¡¡2025Ç¯ÅÙ¸å´ü¤ÎÄ«¥É¥é¡ÊNHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ë¤È¤·¤Æ9·î29Æü¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡Ù¡ÊNHK¡Ë¡£
¡¡¥Ò¥í¥¤¥ó¤ò±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¿·¿Êµ¤±Ô¤ÎÇÐÍ¥¡¦üâÀÐ¤¢¤«¤ê¤µ¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Ò¥í¥¤¥ó¤ÎÊì¤ò±é¤¸¤ëÇÐÍ¥¤¬¡¢24Ç¯Á°¤ËÄ«¥É¥é¥Ò¥í¥¤¥ó¤òÌ³¤á¤¿¡È¤¢¤Î¿Í¡É¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤âÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¡24Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÄ«¥É¥é½Ð±é¡¢ÃÓÏÆÀéÄá¤¬Êì¿ÆÌò¤Ç¡È³®Àû¡É
¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡Ù¤ÇÊìÌò¤ò±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢1981Ç¯11·î21ÆüÀ¸¤Þ¤ì¤Ç¸½ºß43ºÐ¤ÎÃÓÏÆÀéÄá¤µ¤ó¡£
¡¡2001Ç¯ÅÙ¸å´ü¤Î¡Ø¤Û¤ó¤Þ¤â¤ó¡Ù¡ÊNHK¡Ë¤Ç¥Ò¥í¥¤¥ó¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿Èà½÷¤¬¡¢24Ç¯¤Ö¤ê¤ËÄ«¥É¥é¤Ë¡È³®Àû½Ð±é¡É¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÃÓÏÆ¤µ¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤³¿ôÇ¯¤Ï¥É¥é¥Þ¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤¿¤Ó¤Ë¡Ö·ãÊÑ¡×¤ÈÁû¤¬¤ì¤ÆÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¤½¤â¤½¤âÃÓÏÆ¤µ¤ó¤Ï¡¢1997Ç¯¤Î15ºÐ¤Î¤È¤¤Ë¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ç8ÂåÌÜ¡Ö»°°æ¤Î¥ê¥Ï¥¦¥¹¥¬¡¼¥ë¡×¤ËÁª¤Ð¤ì¡¢CM½Ð±é¤Ç·ÝÇ½³¦¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£2001Ç¯¤Ë¡Ø¤Û¤ó¤Þ¤â¤ó¡Ù¤ÇÄ«¥É¥é¥Ò¥í¥¤¥ó¤ò±é¤¸¡¢À¶½ãÇÉ¤È¤¤¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¤¬½ÐÍè¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¡¡Ø¥¸¥ç¥¼¸×¡Ù¤ÇÀ¶½ãÇÉ¤òÂÇ¤ÁÇË¤Ã¤¿¡ÈÁ´ÍçÇ®±é¡É
¡¡¤¿¤À¡¢¤½¤ó¤ÊÀ¶½ãÇÉ¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤ò¼«¤é¤Ö¤Ã²õ¤¹¤è¤¦¤Ë¡¢2003Ç¯¤Î±Ç²è¡Ø¥¸¥ç¥¼¤È¸×¤Èµû¤¿¤Á¡Ù¤Ë¥Ò¥í¥¤¥ó¡¦¥¸¥ç¥¼Ìò¤Ç½Ð±é¡£
¡¡¥¸¥ç¥¼¤ÏÂ¤¬ÉÔ¼«Í³¤ÇÊâ¤±¤Ê¤¤Ìò¤É¤³¤í¤Ç¤¹¤¬¡¢ºÊÉ×ÌÚÁï¤µ¤ó±é¤¸¤ë¼ç¿Í¸ø¤È¤Î½éÂÐÌÌ»þ¤Ë¤¤¤¤Ê¤ê¡¢ÆýÊì¼Ö¤Ë¾è¤Ã¤ÆÊñÃú¤ò¿¶¤ê²ó¤¹¤È¤¤¤¦¥¨¥¥»¥ó¥È¥ê¥Ã¥¯¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡£´ØÀ¾ÊÛ¤ÇÆÇÀå¤òÅÇ¤¤Þ¤¯¤ë¥¸¥ç¥¼¤Ï¡¢¤¤¤¤°ÕÌ£¤Ç¡ÈÀ¶Î÷·éÇò¡É¤È¤Ï¿¿µÕ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¥¸¥ç¥¼¤ÎÀ³Ê¤À¤±¤Ç¤âÀ¶½ãÇÉ¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤òÂÇÇË¤¹¤ë¤Î¤Ë½½Ê¬¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢ËÜºî¤ÇÃÓÏÆ¤µ¤ó¤ÏÁ´Íç¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¥Ð¥¹¥È¥È¥Ã¥×¤òÈäÏª¤¹¤ë¥Ù¥Ã¥É¥·¡¼¥ó¤Ë¤âÄ©Àï¡£¼ç¿Í¸ø¤È°¦¤·¹ç¤¤¡¢Ç»Ì©¤Ëµá¤á¹ç¤¦»Ñ¤òÇ®±é¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Êª¸ì½ªÈ×¤ËÆó¿Í¤Ç¹Ô¤Ã¤¿¥é¥Ö¥Û¥Æ¥ë¤Ë¤Æ¡¢¥¸¥ç¥¼¤Ï¡Ö¿¼¤¤¿¼¤¤³¤¤ÎÄì¡£¤¦¤Á¤Ï¤½¤Ã¤«¤é±Ë¤¤¤Ç¤¤¿¤ó¤ä¡£¤¢¤ó¤¿¤È¤³¤ÎÀ¤¤Ç°ìÈÖ¥¨¥Ã¥Á¤Ê¤³¤È¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡×¤È¸ì¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¸å¤ËÉÁ¤«¤ì¤ë¥é¥¹¥È¥·¡¼¥ó¤òÁÛ¤¦¤È¡¢¶¸¤ª¤·¤¤¤Û¤ÉÀÚ¤Ê¤¤¥»¥ê¥Õ¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¤³¤¦¤·¤ÆÃÓÏÆ¤µ¤ó¤ÏÀ¶½ãÇÉ¤«¤é·ãÊÑ¤·¤Æ±éµ»ÇÉ¤ËÃ¦Èé¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ËÜÅö¤Î·ãÊÑ¤Ï2021Ç¯¤«¤é¡½¡½¡£
¢¡¡Ø¤½¤Î½÷¡¢¥¸¥ë¥Ð¡Ù¤ÇÂÎ½ÅÁý¤ËÈ©¹Ó¤ì¡ÄÌòºî¤ê¤Îµ´µ¤Ç÷¤ë³Ð¸ç
¡¡2021Ç¯¡¢ÃÓÏÆ¤µ¤ó¤¬9Ç¯¤Ö¤ê¤ËÏ¢¥É¥é¼ç±é¤·¤¿¡Ø¤½¤Î½÷¡¢¥¸¥ë¥Ð¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ç¤Ï¡¢¤½¤Î¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Î¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤¬¶¯Îõ¤Ç¤·¤¿¡£
¡Ø¤½¤Î½÷¡¢¥¸¥ë¥Ð¡Ù¤Ï¡¢º§Ìó¼Ô¤ËÉâµ¤¤µ¤ì¤ÆÊÌ¤ì¡¢¿¦¾ì¤Ç¤ÏË¾¤Þ¤Ì°ÛÆ°¤ò¸À¤¤ÅÏ¤µ¤ì¡¢¿ÍÀ¸¤ËÀäË¾¤·¤¿¤Þ¤Þ40ºÐ¤È¤Ê¤Ã¤¿ºã¤¨¤Ê¤¤½÷À¤¬¼ç¿Í¸ø¡£¤½¤ó¤ÊÈà½÷¤¬¡¢½Ï½÷¥Ð¡¼¤ÇÆ¯¤½Ð¤·¤ÆÃç´Ö¤¿¤Á¤È¤Îå«¤ò¿¼¤á¡¢¥Û¥¹¥Æ¥¹¤È¤·¤Æ¿·¤¿¤Ê¿ÍÀ¸´Ñ¤òÆÀ¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦Êª¸ì¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Ê¤ó¤ÈÃÓÏÆ¤µ¤ó¤Ï¤³¤Îºã¤¨¤Ê¤¤¼ç¿Í¸ø¤Ë¤Ê¤ê¤¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¤¢¤¨¤ÆÂÎ½Å¤òÁý¤ä¤·¤ÆËË¤ò¤¿¤ë¤Þ¤»¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï¤ï¤¶¤ÈÈ©¤ò¹Ó¤ì¤µ¤»¤ë¤È¤¤¤¦Ìòºî¤ê¤ò´º¹Ô¡£¤½¤·¤Æ±éµ»¤Ç¤ÏÇØÃæ¤ò´Ý¤á¤Æ¼«¿®¤¬¤Ê¤µ¤½¤¦¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ò¾ú¤·½Ð¤·¡¢¤¢¤Þ¤ê¤Ë¥ê¥¢¥ë¤ÊÃæÇ¯½÷À¤ò±é¤¸¤Æ»ëÄ°¼Ô¤ò¶Ã¤«¤»¤¿¤Î¤Ç¤·¤¿¡£
¢¡¡ÖÃ¯¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡×¥ì¥Ù¥ë¤ÎÊÑËÆ¤ËSNSÁûÁ³
¡¡ºòÇ¯¤Î¡Ø¥¢¥ó¥á¥Ã¥È ¤¢¤ëÇ¾³°²Ê°å¤ÎÆüµ¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ë¤Ï¡¢Ì¼¤ÎÆ®ÉÂ¤ò»Ù¤¨¤ëÊì¿ÆÌò¤Ç½Ð±é¡£¤³¤Á¤é¤Ç¤âÏ·¤±¤Æ¸«¤¨¤ëÂÎ·¿¤äÉ½¾ð¤òÄÉµá¤·¡¢¤¯¤¿¤Ó¤ì¤¿ÃæÇ¯½÷À¤ò¹¥±é¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢SNS¤Ê¤É¤ò¥¶¥ï¤Ä¤«¤»¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¶Ë¤á¤Ä¤±¤Ï¡¢º£Ç¯ÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡ØÈëÌ© ¡ÁTHE TOP SECRET¡Á¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¤·¤¿¤È¤¤ÎÊÑËÆ¤Ö¤ê¡£
¡¡ÃÓÏÆ¤µ¤ó¤¬±é¤¸¤¿¤Î¤Ï¡¢Éã¿Æ¤Î²ð¸î¤È¥³¥ó¥Ó¥Ë¶ÐÌ³¤Ç¿ÍÀ¸¤ËÈèÊÀ¤¹¤ëÃæÇ¯½÷À¤Ç¡¢¥Ð¥¤¥È¤Î¼ã¤¤Æ±Î½ÃËÀ¤ò»É¤·»¦¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦»¦¿ÍÈÈ¡£¤Õ¤¯¤è¤«¤ÊÂÎ·¿¤Ë¤Û¤¦¤ì¤¤Àþ¤¬¿¼¤¯¹ï¤Þ¤ì¤¿´é¤Ë´Ý¥á¥¬¥Í¡¢Ï·¤±¹þ¤ó¤Ç¸«¤¨¤ëÇö¥á¥¤¥¯¤ò¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢·àÃæ¤Ç¤Ï½¹¤¯°¥¤ì¤Ê¥ª¥Ð¥µ¥ó¤È¤¤¤¦°·¤¤¤ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
