»³ÅÄÎÃ²ð¡¡Çä¤ì¤Ã»Ò·Ý¿Í¤¬ÍÄÃÕ±à¡¦¾®³Ø¹»¤ÎÆ±µéÀ¸¤ÈÌÀ¤«¤¹¡Ö¡È¤¢¤ì¡©¡É¤Ã¤Æ¡Ä¤Þ¤µ¤«¤Þ¤µ¤«¤Î¤Ó¤Ã¤¯¤ê¡×
¡¡¡ÖHey¡ªSay¡ªJUMP¡×»³ÅÄÎÃ²ð¡Ê32¡Ë¤¬3ÆüÊüÁ÷¤Î¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¡Ö»³ÅÄÎÃ²ð¤Î¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥óPremium¡×¡Ê¸å7¡¦00¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¥Æ¥ì¥Ó¼ýÏ¿¤ÇÍÄÃÕ±à¡¦¾®³Ø¹»¤ÎÆ±µéÀ¸¤È»×¤ï¤ÌºÆ²ñ¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡ÈÖÁÈÃæÈ×¡¢¡ÖÃæ³Ø¹»¤ÎÆ±µéÀ¸¤ÈºÆ²ñ¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦¥ê¥¹¥Ê¡¼¤«¤é¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¾Ò²ð¡£»³ÅÄ¤Ï¡Ö²¶¡¢Æ±µéÀ¸¤ÈºÆ²ñ¤È¤«¤Û¤Ü¤Ê¤¤¤±¤É¡×¤È¤â¤À¤·¤Ä¤Ä¡Ö¤¢¤ë¤ï¡ª¡×¤È²¿¤«»×¤¤½Ð¤·¤¿ÍÍ»Ò¡£
¡¡¤½¤³¤Ç¡ÖÍÄÃÕ±à¤È¾®³Ø¹»¤ÎÆ±µéÀ¸¤¬¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¡Ø¥¹¥¯¡¼¥ë³×Ì¿¡ª¡Ù¤Ç²ñ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È¥ì¥®¥å¥é¡¼ÈÖÁÈ¤Ç¤Þ¤µ¤«¤ÎºÆ²ñ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¿ÍÊª¤Ï¤ª¾Ð¤¤¥È¥ê¥ª¡Ö¤Ñ¡¼¤Æ¤£¡¼¤Á¤ã¤ó¡×¤Î¶â»Ò¤¤ç¤ó¤Á¤£¤À¤È¤¤¤¤¡¢¡Ö¤¢¤ìÍÄÃÕ±à¤È¾®³Ø¹»¤ÎÆ±µéÀ¸¤Ç¤¹¡×¤È¾Ð¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¸þ¤³¤¦¤Ï¤â¤Á¤í¤óÃÎ¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤±¤É¡¢ÍÄÃÕ±à¡¢¾®³Ø¹»¤À¤«¤é·ë¹½¤ä¤Ã¤Ñ¤êÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤ë¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡¢¸«¤¿ÌÜ¤â¡£¤¤ç¤ó¤Á¤£¤Ï·ë¹½¥®¥ã¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¤·¡×¤È»³ÅÄ¡¢¡Ö¤À¤±¤É¡¢¡È¤¢¤ì¡©¡É¤Ã¤Æ¤Ê¤Ã¤Æ¡¢ÅÓÃæ¤ÇËÍ¤¬¡£¡È¡»¡»¤¸¤ã¤Ê¤¤¤è¤Í¡©¡É¤ß¤¿¤¤¤Ê¤³¤È¸À¤Ã¤¿¤é¡¢¡Èµ×¤·¤Ö¤ê¡¼¡ª¡É¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¡£¡È¤¨¤¨¡¼¡ª¡É¤ß¤¿¤¤¤Ê¡×¤È¶ì¾Ð¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¤Þ¤µ¤«¤Þ¤µ¤«¤Î¤Ó¤Ã¤¯¤ê¡£¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤À¤«¤é¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡È¤³¤ó¤Ê¥®¥ã¥ë¤Ë¤Ê¤é¤ì¤Æ¡É¤È»×¤Ã¤Æ¡£¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¼Â¤Ï¤½¤ó¤Êµ×¤·¤Ö¤ê¤ÎºÆ²ñ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¤Í¡£¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¤±¤É¤â¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£