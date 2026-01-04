¡Ú¿·ÆüËÜ¡ÛÉðÃÎ³¤ÀÄ¡¡Ãª¶¶°úÂàÂç²ñ¤ÇÆþ¾ì¤«¤é²ÚÅº¤¨¤ë¡ªTHE¡¡RAMPAGEÀ¸¥Ñ¥Õ¥©¤Ë¥Õ¥¡¥óÂç¶½Ê³
¡¡¡þWRESTLE KINGDOM 20 in Åìµþ¥É¡¼¥à¡Ê2026Ç¯1·î4Æü¡¡Åìµþ¥É¡¼¥à¡Ë
¡¡¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¤Ï4Æü¡¢¡ÖWRESTLE KINGDOM 20 in Åìµþ¥É¡¼¥à¡×¤ò³«ºÅ¡£Âè1»î¹ç¤ÎNEVERÌµº¹ÊÌµé6¿Í¥¿¥Ã¥°Áª¼ê¸¢»î¹ç¥È¥ë¥Í¡¼¥É¥é¥ó¥Ü¡¼¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ëDDT½êÂ°¤ÎÉðÃÎ³¤ÀÄ¤¬¡¢ÃËÀ¥æ¥Ë¥Ã¥È¡ÖTHE¡¡RAMPAGE¡×¤ÎÀ¸¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ÇÆþ¾ì¤·¤¿¡£
¡¡Ê¿À®¤Î¥×¥í¥ì¥¹¤òºÌ¤Ã¤¿¡Ö100Ç¯¤Ë°ì¿Í¤Î°ïºà¡×¤¬½ªßá¡Ê¤·¤å¤¦¤¨¤ó¡Ë¤ò·Þ¤¨¤ë°úÂàÂç²ñ¤Ë²Ú¤òÅº¤¨¤¿¡£Âè1»î¹ç¤ÏÆþ¾ì¶Ê¤¬ÌÄ¤ë¤Þ¤ÇÆþ¾ì½ç¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¤Ãæ¤Ç¡¢¥È¥Ã¥×¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤ÏÉðÃÎ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡ÉðÃÎ¤Ï¡ÖTHE¡¡RAMPAGE¡×¤Î¡ÖBREAK IT DOWN¡×¤Î¹ë²ÚÀ¸¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ÇÅÐ¾ì¡£¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤Î³¤ÌîæÆÂÀ¡¢¾åÂ¼Í¥Ìé¤È¤È¤â¤ËÄ¹¤¤²ÖÆ»¤òÊâ¤¤¤ÆÆþ¾ì¤·¤¿¡£
¡¡¥Í¥Ã¥È¤Ç¤Ï¡Ö¤Þ¤µ¤«¤Î¥é¥ó¥Ú¤Ç¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¡×¡ÖÀ¨¤¤²Ú¤ä¤«¡ª¡×¡Ö¤ß¤ó¤ÊÇÉ¼ê¤ÊÆþ¾ì¤À¤Ê¡×¡ÖLDH¤â¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡ª¡×¡ÖÆÃÊÌ´¶¤¬¤¢¤Ã¤ÆÎÉ¤¤¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡»î¹ç¤Ç¤Ï¾åÂ¼¤¬¥ª¡¼¥Ð¡¼¥¶¡¦¥È¥Ã¥×¡¦¥í¡¼¥×¤ÇÇÔÂà¡£ÀË¤·¤¯¤â¥Ù¥ë¥ÈÃ¥¼è¤òÆ¨¤·¤¿¡£