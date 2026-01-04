¡Ú ¼ÄÅÄËãÎ¤»Ò ¡Û ¡Ö»Ò¤É¤â¤Î¾Ð´é¤Ë¤¿¤¯¤µ¤óÎÏ¤ò¤â¤é¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢º£Ç¯¤âº£¤¢¤ë¹¬¤»¤òÂçÀÚ¤Ë¡×¡¡Ì¼¤È³¤³°¤ÇÇ¯±Û¤·¡¡µðÂç¥¹¥Æ¡¼¥¤â´®Ç½
ÇÐÍ¥¤Î¼ÄÅÄËãÎ¤»Ò¤µ¤ó¤¬¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡¢³¤³°¤Ç¤ÎÀµ·î¤ò¿Æ»Ò¤Ç³Ú¤·¤àÍÍ»Ò¤È¶¦¤Ë¿·Ç¯¤Î°§»¢¤òÅê¹Æ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡Ú ¼ÄÅÄËãÎ¤»Ò ¡Û ¡Ö»Ò¤É¤â¤Î¾Ð´é¤Ë¤¿¤¯¤µ¤óÎÏ¤ò¤â¤é¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢º£Ç¯¤âº£¤¢¤ë¹¬¤»¤òÂçÀÚ¤Ë¡×¡¡Ì¼¤È³¤³°¤ÇÇ¯±Û¤·¡¡µðÂç¥¹¥Æ¡¼¥¤â´®Ç½
¼ÄÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤¢¤±¤Þ¤·¤Æ¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡¡ËÜÇ¯¤â¤É¤¦¤¾¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£¡×¤È¡¢Æó¤ÎÏÓ¤âÏª¤ï¤ËÎÃ¤·µ¤¤Ê¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹»Ñ¤Ç¡¢¡Ö£²£°£²£¶¡×¤Î¥Ð¥ë¡¼¥ó¤¬¾þ¤é¤ì¤¿¥Û¥Æ¥ë¤Î¥í¥Ó¡¼¤È»×¤ï¤ì¤ë¾ì½ê¤Ç¤Î¼Ì¿¿¤ò·ÇºÜ¡£
¤Ä¤Å¤±¤Æ¡Ö»Ò¤É¤â¤Î¾Ð´é¤Ë¤¿¤¯¤µ¤óÎÏ¤ò¤â¤é¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢º£Ç¯¤âº£¤¢¤ë¹¬¤»¤òÂçÀÚ¤Ë¡¡2026Ç¯¤â¡¢Æü¡¹¤Î¡Ê»Ò¤É¤â¤Î³¨Ê¸»ú¡ËÀ®Ä¹¤ò³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×°Õµ¤¹þ¤ß¤òÄÖ¤ê¡¢Â¿¤¯¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¡£
Ì¼¤µ¤ó¤È¤ªÂ·¤¤ÊÁ¤Î¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹»Ñ¤Ë¤Ò¤²¥á¥¬¥Í¤Ç²¾Áõ¤·¤Ê¤¬¤éÇ¯±Û¤·¤ò³Ú¤·¤ó¤ÀÍÍ»Ò¤ä¡¢¼ÄÅÄ¤µ¤ó¤Î´é¤è¤ê¤âÂç¤¤¤µðÂç£Ô¥Ü¡¼¥ó¥¹¥Æ¡¼¥¤ò´®Ç½¤·¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤Ê¤É¤â·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ºÇ¸å¤Ë¼ÄÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ö³§¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¡¢¼Â¤êÂ¿¤¤°ìÇ¯¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡×¤ÈÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚÃ´Åö¡§·ÝÇ½¾ðÊó¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Û