»ûÅç¤·¤Î¤Ö¡¡¥Õ¥é¥ó¥¹¿ÍÉ×¤¬¿Í´Ö¹ñÊõ¤ÎÉã¤Ë¥é¥Ö¥ì¥¿¡¼¡Ö¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤ß¤¿¤¤¡×°Õ³°¤Ê²ÈÄí´Ø·¸ÌÀ¤«¤¹
¡¡½÷Í¥¤Î»ûÅç¤·¤Î¤Ö¡Ê53¡Ë¤¬¡¢3ÆüÊüÁ÷¤ÎMBS¥Æ¥ì¥ÓÆÃÈÖ¡ÖÅìÌî¹¬¼£¡õ»ûÅç¤·¤Î¤Ö¤ÎR¡½50¡¡¿ÍÀ¸¤Ç¤ä¤é¤Ê¤¤¤È¸å²ù¤¹¤ë¤³¤È¡×¤Ë½Ð±é¡£¥Õ¥é¥ó¥¹¿Í¤ÎÉ×¤ÈÉã¤Ç¼·ÂåÌÜ¡¦Èø¾åµÆ¸ÞÏº¤È¤Î¸òÎ®¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡ÖÌ¼¤Î·ëº§¤Î¤¢¤¤¤µ¤Ä¡×¤ÎÏÃÂê¤È¤Ê¤ê¡¢Åö»þ¤ÎÍÍ»Ò¤òÊ¹¤«¤ì¤¿»ûÅç¤Ï¡Ö¤¦¤Á¤Ï¡È¤ª¡¼¤ª¡¼¡É¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ç¤·¤¿¡£¡Ê¶ìÏ«¤Ï¡ËÁ´Á³¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¡¢ÁÛÄê³°¤Î¤è¤¦¤Ê½ÐÍè»ö¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡»ûÅç¤Ï2007Ç¯¤Ë¥Õ¥é¥ó¥¹¿Í¤Î¥¢¡¼¥È¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¡¢¥í¡¼¥é¥ó¡¦¥°¥Ê¥·¥¢»á¤È·ëº§¡£12Ç¯9·î¤ËÄ¹ÃË¤Ç²ÎÉñ´ìÇÐÍ¥¤ÎÈø¾åâÃ½¨¤ò½Ð»º¤·¤¿¡£²ÎÉñ´ì³¦¤È¥Õ¥é¥ó¥¹¿Í¤È¤¤¤¦Ê¸²½¤Î°ã¤¤¤¬Âç¤¤¤¤¬¡¢¡Ö½é¤á¤«¤é³°¹ñ¿Í¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¡È¥¨¥¯¥¹¥¥å¡¼¥º¡É¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡¢¤º¤´¤¯Í¥¤·¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×¤È²ÈÄí´Ø·¸¤òÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê»ûÅç¤Ï¡ÖÉã¤ÈÀ¨¤¯Ãç¤¬ÎÉ¤¤¡×¤ÈÉ×¤È¤Î´Ø·¸¤ò¸ý¤Ë¤¹¤ë¡£¼Â¤ÏÉ×¤Î¥°¥Ê¥·¥¢»á¤Ï¡ÖÉã¤Î²ÎÉñ´ì¤¬Âç¹¥¤¤Ç¥é¥Ö¥ì¥¿¡¼¤È¤«½ñ¤¤¤Á¤ã¤¦¡×¤È¸ÀµÚ¡£¡ÖÀ¨¤¯´¶Æ°¤·¤Þ¤·¤¿¡£ËÜÅö¤Ë¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤Ç¤¹¡×¤È¡¢¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Ë»×¤¤¤ò¤Ä¤Å¤ë¤è¤¦¤À¡£
¡¡¼·ÂåÌÜ¡¦Èø¾åµÆ¸ÞÏº¤Ï¿Í´Ö¹ñÊõ¡£¡ÖÉã¤Ë¡È¤¢¤Ê¤¿¤Î¼Çµï¤ÏÀ¨¤¯¤¤¤¤¤Ç¤¹¤è¡É¤È¸À¤¦¿Í¤Ã¤ÆÃ¶Æá¤°¤é¤¤¤Ç¡×¤È»ûÅç¤ÏÏÃ¤·¡¢¡Ö¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤ò¥Ô¥å¥¢¤Ë¸À¤Ã¤Á¤ã¤¦¤Î¤¬¡¢Éã¤¬¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤ß¤¿¤¤¤Ç¡£¤½¤³¤Ï¤¦¤Þ¤¯¹Ô¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡×¤È²ÈÄí´Ø·¸¤ÏÎÉ¹¥¤À¤ÈÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£