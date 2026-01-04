80Âå¡¢¤Ò¤È¤êÊë¤é¤·¡Ö½ª³è¤Ï¤·¤Ê¤¤¡×Ä¹ÃË¤ËÀèÎ©¤¿¤ì¤¿¤É¤êÃå¤¤¤¿¡ÈËÜÅö¤Î¹¬¤»¡É¡¢¡ÖÈþÃÒ»Ò¤µ¤ÞËÜ¡×ÈëÏÃ¤â
¡¡ÍªÁ³¤È¤½¤Ó¤¨¤ë´ä¼ê»³¡¢¤½¤ÎÏ¼¤Ë¹¤¬¤ëÅÄ¤ó¤Ü¤äÈª¤Ê¤É¡¢¤Þ¤ë¤Ç³¨²è¤Î¤è¤¦¤ÊÈþ¤·¤¤É÷·Ê¤òÄ¯¤á¤Ê¤¬¤é¡¢Î¾¿Æ¤Î·ú¤Æ¤¿²È¤Ë°ì¿Í¤ÇÊë¤é¤¹ËöÀ¹Àé»Þ»Ò¤µ¤ó¡£¡Ö84ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤³¤ó¤ÊÆü¡¹¤¬Ë¬¤ì¤ë¤È¤ÏÉÔ»×µÄ¤Ê¤³¤È¡×¤È¸ì¤ë¤¬¡¢¡È¤³¤ó¤ÊÆü¡¹¡É¤È¤Ï¡¢¤É¤ó¤Ê¤â¤Î¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û50Ç¯¤ÎÉÕ¤¹ç¤¤¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦ÈþÃÒ»Ò¤µ¤Þ¤ÈËöÀ¹¤µ¤ó
ÌÈµö¤òÊÖÇ¼¤·¤¿¤éÍÑ»ö¤Ï¤Þ¤È¤á¤Æ¤³¤Ê¤¹¤è¤¦¤Ë
¡Ö¿·Ê¹¤òÆÉ¤ó¤À¤ê¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤ò¸«¤¿¤ê¡¢¤±¤Ã¤³¤¦¤Î¤ó¤Ó¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£³°¤Ë¿·Ê¹¤ò¼è¤ê¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤â·Ê¿§¤¬¤¤ì¤¤¡£
¡¡Í§Ã£¤â¤è¤¯Íè¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£¤Ä¤¤ÀèÆü¤â¡¢¤³¤Î²È¤ò·úÃÛÀß·×¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤´É×ºÊ¤¬Ë¬¤Í¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤Í¡£¤¤¤¤²È¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡¢¤³¤ó¤Ê¤Ë»¶¤é¤«¤·¤Æ¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤±¤ì¤É¡¢º£¤µ¤é¹²¤Æ¤ÆÊÒ¤Å¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤½¤Î¤Þ¤Þ¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¡Ø³Ú¤·¤½¤¦¤Ë½»¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¦¤ì¤·¤¤¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Æ¡¢¤Û¤Ã¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡Å·°æ¤Þ¤ÇÆÏ¤¯Âç¤¤ÊÁë¤ËÆ²¡¹¤È¤·¤¿ÎÂ¡¢Èþ¤·¤¤·Ý½ÑºîÉÊ¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤¿¥ê¥Ó¥ó¥°¤Ë¤Ï¡¢º£¤âÀÎ¤âÂ¿¤¯¤Î¿Í¤¬½¸¤Þ¤ë¡£ÅìÆüËÜÂç¿ÌºÒ¤ÇÈ¯Â¤·¤¿³¨ËÜ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤ä¡¢NHKÊ¸²½¥»¥ó¥¿¡¼¤Î´Ø·¸¼Ô¡¢²¿½½¿Í¤È¤¤¤¦¿Í¤¬½¸¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ë¤½¤¦¤À¡£Æü¡¹¡¢³Ú¤·¤¯Êë¤é¤¹ËöÀ¹¤µ¤ó¤À¤¬ºòÇ¯¤Ï¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿ÊÑ²½¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤«¡£
¡Ö¼Ö¤ÎÌÈµö¤òÊÖÇ¼¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤¦¤¹¤ë¤È¼þ¤ê¤Î·Ê¿§¤¬¤¤¤¤¤Î¤Ï¤¤¤¤¤±¤ì¤É¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤½¤ÎÊÕ¤Ë¹Ô¤¯¤Î¤âÂçÊÑ¡£¤Ê¤ë¤Ù¤¯ÍÑ»ö¤Ï¤Þ¤È¤á¤ÆºÑ¤Þ¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¡¢ËÜ¤Î½ÐÈÇ¤ÎÏÃ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢¤Þ¤¿¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤¿¤ê¡¢»×¤¤½Ð¤·¤¿¤ê¤·¤Æ¡£¤ä¤Ï¤ê»ä¤Ï¡¢ËÜ¤Î»Å»ö¤¬¹¥¤¤Ê¤ó¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡º£²ó¤ÎÃø½ñ¤ÎÃæ¤Ç¡¢ËöÀ¹¤µ¤ó¤¬ÆÃ¤Ëµ¤¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢2¤Ä¤Î·ëº§»ØÎØ¤ÎÏÃ¡£
¡Ö»ä¤Ï2²ó¤Î·ëº§¤Ç(ºÇ½é¤ÎÉ×¤ÏNHK¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤ÎËöÀ¹·ûÉ§»á¡¢2¿ÍÌÜ¤ÎÉ×¤Ï¸µ¿ÀÉã¡¦¿ÀÅÄ³°¸ìÂç³ØÌ¾ÍÀ¶µ¼ø¤Î¸ÅÅÄ¶Ç»á)¡¢2¤Ä¤Î»ØÎØ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢Íî¤ÁÃå¤«¤Ê¤¤µ¤»ý¤Á¤¬¤º¤Ã¤È¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¡¡¤¢¤ë¤È¤¡¢¤Õ¤È»×¤¤Î©¤Ã¤Æ»ØÎØ¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤Æ¤Ï¤á¤¿¤é¡¢2¤Ä¤¢¤ë¤Î¤¬Åö¤¿¤êÁ°¤Î¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤·¤Æ¤Í¡£¤É¤Á¤é¤¬¹¥¤¤È·è¤á¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¿´¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬¤È¤ì¤¿µ¤¤¬¤·¤Þ¤·¤¿¡×
NHK¤¬ÈëÌ©¤Î¥¯¥ë¡¼¤ò·ëÀ®¤·ÈþÃÒ»Ò¤µ¤Þ¤Î¥¹¥Ô¡¼¥Á¤òÏ¿²è
¡¡ËöÀ¹¤µ¤ó¤Ï¸µÊÔ½¸¼Ô¡£1989Ç¯¤Ë¡Ö¤¹¤¨¤â¤ê¥Ö¥Ã¥¯¥¹¡×¤È¤¤¤¦°ì¿Í½ÐÈÇ¼Ò¤òÀßÎ©¤·¡¢¡ØTHE ANIMALS¡Ù¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿¿ô¡¹¤ÎÌ¾Ãø¤òÀ¤¤ËÁ÷¤ê½Ð¤·¤¿¡£
¡¡¤Ê¤«¤Ç¤âËöÀ¹¤µ¤ó¼«¿È¤¬¡ÈµÇ°ÈêÅª¤Ê°ìºý¡É¤Èµó¤²¤¿¡¢¾å¹Ä¹¡ÈþÃÒ»Ò¤µ¤Þ¤Î¡Ø¶¶¤ò¤«¤±¤ë¨¡»Ò¶¡»þÂå¤ÎÆÉ½ñ¤Î»×¤¤½Ð¡Ù¤Ï¡¢º£¤âÆÉ¤ß·Ñ¤¬¤ì¤ë¥í¥ó¥°¥»¥é¡¼¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ÎÃæ¤Ë¤â¡¢ÈþÃÒ»Ò¤µ¤Þ¤È¤Î¸òÎ®¤¬½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢²þ¤á¤Æ¡Ø¶¶¤ò¤«¤±¤ë¡Ù¤Î½ÐÈÇ¤Þ¤Ç¤Î¤¤¤¤µ¤Ä¤ò²û¤«¤·¤½¤¦¤Ë¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
¡ÖÅö»þ¡¢»ä¤ÏIBBY(¹ñºÝ»ùÆ¸¿Þ½ñÉ¾µÄ²ñ)¤È¤¤¤¦ÁÈ¿¥¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£2Ç¯¤´¤È¤ËÀ¤³¦Âç²ñ¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢1988Ç¯¤Ë¤ÏÈþÃÒ»Ò¤µ¤Þ¤¬¥¤¥ó¥É¤ÎÀ¤³¦Âç²ñ¤Ë¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤È¤Î¤³¤È¤Ç¡¢¤½¤Î¤ª¼êÅÁ¤¤¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÈþÃÒ»Ò¤µ¤Þ¤ÏÂç²ñ½éÆü¤Î´ðÄ´¹Ö±é¤ò¤Ê¤µ¤ëÍ½Äê¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢Âç²ñ¤ÎÁ°¤Ë¥¤¥ó¥É¤Ç³Ë¼Â¸³¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤Î±Æ¶Á¤Ç¥¤¥ó¥É¤Ë¹Ô¤±¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£ÈþÃÒ»Ò¤µ¤Þ¤ÏÂçÊÑ¤ªÃ²¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Í¡£½éÆü¤Î¹Ö±é¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¡¢¤½¤Î²ñ¤ò±¿±Ä¤¹¤ë¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤É¤ì¤À¤±¤Î¥À¥á¡¼¥¸¤«¡¢¤½¤Î¿½¤·Ìõ¤Ê¤µ¤Ç¡¢ËÜÅö¤ËÍîÃÀ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡ËöÀ¹¤µ¤ó¤¤¤ï¤¯¡Ö¼«Ê¬¤Ïº¤¤Ã¤¿¤é²¿¤«¤òÃµ¤·½Ð¤·¤Æ¡¢µ¤µÙ¤á¤ò¸À¤¦ÊÊ¤¬¤¢¤ë¡×¡£¤³¤Î¤È¤¤âÈþÃÒ»Ò¤µ¤Þ¤Ë¡¢¤³¤ó¤Ê¤Õ¤¦¤Ë¸À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Öº£¤Î»þÂå¡¢¥Ó¥Ç¥ª¤Ç±ÇÁü¤òÎ®¤¹ÊýË¡¤¬¤¢¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤È¿½¤·¾å¤²¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¡¡¤½¤¦¤·¤¿¤é¡¢ÍâÄ«Áá¤¯¤Ë»ø½¾Ä¹¤«¤éÅÅÏÃ¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢¤¢¤Ê¤¿¤ÎË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤´¼ç¿Í¤ÎÅÁ¼ê¤ÇNHK¤Ë¥Ó¥Ç¥ª»£±Æ¤Î¶¨ÎÏ¤òÍê¤ó¤Ç¤¯¤ì¤Ã¤Æ¡£¤½¤ó¤Ê¤³¤È¡¢Ç¤Î¼ó¤ËÎë¤ò¤Ä¤±¤ë¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤Ç¤â¼õ¤±¤Ê¤¤¤ï¤±¤Ë¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¡Ø¤Ï¤¤¡Ù¤È¿½¤·¾å¤²¤Æ¡¢Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿É×¤Î¸µ¾å»Ê¤ÇNHK¤Î²ñÄ¹¤â¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿Àî¸ý´´É×¤µ¤ó¤ËÁêÃÌ¤Ë»Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤¹¤ë¤È¤¹¤°¤Ë¡¢ÊüÁ÷Áí¶ÉÄ¹¤Ë¤Ä¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¡£ÊüÁ÷Áí¶ÉÄ¹¤Ï³«¸ý°ìÈÖ¡¢¡Ø»ä¤¬¿·Ê¹¤ÎÊÔ½¸¶ÉÄ¹¤À¤Ã¤¿¤é¡¢¤³¤ì¤Ï1ÌÌ¤ËÁ´Ê¸¥Î¡¼¥«¥Ã¥È¤ÇºÜ¤»¤Þ¤¹¡Ù¤Ã¤Æ¤ª¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¡£ËÜÅö¤Ë¤ï¤¬°Õ¤òÆÀ¤¿¤ê¡¢¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡×
¡¡¤½¤³¤«¤éËöÀ¹¤µ¤ó¤Î¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¥¤¥ó¥Ý¥Ã¥·¥Ö¥ë¤¬»Ï¤Þ¤ë¡£
¡ÖNHK¤¬ÈëÌ©¤Î¥¯¥ë¡¼¤ò·ëÀ®¤·¡¢ÆÈÀêÅª¤ËÈþÃÒ»Ò¤µ¤Þ¤Î¥¹¥Ô¡¼¥Á¤òÏ¿²è¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤Î¥Ó¥Ç¥ª¤ò»ä¤¬¥¤¥ó¥É¤ÎÂç²ñ¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£Ìµ»ö¤Ë²ñ¾ì¤Ç¾å±Ç¤¬½ª¤ï¤ê¡¢¤¹¤°¤ËNHK¤ÈµÜÆâÄ£¤ËÅÅÏÃ¤ò¤·¤Æ¤½¤Î¤³¤È¤òÃÎ¤é¤»¤¿¤é¡¢¤½¤ÎÌëÃÙ¤¯¤ËNHK¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡52Ê¬¤Î±ÇÁü¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢500Ëü¿Í¤â¤Î¿Í¤¬¸«¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¸å¡¢¤Û¤«¤Î¶É¤Ç¤âÊüÁ÷¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¤È¤¤Î»ä¤Ï¡¢ËÜÅö¤ËÎò»Ë¤ËÎ©¤Á²ñ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦´¶¤¸¡£¶²¤í¤·¤¤¤è¤¦¤Êµ¤»ý¤Á¤È¹âÍÈ´¶¤ÎÎ¾Êý¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
äþÍ¾¶ÊÀÞ¤ò·Ð¤ÆºÆº§¤ò·è°Õ
¡¡¤½¤Î¹Ö±é¤òËÜ¤Ë¤·¤¿¤Î¤¬¡Ø¶¶¤ò¤«¤±¤ë¡Ù¤Ê¤Î¤À¡£
¡Ö¥¤¥ó¥É¤«¤éµ¢¤Ã¤Æ¤¤¿¤¢¤È¡¢ÈþÃÒ»Ò¤µ¤Þ¤ËËÜ¤Ë¤µ¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡¢¤È¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡Ø¤¢¤ó¤Ê¤â¤Î¤¬ËÜ¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¤·¤é¡Ù¤È¤ª¤Ã¤·¤ã¤ë¤Î¤Ç¡¢¡Ø¤¹¤´¤¯µ®½Å¤ÊËÜ¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡Ù¤È¿½¤·¾å¤²¤¿¤é¡¢¤¦¤ì¤·¤½¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¸í²ò¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¡¢¿µ½Å¤Ë¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÃí¼á¤ò¤Ä¤±¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡º£²ó¤ÎÃø½ñ¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¡¢2¿Í¤ÎÉ×¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢2¿Í¤Î»Ò¤É¤â¡¢Î¾¿Æ¤ä¤¤ç¤¦¤À¤¤¤Ê¤É²ÈÂ²¤È¤Î»×¤¤½Ð¤â¡¢¤¢¤¿¤¿¤«¤ÊÉ®Ã×¤ÇÄÖ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖËÜÅö¤Ë·Ý½Ñ²È¤Î²ÈÂ²¤Ê¤ó¤ÆÆñ¤·¤¤¤·¡¢ÂçÊÑ¤Ç¤¹¤«¤é¤Í(Éã¤Î½®±ÛÊÝÉð»á¡¢Äï¤Î·Ë»á¶¦¤ËÄ¦¹ï²È)¡£¤À¤«¤é»ä¤Ï¡¢¾®¤µ¤¤¤³¤í¤«¤éÀäÂÐ¤Ë·Ý½Ñ²È¤È¤Ï·ëº§¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤À¤±¤Éº£¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ß¤ì¤Ð¡¢¤À¤«¤é¤³¤½¤ï¤«¤ê¹ç¤¨¤ë¤È¤³¤í¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¤È¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£¸ß¤¤¤Ë»×¤¤¤ä¤ê¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¤¬¿´ÃÏ¤¤¤¤²ÈÂ²¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¤Ê¤È¡×
¡¡»×¤¤½Ð¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¤³¤³¤¾¤È¤¤¤¦¤È¤¤ÎÊì¤ÎÎÏ¡£
¡ÖÄï¤Î·Ë¤¬·ëº§¤·¤¿¤È¤¡¢À¸³è¤Î¤¿¤á¤Ë¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤ò¤¹¤ë¤È¸À¤¤½Ð¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£Êì¤Ï¡¢¼«Ê¬¤¬½õ¤±¤Æ¤¢¤²¤ë¤«¤é¡¢¤Á¤ã¤ó¤È¼«Ê¬¤Î»Å»ö¤ò¤·¤Ê¤µ¤¤¤È¸À¤Ã¤Æ¡¢¾¡¼ê¤Ë²èÏ¤ËÅ¸Í÷²ñ¤ÎÍ½Ìó¤Þ¤Ç¤·¤Æ¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢»Ò°é¤ÆÃæ¤Î»ä¤Ë¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿Êì¤Î¤Ò¤È¸À¤âËº¤ì¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¡£Ä¹ÃË¤ÎÉðÉ§¤¬¡¢¹â¹»À¸¤Î¤È¤¤Ë¶¥ÇÏ¤Ë¶Å¤Ã¤Æ¤Í¡£ÇÏ·ô¤òÇã¤Ã¤¿¤é¡¢¤è¤¯Åö¤¿¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¹â¹»À¸¤ÇÇÏ·ô¤òÇã¤¦¤³¤È¤Ïµö¤µ¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤À¤«¤é¡¢´Æ»¡¶É¤«¤é¤ª¤È¤¬¤á¤ò¼õ¤±¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£Â©»Ò¤µ¤ó¤Ë¸·¤·¤¯¸À¤¤¤Ê¤µ¤¤¤È¡£¤Ç¤âÂ©»Ò¤Ï¾®¤µ¤¤¤³¤í¤«¤é¡¢¤Û¤«¤Î»Ò¤è¤êÍ¥¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ÈË«¤á¤é¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤Þ¤ê¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤ÎÈà¤¬½é¤á¤ÆË«¤á¤é¤ì¤¿¤Î¤¬¶¥ÇÏ¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç»ä¤Ï¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤âÈà¤Ë¶¥ÇÏ¤ò¤ä¤á¤Ê¤µ¤¤¤È¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤½¤Î¤³¤È¤òÊì¤Ë¸À¤Ã¤¿¤é¡¢¡Ø¤¢¤Î»Ò¤òÏ¢¤ì¤Æ¥é¥¹¥Ù¥¬¥¹¤Ë¹Ô¤¤Ê¤µ¤¤¡Ù¤Ã¤Æ(¾Ð)¡£·ë¶É¡¢¹Ô¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤ÏËº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¤Ò¤È¸À¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤Î¸å¡¢Ã´Ç¤¤ÎÀèÀ¸¤¬Â©»Ò¤ËËèÆüÏÃ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ê¡¢ËÜ¿Í¤âÇ¼ÆÀ¤·¤Æ¶¥ÇÏ¤ò¤ä¤á¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡ËöÀ¹¤µ¤ó¤Î²È¤Ë¤Ï¡¢²ÈÂ²¤Î·Ý½ÑºîÉÊ¤ä¼Ì¿¿¤Ê¤É¤¬¡¢¤¢¤Á¤³¤Á¤ËÇÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Âç»ö¤Ê¤â¤Î¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¤«¤é¤À¤í¤¦¤«¡¢½èÊ¬¤Ï¤·¤Ê¤¤¤È¸À¤¤ÀÚ¤ë¡£
¡Ö¤Þ¤¢¡¢½èÊ¬¤ò¤·¤Ê¤¤¤È¸À¤¨¤ÐÊ¹¤³¤¨¤Ï¤¤¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Ç¤¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡¢¤¤Ã¤È¡£¤¢¤È¤Î¤³¤È¤Ï¼¡ÃË¤Î½ÕÉ§¤ËÇ¤¤»¤Æ¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢½ª³è¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÏÆÃ¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¿ÍÀ¸¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤È¤¤Ë¡¢¤³¤ì¤Ç¤è¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¨¤¿¤é¡¢ËÜÅö¤Ë¹¬¤»¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Ä¹ÃË¤¬¤º¤Ã¤È¿ÈÂÎ¤¬°¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢»ä¤¬Èà¤è¤êÀè¤ËÀÂ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ÈÈà¤ÏÂçÊÑ¤À¤«¤é¡¢¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤È´ê¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢Èà¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¡¢ËÜÅö¤Ë¤Ä¤é¤«¤Ã¤¿¡£¤Ç¤âºÇ¸å¤Ï¡¢¤½¤ì¤Û¤É¶ì¤·¤Þ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤è¤«¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡Ä¹¤¯À¸¤¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¤¤¤¤¤³¤È¤â°¤¤¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£
¡Ö¤½¤Î¤È¤¤Ï¡¢¤¢¤Þ¤ê¤¤¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤â¡¢¤è¤¯¹Í¤¨¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¤³¤¦¤¤¤¦¤Õ¤¦¤ËÊª»ö¤¬¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¿ïÊ¬¤¢¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¤¤Á¤Ð¤óÂç¤¤¤¤Î¤Ï¡¢ºÆº§¤·¤¿¸ÅÅÄ¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤Ç¤¹¡£
¡¡¸ÅÅÄ¤Ï¼ã¤¤¤³¤í¤Ï»ä¤Î¥á¥ó¥¿¡¼Åª¤ÊÂ¸ºß¤Ç¡¢¤½¤ì¤«¤éäþÍ¾¶ÊÀÞ¤ò·Ð¤ÆºÆº§¤·¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¤¬¡¢º£¹Í¤¨¤¿¤é¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê½Ð²ñ¤¤¤Ç¤·¤¿¡£Èà¤Ë¤âÂ©»Ò¤ÈÌ¼¤¬¤¤¤Æ¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤¤¤í¤¤¤í¤ÊÁêÃÌ¤ò¼õ¤±¤Æ¤Í¡£ÆÃ¤Ëº£¥¢¥á¥ê¥«¤Ë¤¤¤ëÌ¼¤Ï¡¢Àé»Þ»Ò¤µ¤ó¤¬¤¤¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢º£¤Î»ä¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤è¤¯¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜÅö¤ËÉÔ»×µÄ¤Ê¤³¤È¤Ç¤¹¡×
¡¡¤À¤«¤é¡¢¡Ö¿ÍÀ¸¼Î¤Æ¤¿¤â¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×¤ÈËöÀ¹¤µ¤ó¡£Ç¯¤ò½Å¤Í¤¿¤«¤é¤³¤½¤ï¤«¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£¤ï¤¬¿ÍÀ¸¤ÎÉÔ»×µÄ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¯¤Ê¤ë°ìºý¤À¡£
ËöÀ¹Àé»Þ»Ò(¤¹¤¨¤â¤ê¡¦¤Á¤¨¤³)
1941Ç¯¡¢ÅìµþÅÔÀ¸¤Þ¤ì¡£Éã¤ÏÄ¦¹ï²È¤Î½®±ÛÊÝÉð¡£·ÄØæµÁ½ÎÂç³ØÂ´¶È¸å¤Ë»ê¸÷¼Ò¤Ç¶ÐÌ³¤·¤¿¤Î¤Á¡¢¥¸¡¼¡¦¥·¡¼¡¦¥×¥ì¥¹¤Ç³¨ËÜ½ÐÈÇ¤ò¼ê¤¬¤±¤ë¡£1989Ç¯¡¢¤¹¤¨¤â¤ê¥Ö¥Ã¥¯¥¹¤òÀßÎ©¡£¤Þ¤É¡¦¤ß¤Á¤ª¤Î»í¤òÈþÃÒ»Ò¤µ¤Þ¤¬Áª¡¦±ÑÌõ¤µ¤ì¤¿¡ØTHE ANIMALS ¤É¤¦¤Ö¤Ä¤¿¤Á¡Ù¡¢ÈþÃÒ»Ò¤µ¤Þ¤Î¤´¹Ö±é¤ò¤Þ¤È¤á¤¿¡Ø¶¶¤ò¤«¤±¤ë¡½»Ò¶¡»þÂå¤ÎÆÉ½ñ¤Î»×¤¤½Ð¡Ù¤Ê¤É¡¢ÏÃÂêºî¤ò½ÐÈÇ¡£2010Ç¯¡¢´ä¼ê¸©È¬È¨Ê¿»Ô¤Ë°Ü½»¡£ÅìÆüËÜÂç¿ÌºÒ¤«¤é10Ç¯´Ö¡¢¡Ö3.11³¨ËÜ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤¤¤ï¤Æ¡×¤ÎÂåÉ½¤òÌ³¤á¤¿¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡¿ÃÓÅÄ½ã»Ò