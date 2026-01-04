¡Ö¥ï¥·¤¬¥ë¡¼¥ë¤À¡ª¡×¥¢¥Ñ¡¼¥È¤Ë½»¤à70ÂåÌÂÏÇÏ·¿Í¤Ë¡È20Âå¤Î½÷ÀÂç²È¡É¤¬¸À¤¤Êü¤Ã¤¿¡Ö²ñ¿´¤Î°ì¸À¡×¡½¡½Ç¯ËöÇ¯»Ï¥Ù¥¹¥È
Âç»ö·ï¤Ð¤«¤ê¤¬¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡¢¿È¶á¤Ê¾®¤µ¤Ê»ö·ï¤ÎÊý¤¬¿ÍÀ¸¤òº¸±¦¤¹¤ë¤³¤È¤â¡£ÃíÌÜ¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤ò¼è¤ê¾å¤²ÂçÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤À2025Ç¯¤Î¶ÄÅ·¥Ë¥å¡¼¥¹¤òÆÃÊÌ¥»¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡ª¡Ê½é¸ø³«2025Ç¯3·î3Æü¡¡µ»ö¤Ï¼èºà»þ¤Î¾õ¶·¡Ë¡¡¡ö¡¡¡¡¡ö¡¡¡¡¡ö
¡¡ºÐ¤ò½Å¤Í¤ë¤´¤È¤Ë´è¸Ç¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤êÌÌÅÝ¤Ê¿Í¤Ë¤Ê¤ë¡Ä¡Ä¤Ê¤É¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¤è¤¯¼ª¤Ë¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢¤â¤·¤«¤·¤¿¤é¡ÖÏ·³²¡×¤Ê¤É¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤À¤±¤Ç¤ÏÊÒÉÕ¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¡È²¿¤«¡É¤¬¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£º£²ó¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤Ë¤½¤ó¤ÊÂÎ¸³¤ò¤·¤¿À¶¿å¹¨ÌÀ¤µ¤ó¡Ê²¾Ì¾¡¦30Âå¡Ë¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
¢¡ÃÛ30Ç¯¤Î¥¢¥Ñ¡¼¥È¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤¿70Âå¤ÎÌÂÏÇÏ·¿Í
¡¡À¶¿å¤µ¤ó¤ÎÁ°¿¦¤Ï¡¢¥Ö¥é¥Ã¥¯´ë¶È¤ÇÆ¯¤¯¸µ¼Ò°÷¡£ÆùÂÎÅª¤Ë¤âÀº¿ÀÅª¤Ë¤âÈèÊÀ¤·¡¢¥Õ¥ê¡¼¥é¥ó¥¹¤È¤·¤ÆÀ¸¤¤ë¤³¤È¤ò·è°Õ¤·¤ÆÂà¿¦¤·¤¿¡£¥Ñ¥½¥³¥óºî¶È¤òÀÁ¤±Éé¤¦¥Õ¥ê¡¼¥é¥ó¥¹¤Î¤Û¤«¡¢°û¿©Å¹¤Î¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤ò½µ¤Ë3²ó3¡Á5»þ´ÖÄøÅÙ¡£½¼¼Â¤·¤¿ËèÆü¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö²ñ¼Ò¤òÂà¿¦¤·¤Æ¿´µ¡°ìÅ¾¤Î¤¿¤á¤Ë°ú¤Ã±Û¤·¤¿Àè¤¬¡¢ÃÛ30Ç¯°Ê¾å¤Î¸Å¤¤¥¢¥Ñ¡¼¥È¤Ç¤¹¡£³°´Ñ¤¬¸Å¤¯¥ê¥Õ¥©¡¼¥àºÑ¤Ç¤âÊÉ¤¬Çö¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤âÉ÷Ï¤¡¦¥È¥¤¥ì¤ÏÊÌ¡£¥È¥¤¥ì¤ÏÍÎ¼°¤Ç¥¨¥¢¥³¥óÉÕ¤¤Î¹¥ÂÔ¶ø¤À¤Ã¤¿¤¿¤áÉÔËþ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×
¡¡¤È¤¯¤ËÉÔËþ¤â¤Ê¤¯1Ç¯°Ê¾å¤¬·Ð¤È¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¤¢¤ëÆü¤Î¤³¤È¡£ÀèÂå¤ÎÂç²È¤µ¤ó¤¬Ë´¤¯¤Ê¤ê¡¢20Âå¤Ç¤ª¤È¤Ê¤·¤½¤¦¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ÎÂ¹Ì¼YÈþ¤µ¤ó¤¬¡Ö²ñ¼Ò°÷¤È¤·¤ÆÆ¯¤¤Ê¤¬¤é´ÉÍý¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¼êÅÚ»º¤ò»ý¤Ã¤Æ°§»¢¤Ø¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
¡ÖYÈþ¤µ¤ó¤¬ËÍ¤Î¤È¤³¤í¤Ë¿Ò¤Í¤Æ¤¤¿¤È¤¡¢Æ±¤¸¥¢¥Ñ¡¼¥È¤Ë¸Å¤¯¤«¤é½»¤ó¤Ç¤¤¤ë70Âå¤°¤é¤¤¤ÎÃËÀH¤µ¤ó¤¬ÄÌ¤ê¤«¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£ËÍ¤ÈH¤µ¤ó¤Ï²ñ¼á¤ò¸ò¤ï¤¹ÄøÅÙ¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢H¤µ¤ó¤ÏYÈþ¤µ¤ó¤¬¾®¤µ¤¤º¢¤«¤éÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¡¢À¼¤ò¤«¤±¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¤¤¤Þ¤Þ¤Ç¤ÏÏÃ¤·¤¿¤³¤È¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿À¶¿å¤µ¤ó¤Ë¡Ö¥ï¥·¤Ï¡¢YÈþ¤¬¥ª¥à¥Ä¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿º¢¤«¤éÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤Ê¤É¤ÈÀâÌÀ¡£µ×¤·¤Ö¤ê¤Ë²ñ¤¨¤¿¤³¤È¤ò¤È¤Æ¤â´î¤ó¤Ç¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¢¡¤ä¤ê¤¿¤¤ÊüÂê¤ÎÌÂÏÇÏ·¿Í¤È¸ýÏÀ¤Ë¡Ä
¡¡¤È¤³¤í¤¬¡¢¤³¤Î¿ô¤«·î¸å¤«¤éH¤µ¤ó¤ÎÂÖÅÙ¤Ï½ù¡¹¤Ë²£ÊÁ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
¡ÖºÇ½é¤Î¤Û¤¦¤Ï¡¢·è¤á¤é¤ì¤¿Æü»þ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤Ë¥´¥ß¤ò½Ð¤·¤¿¤ê¡¢¼«Å¾¼ÖÃÖ¤¾ì¤Ø¤ÎÃóÎØ¤¬»¨¤À¤Ã¤¿¤ê¡£¤½¤ì¤¬¤À¤ó¤À¤ó¤È¥¨¥¹¥«¥ì¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤¡¢¥´¥ß¤ÏÅ¬Åö¤Ê¥â¥Î¤òÅ¬Åö¤ÊÍËÆü¡¦»þ´Ö¤Ë½Ð¤¹¤³¤È¤¬Æü¾ïÃãÈÓ»ö¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¡¢Âç¤¤Ê²»¤ò½Ð¤·¤Æ¼þ¤ê¤Î½»¿Í¤ËÌÂÏÇ¤ò¤«¤±¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¤È¤Ë¤«¤¯¡¢¤ä¤ê¤¿¤¤ÊüÂê¡£H¤µ¤ó¤¬¥´¥ß¤ò¼Î¤Æ¤Æ¤¤¤ë¤È¤¡¢¤¿¤Þ¤¿¤ÞÁø¶ø¤·¤¿À¶¿å¤µ¤ó¤¬Ãí°Õ¤ò¤·¤Æ¤â¡¢¡Ö¥ï¥·¤ÏºÇ½é¤Î¤Û¤¦¤«¤éº¡½è¤Î½»¿Í¡×¡Ö¥ï¥·¤¬¥ë¡¼¥ë¡×¤Ê¤É¤ÈÊ¹¤¯¼ª¤ò»ý¤¿¤Ê¤¤¡£¹ÔÆ°¤Ï¥¨¥¹¥«¥ì¡¼¥È¤·¡¢Ãí°Õ½ñ¤¤ÎÅ½¤ê»æ¤â¤à¤Ê¤·¤¯ÉÔ±ÒÀ¸¤Ê¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¡ÖËÍ¤ÎÉô²°¤Ï¥´¥ßÃÖ¤¾ì¤Î¤¹¤°¶á¤¯¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¥Ë¥ª¥¤¤¬¥¥Ä¤¯¤Æ¡Ä¡Ä¡£Å¾µï¤â¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¤È¤¡¢¥´¥ßÃÖ¤¾ì¤ÇH¤µ¤ó¤ÈÁø¶ø¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£Ç³¤¨¤ë¥´¥ß¤ÎÆü¤Ë¤¢¤¤é¤«¤ÊÁÆÂç¥´¥ß¤ò½Ð¤½¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ÇÃí°Õ¤ò¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¤¤¤Ä¤â¤Î¤è¤¦¤Ë·Ú¤¯¸À¤¤¹ç¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¢¡20Âå½÷À¤ÎÂç²È¤¬¸À¤¤Êü¤Ã¤¿¡Ö¥¹¥«¥Ã¤È¤¹¤ë°ì¸À¡×
¡¡¤½¤Î¤È¤¡¢¤É¤³¤«¤é¤«YÈþ¤µ¤ó¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢¡Ö¤Û¤«¤«¤é¤â¶ì¾ð¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢ËÉÈÈ¥«¥á¥é¤ÎÀßÃÖ¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¤Ç¤·¤¿¡£Ä¥¤ê¹þ¤ß¤·¤Æ¤¤¤ÆÀµ²ò¡ª¡×¤È¸À¤Ã¤¿¤Î¤À¡£¤½¤·¤Æ¡¢Æüº¢¤ÏÂç¿Í¤·¤¤Âç²È¤µ¤ó¤¬H¤µ¤ó¤ËÃí°Õ¤ò³«»Ï¡£H¤µ¤ó¤Ï¡¢¤¿¤À¤¿¤À¶Ã¤¤¤Æ¤¤¤¿¤È¤«¡£
¡Ö¤½¤ì¤Ç¤âYÈþ¤µ¤ó¤Ï¶±¤à¤³¤È¤Ê¤¯¡¢¡Ø¥ë¡¼¥ë¤ò¼é¤é¤º¤Û¤«¤Î¿Í¤ËÌÂÏÇ¤ò¤«¤±¤ë¿Í¤Ë¤Ï¡¢¤³¤Î¥¢¥Ñ¡¼¥È¤«¤é½Ð¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡Ù¡Ø¾ì¹ç¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¡¢·Ù»¡¤Ø¤âÁêÃÌ¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤¹¡Ù¤È¥Ô¥·¥ã¥ê¤È¸À¤¤Êü¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡×
¡¡¤¿¤À¡¢¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¡Ö»ä¤Ï¾®¤µ¤¤º¢¤«¤éH¤µ¤ó¤Î¤³¤È¤òÂº·É¤·¤Æ¤¤¤ÆÂç¹¥¤¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â¤º¤Ã¤È¤³¤³¤Î½»¿Í¤Ç¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¡¢¾ì¤ò¤Þ¤È¤á¤Æ¤ß¤»¤¿¤Î¤À¡£
