é¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤¿Éô²°¤¬¸¼´Ø¤ò³«¤±¤ë¤ÈÁ´·Ê¤¬¸«¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê´¶¤¸¤Î¥ï¥ó¥ë¡¼¥à¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¡Ö¥ê¥Ó¥ó¥°¤¬ÊÌ¤Ë¤¢¤ëÉô²°¤¬¤¤¤¤¤Ê¡×¤È¼þ°Ï¤Ë¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢ÃÎ¤ê¹ç¤¤¤¬¾Ò²ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£ÂÐÇÏ¤Ë¤ÏÉÔÆ°»º¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢Âç²È¤µ¤ó¤ÈÄ¾ÀÜ¸ò¾Ä¤·¤Æ·ÀÌó¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤È¡¢¤ª¼êÀö¤¤¤¬¤¹¤´¤¯¸Å¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤Ç¤Ï¤ªµÒ¤µ¤ó¤ò¸Æ¤Ù¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¹©»ö¤ò¤·¤Æ¤â¤é¤¤¡¢¤â¤È¤â¤È¤Î²ÈÄÂ¤¬3Ëü3Àé±ß¤Î¤È¤³¤í¡¢¸ò¾Ä¤·¤Æ²ÈÄÂ¤ò2Ëü5Àé±ß¤Ë¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤È¡¢Åö»þ¶ÐÌ³¤·¤Æ¤¤¤¿ÂÐÇÏ¤ÎÅç¤ª¤³¤·¶¨Æ¯Ââ¤«¤é¤Ï¡¢½»´Ä¶¤òÀ°¤¨¤ë¤¿¤á¤ÎÊä½õ¶â¤¬½Ð¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
¡½¡½¶á½ê¤Ë¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤ä¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¤¨¤ê¤ä¤ó¡§¤¢¤ê¤Þ¤¹¤±¤É¾¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£¥¿¥±¥¹¥¨¤È¤¤¤¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤¬¼Ö¤ÇÌó10Ê¬¤Û¤É¤Î¾ì½ê¤Ë¤¢¤Ã¤Æ¤è¤¯Çã¤¤Êª¤Ë¹Ô¤¤Þ¤¹¤¬¡¢15Ê¬¤¯¤é¤¤ÂÚºß¤¹¤ë¤À¤±¤Ç20¿Í¶á¤¯¤Î¿Í¤È°§»¢¤·¤¿¤ê¤·¤ã¤Ù¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë»þ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤½¤ì¤À¤±ÃÏ°è¤Î³§¤µ¤ó¤È¤Îµ÷Î¥´¶¤¬¶á¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥³¥ó¥Ó¥Ë¤ÏÂÐÇÏÁ´ÂÎ¤ÇÊÒ¼ê¤Ç¿ô¤¨¤é¤ì¤ë¤¯¤é¤¤¤Ç¤¹¡£
¢¡¤º¤Ã¤ÈµïÂ³¤±¤ë¤«¤Ï¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤¬¡¢º£¤Î¤È¤³¤í¤Ï¡Ä
¡½¡½ÂÐÇÏ¤Ë±Ê½»¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¤«¡©
¤¨¤ê¤ä¤ó¡§±Ê½»¤Î²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤«¤ÈÊ¹¤«¤ì¤ì¤ÐÌµ¤¯¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢»ä¤Ï¤â¤È¤â¤È¡Ö¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤ÇÆ°¤¯¿Í´Ö¡×¤Ê¤Î¤Ç¡¢º£¸å³¤³°¤Ë½»¤à²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤·¡¢¤â¤È¤â¤È¹ñºÝ¶¨ÎÏ¤Ø¤Î¶½Ì£¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¥¢¥Õ¥ê¥«¤Ø¹Ô¤¤¿¤¤¤È»×¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤¿¤À¡¢ÂÐÇÏ¤Ï¤¹¤´¤¯¹¥¤¤Ç¤¹¤·¡¢º£¤Ï½Ð¤Æ¤¤¤¯µ¤»ý¤Á¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£
¡¡°ÊÁ°¶ÐÌ³¤·¤Æ¤¤¤¿Åç¤ª¤³¤·¶¨Æ¯Ââ¤ÎÇ¤´ü¤Ï3Ç¯¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢ºÇ½ªÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë»þ¤Ë¤·¤Ð¤é¤¯ÂÐÇÏ¤Ë½»¤à¤«¡¢¤½¤ì¤È¤âÅç¤òÎ¥¤ì¤ë¤«¤ò¹Í¤¨¤¿»þ´ü¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Çº¤ß¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤¬¤¤¤í¤¤¤í¤Ç¤¤ëº£¤ÎÊë¤é¤·¤òÂ³¤±¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¢¡¥¤¥Î¥·¥·¤È¥·¥«¤ò¼íÎÄ¤ÇÊá¤é¤¨¤ë¤³¤È¤â
¡½¡½¥À¥ó¥¹¶µ¼¼¤ò±¿±Ä¤µ¤ì¤¿¤ê¡¢¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¤Î¥ê¥Ý¡¼¥¿¡¼¤ò¤µ¤ì¤¿¤ê¤È¤¤¤í¤¤¤í¤Ê³èÆ°¤ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¼íÎÄ¤â¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
¤¨¤ê¤ä¤ó¡§¥¤¥Î¥·¥·¤È¥·¥«¤Î¼íÎÄ¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢æ«¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤ÆËèÆü¸«²ó¤ê¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê¢¨¡Ë¡£ËÜÍè¡¢æ«¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤¤´ü´Ö¤ÏÇ¯¤Ë3¡Á4¥ö·î¡Ê³µ¤Í11·î¡Á2·î¡Ë¤Ç¤¹¤¬¡¢ÂÐÇÏ¤Ï¥¤¥Î¥·¥·¤ä¥·¥«¤¬¤È¤Æ¤âÂ¿¤¯¡¢Í³²Ä»½ÃÊá³Í¤ÎÂÐ¾Ý¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢ÂÐÇÏ»Ô¤ÇÅÐÏ¿¤·¤Æ¤¤¤ëÊá³Í»ö¶È¼Ô¤Ï¤Û¤Ü1Ç¯Ãææ«¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤¤¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê3·î¸åÈ¾¤ÎÌó2½µ´Ö¤Ï¶ØÎÄ´ü´Ö¡Ë¡£¤¿¤À¡¢æ«¤òÂ¿¤¯¤«¤±¤ë¤È¸«²ó¤ê¤¬ÂçÊÑ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¡¢»ä¤¬¤«¤±¤Æ¤¤¤ëæ«¤Ï3µ¡¤À¤±¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¤«¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¢¨²Æº¢¤«¤é½ÐÄ¥¤Îµ¡²ñ¤¬Áý¤¨¤Ææ«¤Î¸«²ó¤ê¤¬º¤Æñ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¸½ºß¤Ïæ«¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾õÂÖ¡£
¡½¡½¤«¤«¤Ã¤¿¥¤¥Î¥·¥·¤ä¥·¥«¤Ï¡¢¤½¤Î¸å¤É¤¦¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
¤¨¤ê¤ä¤ó¡§»ß¤á»É¤·¡ÊÌ¿¤ò»ß¤á¤ë¡Ë¤·¤¿¸å¡¢Êá³Í¤·¤¿¤³¤È¤ò¾ÚÌÀ¤·Êä½õ¶â¤ò¤â¤é¤¦¤¿¤á¤Ë¡¢Æ°Êª¤ÎÂÎ¤Ë¥¹¥×¥ì¡¼¤ÇÆüÉÕ¤ò½ñ¤¤¤Æ¼Ì¿¿¤ò»£¤ê¤Þ¤¹¡£¤ªÆù¤ò³è¤«¤¹¤³¤È¤â°ì¹Í¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Ëä¤á¤Æ¤¤¤ëÊý¤¬Â¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¤¬°ìÈÖ¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÎÄ»Õ¤µ¤ó¤Ï¡¢¥¤¥Î¥·¥·¤Ï¿©¤Ù¤ë¤±¤É¥·¥«¤Ï¤¢¤Þ¤ê¿©¤Ù¤Ê¤¤Êý¤Ç¡¢¥¤¥Î¥·¥·¤ÏÇØ¥í¡¼¥¹¤À¤±¤ò¼è¤Ã¤ÆËä¤á¡¢¥·¥«¤Ï¤½¤Î¤Þ¤ÞËä¤á¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
