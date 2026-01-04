¡Ú ÊÒ´óÎÃÂÀ ¡Û ¡Ö¸ÀÍÕ¤ò³Ð¤¨¤Ï¤¸¤á¤Î²ÈÂ²¤¬¡¡Âç¿Í¤¿¤Á¤ÎÇ¯Ëö¤Î°§»¢¤ò¿¿»÷¤·¤Æ¡ØÎÉ¤¤¤ï¤¿¤·¤ò¡Á¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡×¡ÖËÜÅö¤Ë¤½¤¦¤À¤Ê¤¢¤È¤·¤ß¤¸¤ß¡×¡¡£Ó£Î£Ó¤ËÄÖ¤ë
GENERATIONS¤ÎÊÒ´óÎÃÂÀ¤µ¤ó¤¬¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¿·Ç¯¤ÎÊúÉé¤ò¸ì¤ëÃæ¤Ç¡¢²ÈÂ²¤È¤Î¿´²¹¤Þ¤ë¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡Ú ÊÒ´óÎÃÂÀ ¡Û ¡Ö¸ÀÍÕ¤ò³Ð¤¨¤Ï¤¸¤á¤Î²ÈÂ²¤¬¡¡Âç¿Í¤¿¤Á¤ÎÇ¯Ëö¤Î°§»¢¤ò¿¿»÷¤·¤Æ¡ØÎÉ¤¤¤ï¤¿¤·¤ò¡Á¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡×¡ÖËÜÅö¤Ë¤½¤¦¤À¤Ê¤¢¤È¤·¤ß¤¸¤ß¡×¡¡£Ó£Î£Ó¤ËÄÖ¤ë
ÊÒ´ó¤µ¤ó¤ÏÅê¹Æ¤Ç¡ÖÌÀ¤±¤Þ¤·¤Æ¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È°§»¢¤·¡¢º£Ç¯¤Î½éÆü¤Î½Ð¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤¹¤´¤¯ÎÏ¶¯¤¯¡¢¸ü¤¤±À¤ÎÃæ¤«¤é»É¤·¤Æ¤¯¤ëÈþ¤·¤¤¸÷¤Î¥«¡¼¥Æ¥ó¤¬°õ¾ÝÅª¤Ç¡¢±À¤¬¤¢¤ë¤ª¤«¤²¤Ç¤è¤êÄ«Æü¤¬Âç¤¤¯¸«¤¨¤Æ¤¯¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£½éÆü¤Î½Ð¤Î¼Ì¿¿¤È¤È¤â¤Ë¡¢¡Ö¤È¤Æ¤â¥É¥é¥Þ¥Á¥Ã¥¯¤Ê»þ´Ö¤Ç¤·¤¿¡×¤È´¶ÁÛ¤òµ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢ºòÇ¯2025Ç¯¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡Ö¤È¤Æ¤â³èÆ°¤¬³èÈ¯¤ÇÃ¼Åª¤Ë¤¤¤¦¤ÈË»¤·¤¤Ç¯¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÂ¿Ë»¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤Ä¤Ä¤â¡¢¡Ö¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊý¤«¤é¤¤¤¿¤À¤¯¤¢¤¿¤¿¤«¤Ê½Ö´Ö¤Ë¤¹¤´¤¯»Ù¤¨¤é¤ì¤Æ¡¢¶î¤±È´¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿Ç¯¤À¤Ã¤¿¡×¤È´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÊÒ´ó¤µ¤ó¤Ï1Ç¯´ÖÍú¤¹þ¤ó¤À¥Ç¥Ë¥à¤Î¼Ì¿¿¤âÅê¹Æ¤·¡¢¡Ö¤·¤Ã¤«¤ê¤È¼«Ê¬¤é¤·¤¤»þ´Ö¤ò¹ï¤ß¹þ¤ó¤Ç¤¯¤ì¤Æ¡Ä¤³¤ì¤«¤é¤â¤Þ¤À¤Þ¤À¡¢¤È¤â¤Ë²á¤´¤·¤Æ¹Ô¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢²ÈÂ²¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤â¶¦Í¤·¡¢¸ÀÍÕ¤ò³Ð¤¨»Ï¤á¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î²ÈÂ²¤¬¡ÖÎÉ¤¤¤ï¤¿¤·¤ò¡Á¡×¤ÈÂç¿Í¤ÎÇ¯Ëö°§»¢¤ò¿¿»÷¤ëÍÍ»Ò¤Ë¡Ö¤½¤¦¤À¤è¤Ê¡¢ËÜÅö¤Ë¤½¤¦¤À¤Ê¤¢¤È¤·¤ß¤¸¤ß¤È´¶¤¸¡¢¶Ã¤«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤È½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÂÎ¸³¤«¤é¡¢2026Ç¯¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Öü¥¤è¤êÎÉ¤¤¼«Ê¬ü¥¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤½¤ó¤Ê¿·¤·¤¤Ç¯¤Ë¤·¤¿¤¤¡×¤È¤ÎÊúÉé¤ò¸ì¤ê¡¢¡Ö1¿Í¤Ç¤âÂ¿¤¯¤ÎÊý¤Ë2026Ç¯¤¬¤½¤¦¤¢¤Ã¤ÆÍß¤·¤¤¤Ê¤È´ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥Õ¥¡¥ó¤Ø¤Î»×¤¤¤âÅÁ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
Åê¹Æ¤ÎºÇ¸å¤Ë¤Ï¡Ö»þ´Ö¤â¡¢Ê¸²½¤â¡¢Ã¯¤«¤ÎÁÛ¤¤¤â¡¢¼«Ê¬¤¬°é¤Æ¤¿¤Ê¤ó¤Æ¤³¤È¤Ï1¥ß¥ê¤â¸À¤¨¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤½¤ì¤é¤¹¤Ù¤Æ¤¬¼«Ê¬¤ò¤è¤ê¼«Ê¬¤é¤·¤¤Êý¤Ø°é¤Æ¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤ë¡×¤È¿¼¤¤Æ¶»¡¤òÄÖ¤ê¡¢¡Öº£Ç¯¤â¤É¤¦¤«¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÄù¤á¤¯¤¯¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö¾®¤µ¤Ê²ÈÂ²¤ÈÎÃÂÀ¥Ñ¥Ñ¤¬ÌÜ¤ËÉâ¤«¤Ö¡×¡Ö»Ò¤É¤â¤Á¤ã¤ó¤Î¸À¤¤´Ö°ã¤¤²Ä°¦¤¤¤±¤É¤½¤³¤Ë¤âµ¤ÉÕ¤¤¤Æ¼«Ê¬¤Î³Ø¤Ó¤Ë¤¹¤ëÎÃÂÀ¤¯¤ó¤âÎÉ¤¥Ñ¥Ñ¤¹¤®¤Þ¤¹¡×¡Ö»Ò¶¡¤Ï½ã¿¿¤Ê¿´¤ÇÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¥Ï¥Ã¤Èµ¤¤Å¤«¤»¤é¤ì¤ë½Ö´Ö¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡×¡Ö¹¬¤»¤Ê»þ´Ö¤¬Î®¤ì¤Æ¤¤¤Æ¤ªÏÃÊ¹¤±¤¿¤À¤±¤Ç¤â¿´¤¬²¹¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÃ´Åö¡§·ÝÇ½¾ðÊó¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Û
