¡Ö¼Ì¿¿¤«¤È¡Ä¡×21ºÐàÃî¹¥¤á½÷Í¥¤ÎÌý³¨¤¬ÏÃÂê¡Öº«Ãî²è²È¤Ë¡ª¡×¡Ö¾å¼ê¤¹¤®¤Æ¼ÂÊª¤Î¥Ï¥ó¥ß¥ç¥¦¤«¤È¡×¡Ö¹äÌÓ¤Î´¶¤¸¤È¤«¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¾å¼ê¡×
¡ÖÌý³¨¤Ç¥Ê¥ß¥Ï¥ó¥ß¥ç¥¦¤òÉÁ¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡×
¡¡Ãî¹¥¤½÷Í¥¤ÎÊÒÅÄÍÛ°Í(21)¤¬ÉÁ¤¤¤¿¡¢º«Ãî¤ÎÌý³¨¤¬à¥ê¥¢¥ë¤¹¤®¤ëá¤ÈÂç¤¤ÊÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖÌý³¨¤Ç¥Ê¥ß¥Ï¥ó¥ß¥ç¥¦¤òÉÁ¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤È¤·¤Æ¾Ò²ð¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢±©¤ÎÈþ¤·¤µ¤«¤éà¿¹¤ÎÊõÀÐá¤È¤â¸Æ¤Ð¤ì¤ë¥Ê¥ß¥Ï¥ó¥ß¥ç¥¦¡£ÀÖ¡¢º°¡¢ÎÐ¤Ê¤É¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¿§¤Ëµ±¤¯º«Ãî¤òÃé¼Â¤ËÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡°µ´¬¤ÎÌý³¨¤Ë¡Öº«Ãî²è²È¤Ë¡ª¡×¡Ö¥¹¥´¤Ã¡ª¤É¤ó¤À¤±ºÍÇ½¤¢¤ë¤ó¡ª¡©¿§¤ÎÉ½¸½¤ä¹äÌÓ¤Î´¶¤¸¤È¤«¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¾å¼ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö¾å¼ê¤¹¤®¤Æ¼ÂÊª¤Î¥Ï¥ó¥ß¥ç¥¦¤«¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö¤Ê¤Ë¤½¤ÎºÍÇ½¤Ï¡ÄÀ¨¤¹¤®¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡×¡Ö¼Ì¿¿¤«¤È»×¤Ã¤¿¤è¡×¡Ö¥Á¥ç¥¤¥¹¤Ë¶Ã¤±£¤»¤Ê¤¤¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£¡¡ÊÒÅÄ¤ÏÂç¤ÎÃî¹¥¤¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¡¢YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö¤Ò¤è¤ê¤ÎÃîÆüµ¡×¤äSNS¤Ç¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÃî¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£