¸µ£Á£Ë£Â¥¢¥¤¥É¥ë¡¡¶Ã¤¤Î²È»öÊ¬Ã´¹ðÇò¡Ö£±£°¡§£°¤Ç¤¹¡£¤â¤¦£°¡×£²£´Ç¯¤ËÇÐÍ¥É×¤È·ëº§¡Ö¡Ø¡Ê²È»ö¤Ï¡Ë¤ä¤é¤Ê¤¤¤Ç¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¤ë¡×
¡¡¸µ£Á£Ë£Â£´£¸¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÂç²È»ÖÄÅ¹á¤¬£³ÆüÊüÁ÷¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¥¢¥Ù¥ì¡¼½÷¡ÁÈæ¤Ù¤¿¤¬¤ë¥ª¥ó¥Ê¤¿¤Á¡×¤Ë½Ð±é¡£É×ÉØ´Ö¤Î²È»öÊ¬Ã´¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹ðÇò¤·¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤ò¤¢Á³¤È¤µ¤»¤¿¡£
¡¡£²£°£²£´Ç¯£´·î¤ËÇÐÍ¥¤Î´äÅÄÎè¤È·ëº§¤·¤¿Âç²È¤Ï¡¢É×ÉØ´Ö¤Ç¤Î²È»öÊ¬Ã´¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö»ä¡¢£±£°¡§£°¤Ç¤¹¡£¤â¤¦£°¡×¤È¼«¤é¤ÏÁ´¤¯¤·¤Ê¤¤¤È¹ðÇò¡£¡Ö¤¹¤´¤Ã¡ª¡×¡Ö¤¤¤¤¤Ê¤¢¡Á¡×¤È¶¦±é¤Î¿·º§½÷À·ÝÇ½¿Í¤ò¶Ã¤«¤»¤¿¡£
¡¡Âç²È¤Ï¡Ö²¿¤«¸þ¤³¤¦¤¬¤³¤À¤ï¤ê¶¯¤¯¤Æ¡¢¤á¤Ã¤Á¤ã¤»¤Ã¤«¤Á¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤À¤«¤é¤ä¤ëÁ°¤Ë¤ä¤é¤ì¤ë´¶¤¸¤Ç¡£¥³¥ó¥Ó¥ËÊÛÅö¤À¤Ã¤¿¤é¡¢¤Õ¤¿³«¤±¤¿¤é¡Ä¡£³«¤±¤¿¤Õ¤¿¤«¤é²¼¤²¤Æ¼Î¤Æ¤é¤ì¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ê¡×¤ÈÀâÌÀ¡£¡Ö¤À¤«¤é¡¢¤ä¤ë·ä¤¬¤Ê¤¤¤·¡¢¤³¤À¤ï¤ê¶¯¤¤¤«¤é¡£»ä¤¬¤ä¤Ã¤¿¤é¡¢¡Ø°ã¤¦¤ó¤À¤è¤Ê¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£¡Ø¤ä¤é¤Ê¤¤¤Ç¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¤ë¡×¤È¡¢¤à¤·¤íÉ×¤«¤é»ß¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡£Í£Ã¤Î£ô£é£í£å£ì£å£ó£ú¡¦µÆÃÏÉ÷Ëá¤¬¡Ö¥é¥Ã¥¡¼¤¸¤ã¤ó¡ª¡×¤È¸À¤¦¤È¡¢Âç²È¤Ï¡Ö¤ªÇ¤¤»¤·¤Æ¡¢¤¹¤´¤¤½õ¤«¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È¾Ð´é¤ÇÅú¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£