高橋光成の西武残留が決定　メジャー3球団からオファーも…流出阻止に球団本部長「非常に大きな戦力」

今季の西武残留が決まった高橋光成(C)産経新聞社

西武は1月4日、ポスティングシステムを利用してメジャー移籍を目指していた高橋光成と、今季の契約を結んだと発表した。高橋を巡っては、交渉期限の5日午前7時が迫っていた中、契約合意に至らず。今季は西武への残留が決まったと、MLB公式サイトが報じていた。

【写真】高橋光成が投稿した同郷の細貝萌氏との2ショットを見る

同サイトではマーク・ファインサンド記者が関係者の話として、西武で同僚の今井達也がアストロズと3年契約を結んだ一方で「タカハシは2026年シーズンについては日本球界へ戻ることになる」と紹介。また、高橋のもとには「メジャー3球団からオファーが届いていた」という。

長年希望していたメジャー挑戦は、今回は断念。順調なら高橋は今季中に海外フリーエージェント（FA）権の資格取得条件を満たす見込みで、オフの動向が注目される。

西武の戦力としては、大きな残留となる。今井に続く、流出が避けられた形となり、広池浩司球団本部長は「メジャー契約の話があったなかで、今季もライオンズでプレーすることを選んでくれて、心強く思います」と球団を通じてコメントした。