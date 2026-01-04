¤Á¤ã¤ó¤ß¤Ê¡Ö¥À¥á¸µ¤Ç¥ª¥Õ¥¡¡¼¡×ÈÖÁÈ¥Õ¥¡¥ó¤òÌÀ¤«¤¹¡¡Æ£ËÜÈþµ®¡¢²£ß·²Æ»Ò¤Ï¡ÖÎ¾»×¤¤¤¸¤ã¤ó¡ª¡×
¥·¥ó¥¬¡¼¡¦¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¤Ç¥é¥Ã¥Ñ¡¼¤Î¤Á¤ã¤ó¤ß¤Ê¡Ê27¡Ë¤¬¡¢3ÆüÊüÁ÷¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡ÖÉ×¤¬¿²¤¿¤¢¤È¤Ë¡¡¿·½Õ2»þ´ÖSP¡×¡Ê¸á¸å10»þ¡Ë¤Ë½Ð±é¡£ÈÖÁÈ½Ð±é¤ò´î¤ó¤À¡£
MC¤Î¥¿¥ì¥ó¥È²£ß·²Æ»Ò¡Ê35¡Ë¤¬¡¢¤Á¤ã¤ó¤ß¤Ê¤¬¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤òÌ³¤á¤¿¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥óÈÖÁÈ¡ÖNO NO Girls¡×¤ò¡ÖÂç¹¥¤¤Ç¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£¡Ö¸«¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¤¤¤¤¤È¤³¤í¤ò°ú¤½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤·¡£¡Ø¤ä¤á¤Ê¡¢¤â¤¦¡¢¤½¤Î¼«¿®¤Ê¤¤´¶¤¸¡¢¤â¤¦¤ä¤á¤Ê¡Ù¤Ã¤Æ¡¢¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã»É¤µ¤Ã¤Æ¡£ËÜÅö¤ËÊÙ¶¯¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¤½¤ì¤òÊ¹¤¤Ê¤¬¤é¡¢¾È¤ì¤¿¤è¤¦¤ËÎ¾¼ê¤Ç´é¤òÊ¤¤Ã¤¿¤Á¤ã¤ó¤ß¤Ê¤Ï¡Ö²£ß·¤µ¤ó¤¬¡ØNO NO Girls¡Ù¤ò¸«¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë´Ö¡¢»ä¤Ï¡ØÉ×¤¬¿²¤¿¤¢¤È¤Ë¡Ù¤ò¤º¤Ã¤È¸«¤Æ¤Þ¤¹¡×¡£²£ß·¤ÈMC¤Î¥¿¥ì¥ó¥ÈÆ£ËÜÈþµ®¡Ê40¡Ë¤Ï¡Ö¤¨¡Á¡ª¡¡¤¦¤ì¤·¤¤¡×¤È¡¢¤Î¤±¤¾¤Ã¤Æ´î¤ó¤À¡£
¤µ¤é¤Ë¤Á¤ã¤ó¤ß¤Ê¤Ï¡Ö¤º¡¼¤Ã¤È¡¢¤Þ¤À¤«¤ÊÍè½µ¡¢¤Þ¤À¤«¤Ê¡¢¤Ã¤Æ¡×¤È¸À¤¤¡¢¡ÖÊÙ¶¯¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£¡ÖÊÙ¶¯¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¡×¤ÈÆ£ËÜ¤¬¾È¤ìµ¤Ì£¤Ë¸À¤¦¤È¡¢¤Á¤ã¤ó¤ß¤Ê¤Ï¡ÖËÜÅö¤Ë¤â¤¦¡¢À¤³¦¤Ç¤¤¤Á¤Ð¤óÌÌÇò¤¤ÈÖÁÈ¡×¤È¸À¤Ã¤¿¡£
½Ð±é¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤Á¤ã¤ó¤ß¤Ê¤Î³Ú¶Ê¡ÖBµé¡×¤¬ÈÖÁÈ¤Ç»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¤³¤ì¡¢¤¢¤ê¤¨¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¡¢¤Ã¤Æ¡£¥À¥á¸µ¤Ç¤³¤Ã¤Á¤«¤é¡¢½Ð¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡¡¤Ã¤Æ¡×¤È¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ò¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£¤¹¤ë¤È¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¡Ö¤³¤Ã¤Á¤«¤é¤â¤ª´ê¤¤¤·¤Æ¡¢¤Á¤ç¤¦¤É¡×¤ÈÆ±¤¸¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
²£ß·¤¬¡ÖÎ¾»×¤¤¤¸¤ã¤ó¡¢¤¦¤ì¤·¤¤¡×¡¢Æ£ËÜ¤¬¡Ö¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤¢¤ë¤Î¡×¤È¶Ã¤¤Ê¤¬¤é¡¢3¿Í¤½¤ì¤¾¤ì¥Ï¡¼¥È¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤¿¡£