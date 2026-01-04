３戦14発「異次元に強い」神村学園が話題！「頭１つ抜けてるなぁ」「えぐい」【選手権】
夏のインターハイ王者は、冬の大舞台でも強さを存分に発揮している。
１月４日に第104回全国高校サッカー選手権の準々決勝が各地で開催。神村学園（鹿児島）はUvanceとどろきスタジアム by Fujitsuで日大藤沢（神奈川）と対戦した。
前半29分に倉中悠駕の得点で先制に成功すると、後半12分に倉中が２点目を奪取してリードを広げる。その後、１点を返されるも、同23分と25分に倉中が連続ゴール。４−１で完勝を収めた。
神村学園は初戦となった２回戦で東海学園（愛知）に６−０、３回戦では水口（滋賀）４−０。日大藤沢戦では今大会で初失点も４得点を奪ってみせた。これで３戦14発。SNS上では「神村つえー」「今年神村最強やな」「強すぎブラボー！」「神村が異次元に強い」「頭１つ抜けてるなぁ」「神村強い、うまい、落ち着いてる」「神村えぐい」といった声があがっている。
圧倒的な攻撃力で準決勝進出を決めた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
