¡ÚÅìµþ½÷»Ò¡Û¹Ó°æÍ¥´õ¤¬ºäºê¥æ¥«¡õ¿ð´õ¤È¤Î¥È¥ê¥ª¤ÇÌöÆ°¡¡º£Ç¯¤ÎÌÜÉ¸¤Ï¡Ö¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤Ë¤Ê¤ë¡ª¡×
¡¡Åìµþ½÷»Ò¥×¥í¥ì¥¹¤Î¹Ó°æÍ¥´õ¡Ê£²£·¡Ë¤¬¡¢¿·Ç¯¤«¤éÌöÆ°¤·¤¿¡£
¡¡£´Æü¤ÎÅìµþ¡¦¸å³Ú±à¥Û¡¼¥ëÂç²ñ¤Ç¤ÏÊÆ£Á£Å£×¤Ç³èÌö¤¹¤ëÃÄÂÎ£Ï£Ç¤Îºäºê¥æ¥«¡¢¤½¤·¤Æºäºê¤Î¸µ¥¿¥Ã¥°¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¡¦¿ð´õ¤È¥È¥ê¥ª¤ò·ëÀ®¡£°ø±ï¤Î¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡¦¥¸¡¦¥¤¥ó¥Ú¥¤¥é¡¼¡õ¤é¤¯¡õ¸¶½É¤Ý¤à¤ÈÂÐÀï¤·¤¿¡£
¡¡ÀèÈ¯¤ò¾¡¤Ã¤Æ½Ð¤¿ºäºê¤¬Í½Â¬ÉÔÇ½¤Ê¤é¤¯¤ä¸¶½É¤ËËÝÏ®¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢°µÅÝÅª¤Ê¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤òßÚÎö¤·ÀèÇÚ¤Î°ÕÃÏ¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤¿¡£Àª¤¤¤Ë¾è¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿¹Ó°æ¤Ï¸¶½É¤Ë¥Ó¥Ã¥°¥Ö¡¼¥Ä¤òÏ¢È¯¡£
¡¡¤À¤¬¥Þ¥Ã¥¯¥¹¤Î¥Ñ¥ï¡¼¤ËÄÀ¤á¤é¤ì¤ë¤È¥Ô¥ó¥Á¤Ë´Ù¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤½¤³¤òºäºê¤È¿ð´õ¤¬¹¥Ï¢·¸¤ÇÍ¥Àª¤Ë»ý¤Á¹þ¤à¤È¡¢¥À¥Ö¥ë¤Î¥×¥é¥ó¥Á¥ã¤òÈ¯¼Í¤·¥¢¥·¥¹¥È¤ËÀ®¸ù¡£ºÇ¸å¤Ï¹Ó°æ¤¬¸¶½É¤Ë¿·µ»¤ÎÊÑ·¿¥Ö¥ì¡¼¥ó¥Ð¥¹¥¿¡¼¤ò·è¤á£³¥«¥¦¥ó¥È¤òÃ¥¤Ã¤¿¡£
¡¡»î¹ç¸å¼ê¤ò¤Ä¤Ê¤®¤Ê¤¬¤é£³¿Í¤ÇÃçÎÉ¤¯¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¸½¤ì¤ë¤È¹Ó°æ¤¬¡Ö¤ª¤«¤¨¤ê¡ª¡×¤Èºäºê¤ËÊú¤¤Ä¤¤¤¿¡£¤³¤ì¤Ëºäºê¤«¤é¡Ö¤¿¤À¤¤¤Þ¡ª¡¡¤¢¤±¤Þ¤·¤Æ¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¹Ó°æ¤Á¤ã¤ó¤³¤ó¤Ê¤Ë¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤«¡ª¡¡ÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡ª¡×¤È¾Î»¿¤µ¤ì¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡º£Ç¯¤ÎÌÜÉ¸¤òÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡¢¿ð´õ¤Ï¡Ö¶ä²Ï¤Þ¤ÇÅìµþ½÷»Ò¥×¥í¥ì¥¹¤òÆÏ¤±¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡ª¡×¤È¸ì¤ê¡¢¹Ó°æ¤Ï¡Ö¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡ª¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£ºÇ¸å¤Ë¤Ïºäºê¤¬¡Ö£Î£Á£Ó£Á¤ÎÌò°÷¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡ª¡×¤È¶Ã¤¤ÎÌÜÉ¸¤òÌÀ¤«¤·ÏÂ¤ä¤«¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ÎÃæ£³¿Í¤Ç¹µ¼¼¤Ø¾Ã¤¨¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£