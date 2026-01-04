37ºÐ¤Ç¡È¥°¥é¥Ó¥¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¡É¤·¤¿2»ù¤Î¥·¥ó¥Þ¥Þ¡£¿ÍÀ¸¤Î¤É¤óÄì¤«¤é¡¢44ºÐ¤Ç¡Ö¿ÍÀ¸½é¤Î½¢¿¦¡×¤ò·è¤á¤¿ÍýÍ³
3ÅÙ¤ÎÎ¥º§¤ò·Ð¤Æ¡¢2¿Í¤Î»Ò¤É¤â¤ò°é¤Æ¤ë¥·¥ó¥°¥ë¥Þ¥¶¡¼¤Î°«·ë¤µ¤ó¡Ê46ºÐ¡Ë¡£20Âå¤ÏÂçºå¤Ç·àÃÄ°÷¤ä¥¿¥ì¥ó¥È¤È¤·¤Æ³èÆ°¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢37ºÐ¤Ç¥°¥é¥Ó¥¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¸½ºß¤Ï°ìÈÌ´ë¶È¤Î¹Êó¤òÌ³¤á¤ëËµ¤é¡¢º§³è¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼¡¢¤½¤·¤Æ·ëº§ÁêÃÌ½ê¡Ø¥À¥¤¥¢¥â¥ó¥É¡¦¥ê¥ê¡¼¡Ù¤Î½êÄ¹¤È¤·¤Æ³èÌöÃæ¤Ç¤¹¡£
º£²ó¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¤Ï¡¢37ºÐ¤Ç¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ä¡¢44ºÐ¤Ç¤Î½é¤á¤Æ¤Î½¢¿¦¡¢¤½¤·¤Æ¸½ºß¤Î³èÆ°¤ä²ÈÂ²¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢¡¡Ö¿åÃå¤òÇã¤¤¤Ë¥É¥ó¥¤Ø¡×37ºÐ¡¢ÃÙºé¤¤Î¥°¥é¥Ó¥¢Ä©Àï
¡½¡½¾åµþ¤«¤é3Ç¯¸å¡¢37ºÐ¤Ç¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¤«¤Ê¤ê»×¤¤ÀÚ¤Ã¤¿·èÃÇ¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¡Ö¤Á¤ç¤¦¤É¾®¤µ¤¤»öÌ³½ê¤ËÆþ¤Ã¤¿¤ê¼¤á¤¿¤ê¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¤¿º¢¤Ç¤¹¤Í¡£¤¿¤Þ¤¿¤Þ¤½¤Î»þ¤Ë¥°¥é¥Ó¥¢¤ÎÂç¤¤Ê¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ë½Ð¤Æ¤ß¤¿¤é¡©¤È¤¢¤ë¿Í¤«¤é´«¤á¤é¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤¬¡Ø¥ß¥¹FLASH2017¡Ù¤Ç¤·¤¿¡£¸½Ìò¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¥¢¥¤¥É¥ë¤ÈÀï¤¦¤Ê¤ó¤ÆÆ¬¤ÎÊÒ¶ù¤Ë¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢²¿»ö¤â·Ð¸³¤À¤·¡¢¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤è¤¦¤«¤Ê¡¢¤È¡£
½ñÎà¿³ºº¤ÏÍÎÉþ¤ÇÄÌ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¸ø³«¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ï¿åÃå¤¬É¬Í×¤Ç¡£¤Ç¤â¡¢¿åÃå¤òÃå¤ë¤Ê¤ó¤Æ³ØÀ¸»þÂå¤Î¼ø¶È¤Ö¤ê¡£¿åÃå¤Ï1Ãå¤â»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤È¤ê¤¢¤¨¤ºÇã¤ï¤Ê¤¤ã¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¥É¥ó¡¦¥¥Û¡¼¥Æ¤ËÁö¤ê¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡×
¢¡¥°¥é¥ó¥×¥ê¤ÎÀè¤Ë¤¢¤Ã¤¿ÊÉ¤È¡¢·ÝÇ½³¦¤Ç¤Î¸Â³¦
¡½¡½¿ÍÁ°¤Ç¿åÃå»Ñ¤òÈäÏª¤¹¤ë¤³¤È¤ËÄñ¹³¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤«¡©
¡ÖÀµÄ¾¡¢·ù¤Ç¤·¤¿¤Í¡£¼«¿®¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¤·¡¢³ØÀ¸»þ°Ê³°¤Ç¿ÍÁ°¤Ç¿åÃå¤òÃå¤¿¤³¤È¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤«¤é¡£¤¹¤´¤¯ÃÑ¤º¤«¤·¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¥«¥á¥é¥Æ¥¹¥È¤âÄÌ²á¤·¤Æ¡¢¤Þ¤µ¤«¤Î¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ê¥¹¥È10¿Í¤Þ¤Ç»Ä¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£´ü´Ö¤ÎÄ¹¤¤¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢»¨»ï¤ò²¿ºýÇã¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤«¡¢»£±Æ²ñ¤Ë²¿¿ÍÍè¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤«¡¢ÇÛ¿®¤Ç¤É¤ì¤À¤±¾å°Ì¤Ë¾å¤¬¤ì¤ë¤«¡Ä¡ÄÉ¬»à¤Ç¤·¤¿¤Í¡£
¤¿¤À¡¢¥°¥é¥ó¥×¥ê¤Ï¼è¤ì¤Ê¤¯¤Æ¡£²ÈÂ²¤Ë¤âÌÂÏÇ¤«¤±¤Ê¤¬¤é´èÄ¥¤Ã¤Æ¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤â±þ±ç¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿Ê¬¡¢¤¹¤´¤¯²ù¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×
¡½¡½¤Ç¤â¡¢¤½¤Î¸å¤ËÃËÀ¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó»ï¡ØBITTER¡Ù¡Ê¢¨¸½ºß¤ÏµÙ´©¡Ë¤Î¥°¥é¥Ó¥¢·ÇºÜ¸¢ÁèÃ¥¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ç¥°¥é¥ó¥×¥ê¤ò¼õ¾Þ¤·¤Þ¤·¤¿¤Í
¡Ö¤³¤ì¤ò¤¤Ã¤«¤±¤ËDVD¤ò½Ð¤»¤¿¤ê¡¢¥°¥é¥Ó¥¢»ï¡ØURECCO¡ÙÉü´©Âè1¹æ¤ÎÉ½»æ¤ò¾þ¤é¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤ê¡¢¾¯¤·¤º¤ÄÃÎÌ¾ÅÙ¤â¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÍµÈÈ¿¾Ê²ñ¤Ê¤É¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¤Ë¤â½Ð±é¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤¿¤À¡¢¡ØÍÙ¤ë¡ª¤µ¤ó¤Þ¸æÅÂ!!¡Ù¤Ë½Ð¤¿»þ¡¢¼«Ê¬¤Ê¤ê¤ËÁ´ÎÏ¤ÇÄ©¤ó¤À¤Ä¤â¤ê¤Ç¤â¡¢¤½¤ÎÀè¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤³¤Ç¼ÂÎÏÉÔÂ¤òÄË´¶¤·¤Æ¡¢²¿¤ò¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£·ÝÇ½³¦¤Ë¹Ô¤µÍ¤Þ¤ê¤ò´¶¤¸¤Æ¡¢°ìÅÙ¤Ï¼¤á¤ë¤³¤È¤â¹Í¤¨¤Þ¤·¤¿¡×
¢¡¡Ö¿ÍÀ¸¤Ç½é¤á¤Æ¤Î¤É¤óÄì¡×44ºÐ¡¢½é¤á¤Æ¤Î½¢¿¦
¡½¡½¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢44ºÐ¤Ç¿ÍÀ¸½é¤Î½¢¿¦¡£¤Ê¤¼¤³¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç²ñ¼Ò°÷¤Ë¤Ê¤ë·èÃÇ¤ò¤·¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡Ö½¢¿¦¤Î¾¯¤·Á°¤«¤é¡¢Î©¤ÆÂ³¤±¤ËÉÔ±¿¤¬½Å¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¥Ð¥¤¥ÈÀè¤Ç¤Ï¥»¥¯¥Ï¥é¤ä¥Ñ¥ï¥Ï¥é¤ËÁø¤¤¡¢Âà¿¦Âå¹Ô¤ò»È¤Ã¤Æ¼¤á¤Þ¤·¤¿¡£¿ÆÀÌ¤«¤é·ù¤¬¤é¤»¤Ë¤â¤¢¤¦¤·¡¢Ç§ÃÎ¾É¡¢Â¿È¯À¹ü¿ñ¼ð¤Ê¤É¤ò´µ¤Ã¤¿¿Æ¤ÎÉÂ±¡¤ä¥Û¡¼¥à¤Î¤ª¶â¡¢Âçºå¤ÈÅìµþ¤Î±ýÉüÂ³¤¤Ç¶âÁ¬Åª¤Ë¤âÀº¿ÀÅª¤Ë¤âÄÉ¤¤µÍ¤á¤é¤ì¸·¤·¤¤¾õÂÖ¤Ë¡£·î¤Ë30Ëü±ß¤¯¤é¤¤´èÄ¥¤Ã¤Æ²Ô¤¤¤Ç¤â¡¢¤¹¤Ù¤ÆÆþ¶â¤ÈÆ±»þ¤Ë¾Ã¤¨¤Æ¤¤¤¯ÄÉ¤¤µÍ¤á¤é¤ì¤¿À¸³è¤È¿´¤Ç¡¢¿ÍÀ¸¤Ç½é¤á¤Æ¡È¤É¤óÄì¡É¤òÌ£¤ï¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢Î¾¿Æ¤¬Áê¼¡¤¤¤ÇÂ¾³¦¤·¡¢¤½¤Î1¤«·î¸å¤¯¤é¤¤¤Ë½¢¿¦¤ÎÏÃ¤¬Éñ¤¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¶¦ÄÌ¤ÎÃÎ¤ê¹ç¤¤¤Î¾Ò²ð¤Ç¤¢¤ëÂç¼ê´ë¶È¤Î¼ÒÄ¹¤«¤é¡Ø¤¦¤Á¤Ç¹Êó¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤é¡©¡Ù¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤ÏÎ¾¿Æ¤«¤é¤ÎÆ³¤¤«¤â¡£¤½¤·¤Æ·ÝÇ½¤Î»Å»ö¤â¤ä¤êÀÚ¤Ã¤¿´¶³Ð¤¬¤¢¤ê¡¢¤È¤Ë¤«¤¯´Ä¶¤òÊÑ¤¨¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÌðÀè¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¥Ñ¥½¥³¥ó¤Ë¤Û¤È¤ó¤É¿¨¤Ã¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤»ä¤¬½¢¿¦¤Ê¤ó¤Æ¡Ä¡Ä¤È¡¢ÀµÄ¾ËÜÅö¤Ë¤¤¤¤¤Î¤«¤Ê¤¡¤È¸ÍÏÇ¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡×
