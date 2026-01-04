¿À¤¬°»ö¤òÀÅ´Ñ¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤ÊÀ¤³¦¤Ç¤É¤¦À¸¤¤ë¤Î¤«¡¿º´Æ£ Í¥
¡½¡Îº´Æ£Í¥¤Î¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¸¥§¥ó¥¹¿ÍÀ¸ÁêÃÌ¡Ï¡½
¡É³°Ì³¾Ê¤Î¥é¥¹¥×¡¼¥Á¥ó¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿ÄµÊó¤Î¥×¥í¤¬¡¢¤½¤Î·Ð¸³¤ò¤â¤È¤Ë¡¢ÆÉ¼Ô¤ÎÇº¤ß¤ËÅú¤¨¤ëËÜÏ¢ºÜ¡£º£²ó¤Ï¡Ö°¤¬ìíî½¤¹¤ëÀ¤³¦¤Ç¤â¡¢¿Í¤ÏÀµ¤·¤¯À¸¤¤é¤ì¤ë¤Î¤«¡×¡£¥¯¥ê¥¹¥Á¥ã¥ó¤Ç¤â¤¢¤ëº´Æ£Í¥¤¬ÃúÇ«¤ËÅú¤¨¤ë¡£
¢¡¿À¤¬°»ö¤òÀÅ´Ñ¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¤Î¤Ï¤Ê¤¼¤«
¡úÁêÃÌ¼Ô¡ú¶ìÇº¡Ê¥Ú¥ó¥Í¡¼¥à¡Ë¡¡Ìµ¿¦¡¡64ºÐ¡¡ÃËÀ
¡¡¥¯¥ê¥¹¥Á¥ã¥ó¤Ç¤¢¤ëº´Æ£Í¥ÀèÀ¸¤Ë»Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÀ¤¤ÏÁ±¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢°¤¬ìíî½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢»þ¤Ë¤Ï°Ëâ¤¬°»ö¤òÆ¯¤¯¿Í´Ö¤ò½õ¤±¤Æ¤¤¤ë¤È´¶¤¸¤ë¤³¤È¤µ¤¨¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¾õ¶·¤ò¿À¤¬ÀÅ´Ñ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¡Ö°»ö¤òÆ¯¤¤¤Æ¤âÏª¸«¤·¤Ê¤¤¤Î¤Ï¡¢µÕ¤ËÏª¸«¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¿À¤¬¤³¤ÎÀ¤¤òºî¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¤â¤ªÁ°¤ÏÀµ¤·¤¯À¸¤¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡×¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÌ¿Âê¤ò²Ý¤»¤é¤ì¤Æ¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡Ê¤½¤¦¹Í¤¨¤Ê¤¤¤È¡¢¤ä¤ê¤¤ì¤Þ¤»¤ó¡Ë¡£°»ö¤òÆ¯¤¯¿Í´Ö¤ÈÀ¿¼Â¤ËÀ¸¤¤ë¿Í´Ö¤¬·ë¶É¡¢¾Íè¡¢Æ±¤¸°·¤¤¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¢¡º´Æ£Í¥¤Î²óÅú
¡¡¿À¤ÏÁ±¤Ê¤ëÂ¸ºß¤Ê¤Î¤Ë¡¢¤½¤Î¿À¤¬ºî¤Ã¤¿À¤³¦¤Ë¤Ê¤¼°¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢ÀÎ¤«¤é¥¥ê¥¹¥È¶µ¿À³Ø¼Ô¤òÇº¤Þ¤»¤¿ÌäÂê¤Ç¤·¤¿¡£À¾Â¦¤Î¥¥ê¥¹¥È¶µ¡¢¤¹¤Ê¤ï¤Á¥«¥È¥ê¥Ã¥¯¶µ²ñ¤ä¥×¥í¥Æ¥¹¥¿¥ó¥È¶µ²ñ¤Ç¤Ï¡¢¡Ö·ê¤¢¤¥¹¥¤¥¹¥Á¡¼¥º¡¦¥â¥Ç¥ë¡×¤È¤¤¤¦ÀâÌÀ¤¬ÄÌ¾ï¤Ê¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£·ê¤¢¤¥Á¡¼¥º¤Î¶õÆ¶¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢Á±¤Î·çÇ¡¤¬°¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¥¢¥¦¥°¥¹¥Æ¥£¥Ì¥¹¤Î¹Í¤¨¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤¹¤ë¤È¡¢·ê¤òÁ´ÉôËä¤á¤ì¤Ð¡¢°¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡ÂÐ¤·¤Æ°¤Ë¤Ï¼«Î©¤·¤¿Âç¤¤ÊÎÏ¤¬¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¤¿¤Î¤¬ÅìÂ¦¤Î¥¥ê¥¹¥È¶µ¡¢¤Ä¤Þ¤êÀµ¶µ²ñ¤Î¿Í¤¿¤Á¤Ç¤·¤¿¡£¥É¥¹¥È¥¨¥Õ¥¹¥¡¼¤Î¾®Àâ¡Ø¥«¥é¥Þ¡¼¥¾¥Õ¤Î·»Äï¡Ù¤ä¡Øºá¤ÈÈ³¡Ù¤ÇÉÁ¤«¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢°¤«¤éÈ´¤±½Ð¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¿Í´Ö¼Ò²ñ¤Î¤¢¤êÊý¤Ç¤¹¡£
¡¡¶áÂå¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢°¤ÎÌäÂê¤Ï¡¢¿À¤¬¿Í´Ö¤Ë¼«Í³¤òÍ¿¤¨¤¿¤«¤é¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¹Í¤¨Êý¤¬¶¯¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¿Í´Ö¤¬¿À¤«¤éÍ¿¤¨¤é¤ì¤¿¼«Í³¤ò¸í»ÈÍÑ¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢°¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡ÆüËÜ¿Í¤Ç¡¢¿Í´Ö¤Î¼«Í³°Õ»×¤È°¤Î´Ø·¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿¿·õ¤Ë¹Í¤¨¤¿¤Î¤¬Å¯³Ø¼Ô¤ÇµþÂç¶µ¼ø¤ÎÀ¾ÅÄ´öÂ¿ÏºÀèÀ¸¡Ê1870¡Á1945Ç¯¡Ë¤Ç¤¹¡£À¾ÅÄÀèÀ¸¤Ï¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÒÁ±¤È¤Ï¼«¸Ê¤ÎÆâÌÌÅªÍ×µá¤òËþÂ¤¹¤ë¼Ô¤ò¤¤¤¦¤Î¤Ç¡¢¼«¸Ê¤ÎºÇÂç¤Ê¤ëÍ×µá¤È¤Ï°Õ¼±¤Îº¬ËÜÅªÅý°ìÎÏÂ¨¤Á¿Í³Ê¤ÎÍ×µá¤Ç¤¢¤ë¤«¤é¡¢¤³¤ì¤òËþÂ¤¹¤ë»öÂ¨¤Á¿Í³Ê¤Î¼Â¸½¤È¤¤¤¦¤Î¤¬²æ¡¹¤Ë¼è¤ê¤ÆÀäÂÐÅªÁ±¤Ç¤¢¤ë¡£¡ÊÃæÎ¬¡ËÀè¤ºÁ±¹Ô°Ù¤È¤ÏËÞ¤Æ¿Í³Ê¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿¹Ô°Ù¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÏÌÀ¤Ç¤¢¤ë¡£¡ÊÃæÎ¬¡ËÉÙµ®¡¢¸¢ÎÏ¡¢·ò¹¯¡¢µ»Ç½¡¢³Ø¼±¤â¤½¤ì¼«¿È¤Ë¤ª¤¤¤ÆÁ±¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡¢¤â¤·¿Í³ÊÅªÍ×µá¤ËÈ¿¤·¤¿»þ¤Ë¤Ï¤«¤¨¤Ã¤Æ°¤È¤Ê¤ë¡£¤½¤³¤ÇÀäÂÐÅªÁ±¹Ô¤È¤Ï¿Í³Ê¤Î¼Â¸½Â¶¼Ô¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿Â¨¤Á°Õ¼±Åý°ìÂ¶¼Ô¤Î¤¿¤á¤ËÆ¯¤¤¤¿¹Ô°Ù¤Ç¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ì¡£¡Ó¡Ê¡ØÁ±¤Î¸¦µæ¡Ù201¡Á202ÊÇ¡Ë
¡¡¤ª¶â¤â¸¢ÎÏ¤â¤½¤ì»öÂÖ¤Ç¤ÏÁ±¤Ç¤â°¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤ì¤¬¿Í´Ö¤Î¤¿¤á¤Ë¤É¤¦»È¤ï¤ì¤ë¤«¤Ë¤è¤Ã¤ÆÁ±°¤¬·è¤Þ¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¸½ºß¤ÎÀ¤³¦¤ËÂ¸ºß¤·¤Ê¤¤¡ÖÀï´Ï¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤òÍÑ¤¤¤Æ¡¢Ãæ¹ñ¤¬ÂæÏÑ¤ËÉðÎÏ¹Ô»È¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Ï¤½¤ì¤ò¡ÖÂ¸Î©´íµ¡»öÂÖ¡×¤È¸«¤Ê¤·¤Æ¡¢¼«±ÒÂâ¤òÇÉ¸¯¤¹¤ë¤Ê¤É¤È·Ú¡¹¤ËÈ¯¸À¤¹¤ë¼óÁê¤Ï¼«Í³¤òÍôÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¤«¸À¤¨¤Þ¤»¤ó¡£¤³¤¦¤¤¤¦¼«Í³¤ÎÍôÍÑ¤«¤éÀïÁè¤È¤¤¤¦µð°¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¿Í´Ö¤Î¼«Í³¤Ï¡¢Ê¿ÏÂ¤ò°Ý»ý¤·¡¢ÀïÁè¤òÁË»ß¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë»È¤ï¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È»ä¤Ï¹Í¤¨¤Þ¤¹¡£ÌÜ¤ÎÁ°¤Ë°¤¬¸½¤ì¤¿¤È¤¤Ï¡¢¤½¤ì¤¬¹ñÌ±¤Ë¿Íµ¤¤Î¤¢¤ë¼óÁê¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢ëÝ¤á¤ë¤Î¤¬¸ÀÏÀ¿Í¤Î»Å»ö¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤Ê¤¿¤âÌÜ¤ÎÁ°¤Ë¤¢¤ë°¤È¼«Ê¬¤Ê¤ê¤ÎÆ®¤¤¤òÅ¸³«¤¹¤ì¤Ð¡¢É¬¤ºÊó¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
¡úº£½µ¤Î¶µ·±¡Ä¡Ä¿Í¤¬¼«Í³¤ò¸í»ÈÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç°¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë
¢¨º£½µ¤Î»²¹ÍÊ¸¸¥¡ØÁ±¤Î¸¦µæ¡ÙÀ¾ÅÄ´öÂ¿Ïº¡¡´äÇÈÊ¸¸Ë
¡Úº´Æ£Í¥¡Û
¡Ç60Ç¯À¸¤Þ¤ì¡£¡Ç85Ç¯¤ËÆ±»Ö¼ÒÂç³ØÂç³Ø±¡¿À³Ø¸¦µæ²Ê¤ò½¤Î»¤·¡¢³°Ì³¾ÊÆþ¾Ê¡£ºß±Ñ¡¢ºß¥íÂç»È´Û¤Ë¶ÐÌ³¸å¡¢ËÜ¾Ê¹ñºÝ¾ðÊó¶ÉÊ¬ÀÏÂè°ì²Ý¤Ç¼çÇ¤Ê¬ÀÏ´±¤È¤·¤Æ³èÌö¡£¡Ç02Ç¯¤ËÇØÇ¤ÍÆµ¿¤ÇÂáÊá¡£¡Ø¹ñ²È¤Îæ«¡Ù¡Ø¡Ö¥º¥ë¤µ¡×¤Î¤¹¤¹¤á¡Ù¡Ø¿ÍÀ¸¤Î¶Ë°Õ¡Ù¤Ê¤ÉÃø½ñÂ¿¿ô
¡¡¥¯¥ê¥¹¥Á¥ã¥ó¤Ç¤¢¤ëº´Æ£Í¥ÀèÀ¸¤Ë»Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÀ¤¤ÏÁ±¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢°¤¬ìíî½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢»þ¤Ë¤Ï°Ëâ¤¬°»ö¤òÆ¯¤¯¿Í´Ö¤ò½õ¤±¤Æ¤¤¤ë¤È´¶¤¸¤ë¤³¤È¤µ¤¨¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¾õ¶·¤ò¿À¤¬ÀÅ´Ñ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¡Ö°»ö¤òÆ¯¤¤¤Æ¤âÏª¸«¤·¤Ê¤¤¤Î¤Ï¡¢µÕ¤ËÏª¸«¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¿À¤¬¤³¤ÎÀ¤¤òºî¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¤â¤ªÁ°¤ÏÀµ¤·¤¯À¸¤¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡×¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÌ¿Âê¤ò²Ý¤»¤é¤ì¤Æ¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡Ê¤½¤¦¹Í¤¨¤Ê¤¤¤È¡¢¤ä¤ê¤¤ì¤Þ¤»¤ó¡Ë¡£°»ö¤òÆ¯¤¯¿Í´Ö¤ÈÀ¿¼Â¤ËÀ¸¤¤ë¿Í´Ö¤¬·ë¶É¡¢¾Íè¡¢Æ±¤¸°·¤¤¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©

¢¡º´Æ£Í¥¤Î²óÅú
¡¡¿À¤ÏÁ±¤Ê¤ëÂ¸ºß¤Ê¤Î¤Ë¡¢¤½¤Î¿À¤¬ºî¤Ã¤¿À¤³¦¤Ë¤Ê¤¼°¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢ÀÎ¤«¤é¥¥ê¥¹¥È¶µ¿À³Ø¼Ô¤òÇº¤Þ¤»¤¿ÌäÂê¤Ç¤·¤¿¡£À¾Â¦¤Î¥¥ê¥¹¥È¶µ¡¢¤¹¤Ê¤ï¤Á¥«¥È¥ê¥Ã¥¯¶µ²ñ¤ä¥×¥í¥Æ¥¹¥¿¥ó¥È¶µ²ñ¤Ç¤Ï¡¢¡Ö·ê¤¢¤¥¹¥¤¥¹¥Á¡¼¥º¡¦¥â¥Ç¥ë¡×¤È¤¤¤¦ÀâÌÀ¤¬ÄÌ¾ï¤Ê¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£·ê¤¢¤¥Á¡¼¥º¤Î¶õÆ¶¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢Á±¤Î·çÇ¡¤¬°¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¥¢¥¦¥°¥¹¥Æ¥£¥Ì¥¹¤Î¹Í¤¨¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤¹¤ë¤È¡¢·ê¤òÁ´ÉôËä¤á¤ì¤Ð¡¢°¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡ÂÐ¤·¤Æ°¤Ë¤Ï¼«Î©¤·¤¿Âç¤¤ÊÎÏ¤¬¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¤¿¤Î¤¬ÅìÂ¦¤Î¥¥ê¥¹¥È¶µ¡¢¤Ä¤Þ¤êÀµ¶µ²ñ¤Î¿Í¤¿¤Á¤Ç¤·¤¿¡£¥É¥¹¥È¥¨¥Õ¥¹¥¡¼¤Î¾®Àâ¡Ø¥«¥é¥Þ¡¼¥¾¥Õ¤Î·»Äï¡Ù¤ä¡Øºá¤ÈÈ³¡Ù¤ÇÉÁ¤«¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢°¤«¤éÈ´¤±½Ð¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¿Í´Ö¼Ò²ñ¤Î¤¢¤êÊý¤Ç¤¹¡£
¡¡¶áÂå¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢°¤ÎÌäÂê¤Ï¡¢¿À¤¬¿Í´Ö¤Ë¼«Í³¤òÍ¿¤¨¤¿¤«¤é¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¹Í¤¨Êý¤¬¶¯¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¿Í´Ö¤¬¿À¤«¤éÍ¿¤¨¤é¤ì¤¿¼«Í³¤ò¸í»ÈÍÑ¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢°¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡ÆüËÜ¿Í¤Ç¡¢¿Í´Ö¤Î¼«Í³°Õ»×¤È°¤Î´Ø·¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿¿·õ¤Ë¹Í¤¨¤¿¤Î¤¬Å¯³Ø¼Ô¤ÇµþÂç¶µ¼ø¤ÎÀ¾ÅÄ´öÂ¿ÏºÀèÀ¸¡Ê1870¡Á1945Ç¯¡Ë¤Ç¤¹¡£À¾ÅÄÀèÀ¸¤Ï¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÒÁ±¤È¤Ï¼«¸Ê¤ÎÆâÌÌÅªÍ×µá¤òËþÂ¤¹¤ë¼Ô¤ò¤¤¤¦¤Î¤Ç¡¢¼«¸Ê¤ÎºÇÂç¤Ê¤ëÍ×µá¤È¤Ï°Õ¼±¤Îº¬ËÜÅªÅý°ìÎÏÂ¨¤Á¿Í³Ê¤ÎÍ×µá¤Ç¤¢¤ë¤«¤é¡¢¤³¤ì¤òËþÂ¤¹¤ë»öÂ¨¤Á¿Í³Ê¤Î¼Â¸½¤È¤¤¤¦¤Î¤¬²æ¡¹¤Ë¼è¤ê¤ÆÀäÂÐÅªÁ±¤Ç¤¢¤ë¡£¡ÊÃæÎ¬¡ËÀè¤ºÁ±¹Ô°Ù¤È¤ÏËÞ¤Æ¿Í³Ê¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿¹Ô°Ù¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÏÌÀ¤Ç¤¢¤ë¡£¡ÊÃæÎ¬¡ËÉÙµ®¡¢¸¢ÎÏ¡¢·ò¹¯¡¢µ»Ç½¡¢³Ø¼±¤â¤½¤ì¼«¿È¤Ë¤ª¤¤¤ÆÁ±¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡¢¤â¤·¿Í³ÊÅªÍ×µá¤ËÈ¿¤·¤¿»þ¤Ë¤Ï¤«¤¨¤Ã¤Æ°¤È¤Ê¤ë¡£¤½¤³¤ÇÀäÂÐÅªÁ±¹Ô¤È¤Ï¿Í³Ê¤Î¼Â¸½Â¶¼Ô¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿Â¨¤Á°Õ¼±Åý°ìÂ¶¼Ô¤Î¤¿¤á¤ËÆ¯¤¤¤¿¹Ô°Ù¤Ç¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ì¡£¡Ó¡Ê¡ØÁ±¤Î¸¦µæ¡Ù201¡Á202ÊÇ¡Ë
¡¡¤ª¶â¤â¸¢ÎÏ¤â¤½¤ì»öÂÖ¤Ç¤ÏÁ±¤Ç¤â°¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤ì¤¬¿Í´Ö¤Î¤¿¤á¤Ë¤É¤¦»È¤ï¤ì¤ë¤«¤Ë¤è¤Ã¤ÆÁ±°¤¬·è¤Þ¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¸½ºß¤ÎÀ¤³¦¤ËÂ¸ºß¤·¤Ê¤¤¡ÖÀï´Ï¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤òÍÑ¤¤¤Æ¡¢Ãæ¹ñ¤¬ÂæÏÑ¤ËÉðÎÏ¹Ô»È¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Ï¤½¤ì¤ò¡ÖÂ¸Î©´íµ¡»öÂÖ¡×¤È¸«¤Ê¤·¤Æ¡¢¼«±ÒÂâ¤òÇÉ¸¯¤¹¤ë¤Ê¤É¤È·Ú¡¹¤ËÈ¯¸À¤¹¤ë¼óÁê¤Ï¼«Í³¤òÍôÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¤«¸À¤¨¤Þ¤»¤ó¡£¤³¤¦¤¤¤¦¼«Í³¤ÎÍôÍÑ¤«¤éÀïÁè¤È¤¤¤¦µð°¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¿Í´Ö¤Î¼«Í³¤Ï¡¢Ê¿ÏÂ¤ò°Ý»ý¤·¡¢ÀïÁè¤òÁË»ß¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë»È¤ï¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È»ä¤Ï¹Í¤¨¤Þ¤¹¡£ÌÜ¤ÎÁ°¤Ë°¤¬¸½¤ì¤¿¤È¤¤Ï¡¢¤½¤ì¤¬¹ñÌ±¤Ë¿Íµ¤¤Î¤¢¤ë¼óÁê¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢ëÝ¤á¤ë¤Î¤¬¸ÀÏÀ¿Í¤Î»Å»ö¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤Ê¤¿¤âÌÜ¤ÎÁ°¤Ë¤¢¤ë°¤È¼«Ê¬¤Ê¤ê¤ÎÆ®¤¤¤òÅ¸³«¤¹¤ì¤Ð¡¢É¬¤ºÊó¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
¡úº£½µ¤Î¶µ·±¡Ä¡Ä¿Í¤¬¼«Í³¤ò¸í»ÈÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç°¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë
¢¨º£½µ¤Î»²¹ÍÊ¸¸¥¡ØÁ±¤Î¸¦µæ¡ÙÀ¾ÅÄ´öÂ¿Ïº¡¡´äÇÈÊ¸¸Ë
¡Ç60Ç¯À¸¤Þ¤ì¡£¡Ç85Ç¯¤ËÆ±»Ö¼ÒÂç³ØÂç³Ø±¡¿À³Ø¸¦µæ²Ê¤ò½¤Î»¤·¡¢³°Ì³¾ÊÆþ¾Ê¡£ºß±Ñ¡¢ºß¥íÂç»È´Û¤Ë¶ÐÌ³¸å¡¢ËÜ¾Ê¹ñºÝ¾ðÊó¶ÉÊ¬ÀÏÂè°ì²Ý¤Ç¼çÇ¤Ê¬ÀÏ´±¤È¤·¤Æ³èÌö¡£¡Ç02Ç¯¤ËÇØÇ¤ÍÆµ¿¤ÇÂáÊá¡£¡Ø¹ñ²È¤Îæ«¡Ù¡Ø¡Ö¥º¥ë¤µ¡×¤Î¤¹¤¹¤á¡Ù¡Ø¿ÍÀ¸¤Î¶Ë°Õ¡Ù¤Ê¤ÉÃø½ñÂ¿¿ô