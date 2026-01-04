2018年平昌冬季五輪でスピードスケート女子団体パシュート、女子マススタートと2個の金メダルを獲得した高木菜那さん（33）が4日までに自身のインスタグラムを更新。浅葱色（あさぎいろ）の生地に鮮やかな花柄の入った振り袖姿を披露した。

「2026年！今年もよろしくお願いします！！今年は午年ですね なんとなく走り出したくなりますね！どんな1年になるかワクワクドキドキ」とつづり、振り袖姿のスマイルショットをアップ。

「そして！！この1月は告知したい事が沢山あります！！皆さん！楽しみにしていてください」と呼び掛け、「皆さんにとっても素敵な一年になりますように。さあまずは3月まで頑張って良かったと思えるように全力で駆け抜けるぞー」と記した。

この投稿にフォロワーらからは「似合ってとてもかわいいです」「サイコーにカワイイです！！」「似合ってますよー」「可愛過ぎです〜」「素敵です」「素敵な笑顔をいつもいつもありがとうございます！」などの声が寄せられている。

高木さんは帯広南商高から日本電産サンキョー入りし、14年ソチ五輪から3大会連続で五輪に出場。

18年平昌五輪では団体パシュートとマススタートで金メダルを獲得し、五輪の同一大会で日本女子初となる2冠を達成。昨年4月に引退した。