¿¹ÈøÍ³Èþ¡Ö¤Þ¤µ¤«¼«Ê¬¤¬60¤Ë¤Ê¤ë¤È¤Ï¡×¡¡º£Ç¯¤ÎÊúÉé¤ò´Á»ú°ìÊ¸»ú¤ÇÉ½¤¹¤È¡Ä
¡¡¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¤Ï¤ä¤¯µ¯¤¤¿Ä«¤Ï¡Ä2026¿·½Õ¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡×¤¬3Æü¸áÁ°6»þ¤«¤éÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢°ëÌîµ®Íý»Ò¡Ê61¡Ë¡¢¿¹ÈøÍ³Èþ¡Ê59¡Ë¡¢¾¾µïÄ¾Èþ¡Ê57¡Ë¤Î¥ì¥®¥å¥é¡¼¿Ø¤¬º£Ç¯¤ÎÊúÉé¤òÉ½¤¹´Á»ú°ìÊ¸»ú¤ò¤½¤ì¤¾¤ìÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡1994Ç¯4·î³«»Ï¤ÎÁ°¿ÈÈÖÁÈ¤«¤éÆ±¤¸3¿Í¤ÇÂ³¤¤¤Æ¤¤¤ëÄ¹¼÷ÈÖÁÈ¡£32Ç¯ÌÜ¤ËÆÍÆþ¤·¤¿ºòÇ¯4·î°Ê¹ß¤ÏÍÎÁ¤ÎCSÊüÁ÷¡Ö¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓTWO¡×¤Ë°ÜÆ°¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸å¤âÃÏ¾åÇÈ¤ÇÉÔÄê´ü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï¿·½Õ¹±Îã¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Èº£Ç¯¤ÎÊúÉé¤ò´Á»ú°ìÊ¸»ú¤Ç¡É¤òÈ¯É½¡£¤Þ¤º¤Ï¿¹Èø¤¬¼«¤é¿§»æ¤Ë¤·¤¿¤¿¤á¤¿¡Ö¶Ã¡×¤ÎÊ¸»ú¤ò½Ð¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¤Ê¤¼¤«¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¤È¡¢»ä¡¢¤¢¤ÈÈ¾Ç¯¤â¤¹¤ì¤Ð60¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤Èº£Ç¯6·î¤Ë´ÔÎñ¤ò·Þ¤¨¤ë¤³¤È¤òÊó¹ð¡£
¡¡¡Ö¤Þ¤µ¤«¼«Ê¬¤¬60¤Ë¤Ê¤ë¤È¤Ï»×¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¶Ã¤¤È¡¢¸áÇ¯¡Ê¤¦¤Þ¤É¤·¡Ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÇÇÏ¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤È¡£Êº¸á¡Ê¤Ò¤Î¤¨¤¦¤Þ¡Ë¤Ç¤¹¤è¡¢60Ç¯¤Ë1²ó¤Î¡£2¥¯¥é¥¹Ê¬¤°¤é¤¤¾¯¤Ê¤¤¤Î¡£¤¢¤È¤â¤¦1¤Ä¤Ï¼«Ê¬¼«¿È¤¬¼«Ê¬¼«¿È¤Ç¶Ã¤¯¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤òº£Ç¯¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¡×¤È¾Ð´é¤ÇÂ³¤±¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë°ëÌî¤Ï¡Ö¤ª¡ª¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¤Í¡ª¤¤¤¤¤Í¡ªÁÇÅ¨¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¾¾µï¤â¡Ö¼«Ê¬¤Ç¶Ã¤¯¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤é¼þ¤ê¤â¤Ã¤È¶Ã¤¤¤Á¤ã¤¦¤è¤Í¡Á¡ª¡×¤È¾Ð´é¤À¤Ã¤¿¡£