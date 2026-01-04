犬がご飯を欲しがっているときにみせるサイン

1.いつもごはんが置かれる場所に座って待つ

犬がご飯を欲しがっているとき、いつもごはんが置かれている場所に座って待つことがあります。

ここに座って待っていればごはんがもらえる、と考えているのでしょう。食器が置かれていなくても、いつもごはんを食べている場所で待っていることがあります。

2.飼い主の足元をウロウロと歩き回る

犬がご飯を欲しがっているとき、飼い主の足元をウロウロと歩き回ることがあります。

お腹が空いていて落ち着かず、ソワソワとしているのでしょう。また、「ごはんちょうだい？」と甘えて飼い主の足元をウロウロと歩き回ることもあります。

3.鼻先や手でちょんちょんとする

犬がご飯を欲しがっているとき、飼い主の腕や足を鼻先や手でちょんちょんとすることがあります。

「ねぇねぇ、」と話しかけているのでしょう。甘えたいとき、構ってほしいときの仕草でもありますし、何かを要求したいときの仕草でもあります。

4.クン…と小さく鳴いたりワンッ！と大きく吠えたりする

犬がご飯を欲しがっているとき、クン…と小さく鳴いたりワンッ！と大きく吠えたりすることがあります。

訴えたい気持ちが強いのでしょう。クン…と小さく鳴くのは、遠慮がちに訴えたいからでもあり、怒られないかな…と不安な気持ちもあるからでしょう。

ワンッ！と大きく吠えるのは「ごはんちょうだい！」と、強く訴えたいからです。

5.目が合うとしっぽを上げて大きくゆったりと振る

犬がご飯を欲しがっているとき、目が合うとしっぽを上げて大きくゆったりと振ることがあります。

飼い主が自分に注目してくれているときこそ、ごはんがほしいというアピールをするチャンスだと考えているのでしょう。

目が合うとしっぽを上げて大きくゆったりと振るのですが、目を逸らすと、しっぽがゆっくりと下がっていきます。そして、また目が合うとしっぽを上げて大きくゆったりと振ります。

6.指示されなくても芸をして見せる

犬がご飯を欲しがっているとき、指示されなくても芸をして見せることがあります。

日頃の飼い主とのスキンシップやコミュニケーションから、「こうすればごはんやおやつがもらえるぞ」と学習しているからです。

7.家中のニオイを嗅いで回る

犬がご飯を欲しがっているとき、家中のニオイを嗅いで回ることがあります。

飼い主からごはんがもらえることは期待できず、「どこかに食べ物はないかな…」と、ニオイを嗅いで回ることで探しているのです。

犬に見つかってしまいやすい場所、口元や手が届いてしまいやすい場所に置かれた食べ物は、犬用のごはんやおやつであっても、人間の食べ物であっても、盗み食いの原因になりやすいので要注意です。

愛犬からご飯を要求されたときにするべき対応

ごはんを与える時間が決まっていない場合、要求されることがよくあります。ごはんを与える時間をきっちりと決めることで、犬も安心し、要求をしなくて済むようになります。

ごはんを与える時間をきっちりと決め、決めた時間に与えることが難しい場合には、自動給餌器を活用しましょう。

まとめ

犬がご飯を欲しがっているときにみせるサインを7つ解説しました。

いつもごはんが置かれる場所に座って待つ 飼い主の足元をウロウロと歩き回る 鼻先や手でちょんちょんとする クン…と小さく鳴いたりワンッ！と大きく吠えたりする 目が合うとしっぽを上げて大きくゆったりと振る 指示されなくても芸をして見せる 家中のニオイを嗅いで回る

愛犬にごはんを要求される度に何か食べ物を与えてしまっては、カロリーの摂り過ぎになり、肥満や病気の原因になってしまいます。

ごはんが食べたいあまり、問題行動を起こすことがあれば、獣医師に相談しましょう。満足感をサポートするドッグフードへ切り替えるなどの方法があります。