À¼Í¥¡¦Æ«»³·Ã¼ÂÎ¤¡¢Â¤ò¤±¤¬¡¡4Æü¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï°ìÉôÀ©¸Â¤·¤Æ½Ð±é¡Ö¤´ËÜ¿Í¤È¿µ½Å¤Ë¶¨µÄ¤ò½Å¤Í¤¿·ë²Ì¡×
¡¡¥¢¥¤¥«¥Ä¡ª¥·¥ê¡¼¥º ¥¢¥Ë¥á¤Î¸ø¼°X¤¬4Æü¡¢¹¹¿·¤µ¤ì¡¢¥¢¥¤¥«¥Ä¥Õ¥ì¥ó¥º¡ª¤ÇÇòÉ´¹ç¤µ¤¯¤äÌò¤òÌ³¤á¤ëÀ¼Í¥¡¦Æ«»³·Ã¼ÂÎ¤¤¬Â¤ò¤±¤¬¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£Æ±Æü¡¢LINE CUBE SHIBUYA¤Ç³«ºÅÍ½Äê¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¡ØALL AIKATSU¡ª ROCK FES. MO-IKKAI!!¡Ù¤Ï³Ú¶Ê¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò°ìÉôÀ©¸Â¤·¤Æ½Ð±é¤¹¤ë¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÆ«»³·Ã¼ÂÎ¤¤ÎÂ¤Î¤±¤¬¤òÅÁ¤¨¤¿Åê¹Æ
¡¡¸ø¼°X¤Ï¤ªÃÎ¤é¤»¤È¤·¤ÆÊ¸½ñ¤òµ¤·¤¿²èÁü¤òÅê¹Æ¡£Æ«»³¤¬¡ÖÂ¤ò²ø²æ¤µ¤ì¤¿¤¿¤á¡¢¤´ËÜ¿Í¤È¿µ½Å¤Ë¶¨µÄ¤ò½Å¤Í¤¿·ë²Ì¡¢°å»Õ¤Î»ØÆ³¤Î¤â¤È¡¢¤´»²²Ã¤¤¤¿¤À¤¯³Ú¶Ê¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¡¢°ìÉôÀ©¸Â¤·¤Æ¤´½Ð±é¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡ÖËÜ¸ø±é¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë¤ªµÒÍÍ¤Ë¤Ï¤´¿´ÇÛ¤ò¤ª¤«¤±¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ°ìÆ±¡¢ËüÁ´¤ò´ü¤·¤Æ¥¹¥Æ¡¼¥¸¤òºî¤ê¾å¤²¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤´Íý²ò¤Î¤Û¤É¡¢¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤È¸Æ¤Ó³Ý¤±¤¿¡£
