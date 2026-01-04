流通経済大柏、大津に逆転勝利でベスト4入り！　準決勝では鹿島学園と激突

　第104回全国高校サッカー選手権大会・準々決勝が4日に行われ、大津（熊本）vs流通経済大柏（千葉）が対戦した。

　3回戦で富山第一（富山）を2−1で下した5大会連続22回目出場の大津と、大分鶴崎（大分）に5−1で勝利した2大会連続9回目出場の流通経済大柏の一戦は、21分に山下虎太郎のスルーパスに抜け出した山本翼が右足で流し込んで大津が先制に成功した。

　追いかける流通経済大柏は26分に古川蒼真の折り返しに金子琉久が左足で合わせて試合を振り出しに戻した。さらに、34分には増田大空のフリーキックからメンディー・サイモン友が押し込んで流通経済大柏が逆転に成功した。

　後半は一進一退の攻防が続いたが、両者ネットを揺らすことはできず、このまま試合は終了。勝利した流通経済大柏は10日に『国立競技場』で行われる準決勝で鹿島学園（茨城）と対戦する。

【スコア】
大津　1−2　流通経済大柏

【得点者】
1−0　21分　山本翼（大津）
1−1　26分　金子琉久（流通経済大柏）
1−2　34分　メンディー・サイモン友（流通経済大柏）


【ハイライト動画】大津vs流通経済大柏