お笑いコンビ、令和ロマンの高比良くるま（31）が、3日深夜放送の「令和ロマンの娯楽がたり」（深夜0時15分）に出演。男女コンビについて語った。

春とヒコーキのぐんぴぃ（35）が「キモい芸人で…。男がキモい側で、男女コンビを組んじゃうヤツってオレ、怖いと思ってるんです」と話すと一同、大笑い。文芸評論家の三宅香帆氏が「男女コンビって、やっぱ難しいんですか？」と質問した。

すると高比良が「男女って、やっぱ、どうしても日本の価値観的に異性って感じを感じさせないように、より漫才っぽくしないといけないんですよ、逆に。ゆにばーすさんとか相席さんみたいに。それを生かすのって、商品になりづらいんですよね、めちゃくちゃ」と解説。ニューヨーク屋敷裕政が「漫才を研究して、考えすぎて、考えすぎて、今、ピ夜（ぴよる）みたいなことをしとる翠星チークダンス。漫才作りまくって、相方のこと好きみないな漫才」と、語ると笑いが起きた。

そして高比良が「見たことないでしょ。男女コンビで男が女好きの漫才、見たことない。怖いから。なぜなら、怖いから成立する。やっている」と説明をした。