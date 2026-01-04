¡Ô¤ªÃÄ»ÒÇò¥³¡¼¥Ç¤Î¿¿Èþ»Ò¤µ¤ó¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¥Ú¥¢¥ë¥Ã¥¯¡ÕÂçÃ«æÆÊ¿¤Î¡Ö¥¤¥¸¤é¤ì¤ë¡×Ì¥ÎÏ¡Ä¥Ï¥ï¥¤¤Ç¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤ËºÊ¤È¾Ð´é¤ÎÂÐ±þ¡¢¸åÇÚ¤âµ¤¤ò¸¯¤ï¤Ê¤¤¡Ö¼«¿®¤È¸¬µõ¤µ¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¡×
¡¡2·î¤Î¥¥ã¥ó¥×¥¤¥ó¤Ë¸þ¤±¡¢Â«¤Î´Ö¤Î¥ª¥Õ¥·¡¼¥º¥ó¤ò²á¤´¤·¤Æ¤¤¤ë¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦ÂçÃ«æÆÊ¿¡Ê31¡Ë¡£2025Ç¯Ëö¤Ë¤Ï¡¢ºÊ¤Î¿¿Èþ»Ò¤µ¤ó¡Ê29¡Ë¤È0ºÐ¤ÎÌ¼¡¢¤½¤·¤Æ¥Ç¥³¥Ô¥ó¤Î²ÈÂ²¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¥Ï¥ï¥¤¤Ç²á¤´¤·¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤À¡£MLB´Ø·¸¼Ô¤¬¸ì¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¤ªÃÄ»ÒÈ±¤ËÁ´¿ÈÇò¥³¡¼¥Ç¤Ç¡¢¥Ï¥ï¥¤¤òÊâ¤¯¿¿Èþ»Ò¤µ¤ó¡£Á´¿È¹õ¤ÎÂçÃ«¤È¥Ú¥¢¥ë¥Ã¥¯¤À
¡Ö¼ç¤Ë¥«¥Ê¥À¤Ç³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦ÉÔÆ°»º¥Ö¥í¡¼¥«¡¼¤¬12·î12Æü¡Ê¸½ÃÏ»þ´Ö¡Ë¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¸ø³«¤·¤¿¥Ï¥ï¥¤½£¥³¥Ê¤Ç¤Î¼Ì¿¿¤Ë¡¢¾Ð´é¤ÎÂçÃ«Áª¼ê¤¬¼Ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡T¥·¥ã¥Ä¡¢Ã»¥Ñ¥ó¡¢¥µ¥ó¥À¥ë¤È¤¤¤¦·ÚÁõ¤ÎÂçÃ«Áª¼ê¤Ï¡¢É¡²¼¤Ë¡É¥Á¥ç¥ÓÉ¦¡É¤âÀ¸¤ä¤·¤¿¥é¥Õ¤Ê»Ñ¡£¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥â¡¼¥ëÁ°¤Ç¡¢ËÜ¿Í¤â¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤¿ÍÍ»Ò¤Ç¼Ì¿¿»£±Æ¤Ë±þ¤¸¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡×
¡¡¥³¥Ê¤Ç¤Ï¡¢ÂçÃ«¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¤òÌÜ·â¤·¤¿Â¾¤Î¥Õ¥¡¥ó¤â²ÈÂ²¤ÎÍÍ»Ò¤òSNS¤ËÅê¹Æ¡£Ãæ¹ñ¤ÎSNS¡Ø¾®¹È½ñ¡Ù¤Î¤¢¤ë¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ï¡¢¡Ò¥³¥Ê¤Ç¥³¡¼¥Ò¡¼¤òÇã¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢ÂçÃ«æÆÊ¿Áª¼ê¤Ë¤Ð¤Ã¤¿¤ê²ñ¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ó¤ÈÄÖ¤ê¡¢ÂçÃ«¤È¿¿Èþ»Ò¤µ¤ó¡¢Ä¹½÷¡¢¤½¤·¤Æ°¦¸¤¤Î¥Ç¥³¥Ô¥ó¤¬¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥â¡¼¥ë¤òÊâ¤¯Æ°²è¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤¿¡£ºßÊÆ¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤¬¸ì¤ë¡£
¡ÖÆ°²è¤ÎÂçÃ«Áª¼ê¤Ï¥¥ã¥Ã¥×¤òÈï¤ê¡¢T¥·¥ã¥Ä¤äÄ¹¾æ¤Î¥Ñ¥ó¥Ä¡¢¥¹¥Ë¡¼¥«¡¼¤Þ¤Ç¤¹¤Ù¤Æ¹õ·Ï¤ÇÂ·¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£°ìÊý¤Î¿¿Èþ»Ò¤µ¤ó¤Ï¤ªÃÄ»Ò¥Ø¥¢¤Ç¡¢¸ÞÊ¬Âµ¤Î¥È¥Ã¥×¥¹¤ÈÄ¹¾æ¤Î¥Ñ¥ó¥Ä¡¢¥¹¥Ë¡¼¥«¡¼¤âÇò·Ï¤È¡¢É×ÉØ¤Ç¥Ö¥é¥Ã¥¯¡õ¥Û¥ï¥¤¥È¤Î¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡2¿Í¤È¤âÆ°¤¤ä¤¹¤¤ÉþÁõ¤Ê¤¬¤é¡¢¥ª¥Õ¤ÎÆü¤Ë¤â¥Ú¥¢¥ë¥Ã¥¯¤ò³Ú¤·¤àÃç¤ÎÎÉ¤µ¤¬¡¢Æ°²è¤«¤éÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£É×ÉØ¤Ç¥ì¥Ã¥É¥«¡¼¥Ú¥Ã¥È¤òÊâ¤¤¤¿»þ¡¢ÂçÃ«Áª¼ê¤Ï¡ØºÊ¤ÎÉþÁõ¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¡Ù¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤ÎÆü¤â¿¿Èþ»Ò¤µ¤ó¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡×
¡¡ºòÇ¯¤Î¥ª¥Õ¤â¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¤Î»î¹ç¤ò°ì½ï¤Ë´ÑÀï¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢ÃçËÓ¤Þ¤¸¤¤ÍÍ»Ò¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ëÂçÃ«É×ºÊ¡£¤½¤Î´Ø·¸¤Ï¥Õ¥é¥Ã¥È¤Ê¤è¤¦¤À¡£
¡Ö¡Ø¾®¹È½ñ¡Ù¤ÎÅê¹Æ¼Ô¤Ï¡¢¡ØÂçÃ«æÆÊ¿Áª¼ê¤Ë"ÂçÃ«¤µ¤ó¤Ç¤¹¤«¡©""Ìîµå¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡©"¤ÈÏÃ¤·¤«¤±¤ë¤È¡¢ÂçÃ«¤µ¤ó¤ÏÃÑ¤º¤«¤·¤½¤¦¤Ë"¤Ï¤¤"¤ÈÅú¤¨¤Æ¡¢±ü¤µ¤ó¤Ï¤½¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸«¤ÆÎÙ¤Ç¾Ð¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ù¤È¤âÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¸«ÃÎ¤é¤Ì¥Õ¥¡¥ó¤Ë¾Ð´é¤Ç±þ¤¸¡¢É×¤ÎÈ¿±þ¤ò¾Ð´é¤Ç"¥¤¥¸¤ë"¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¿¿Èþ»Ò¤µ¤ó¤ÎÍ¾Íµ¤â¡¢ÂçÃ«¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¿´ÃÏ¤¤¤¤¤â¤Î¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡×¡ÊÆ±Á°¡Ë
¡¡¤¤¤Þ¤ä"À¤³¦°ì¤ÎÌîµåÁª¼ê"¤Î¾Î¹æ¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿ÂçÃ«¤À¤¬¡¢¼þ°Ï¤Î¿Í¡¹¤È¤âÅù¿ÈÂç¤Ê´Ø·¸¤òÃÛ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£2025Ç¯12·î28Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡¢¡ØNHK¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë ¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥¬¡¼ÂçÃ«æÆÊ¿ 2025¡Ù¤Ç¤Ï¡¢ÆüËÜ¿ÍÁª¼ê¤Î¸åÇÚ¤Ç¤¢¤ë»³ËÜÍ³¿¡Ê27¡Ë¤Èº´¡¹ÌÚÏ¯´õ¡Ê24¡Ë¤È¤Î´Ø·¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤³¤¦¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¥¢¡¼¤Ë¼«¿È¤Ï·»µ®Ê¬Åª¤ÊÂ¸ºß¤«¤ÈÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡¢ÂçÃ«¤Ï¡Ø¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡Ù¡Ø´ðËÜÅª¤Ë¤Ê¤á¤Æ¤ë2¿Í¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÆÃ¤ËÍ³¿¤Ï¡Ù¤È¥¤¥¿¥º¥é¤Ã¤Ý¤¤¾Ð´é¤ÇÈÝÄê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡2025Ç¯¤Î¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥óÃæ¤Ë¤â¡¢Áê¼ê¥Á¡¼¥à¤Î¥Õ¥¡¥ó¤«¤éÍá¤Ó¤»¤é¤ì¤¿¥ä¥¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿¿Èþ»Ò¤µ¤ó¤«¤é¥¤¥¸¤é¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¼«Ê¬¤«¤é¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤À¤±·ë²Ì¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤ëÂçÃ«¤Ç¤¹¤¬¡¢¼þ°Ï¤Ë"¥¤¥¸¤é¤ì¤ë"´Ø·¸¤ò°Ý»ý¤Ç¤¤ë¤Î¤â¡¢ËÜ¿Í¤Îñá¤ê¤Î¤Ê¤¤»ÑÀª¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤³¤½¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¡Èà¤òÄ¹¤¯¼èºà¤¹¤ë¥¢¥á¥ê¥«¿Í¤Îµ¼Ô¤Ï¡¢Â¾¤Î¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥¬¡¼¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¡Ø¼«¿®¤È¸¬µõ¤µ¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£²áÅÙ¤Ë¸¬µõ¤Ç¤â¥À¥á¤À¤·¡¢¤«¤È¤¤¤Ã¤ÆÂºÂç¤ÊÂÖÅÙ¤ò¤È¤ë¤³¤È¤â¤Ê¤¤¡£¿¿Èþ»Ò¤µ¤ó¤äÆ±Î½¤¬ÂçÃ«¤ò¥¤¥¸¤êÂ³¤±¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢ÂçÃ«¤Î¿ÍÆÁ¤Î¤Ê¤»¤ëµ»¤Ç¤·¤ç¤¦¡×
¡¡½Õ¤ÎWBC¤Ë¤â»²²ÃÍ½Äê¤ÎÂçÃ«¡£2026Ç¯¤â"¥·¥ç¡¼¥¿¥¤¥à"¤¬¸«¤é¤ì¤½¤¦¤À¡£