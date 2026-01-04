¡Öµã¤±¤ë¡Ä¡×¡ÖÎ¢¤Ç¤Ï¿§¤ó¤Ê¥É¥é¥Þ¤¬¡×È¢º¬±ØÅÁàÀÄ³ØÂç¥´¡¼¥ë¥Ý¡¼¥ºá¹þ¤á¤é¤ì¤¿ÁÛ¤¤¤Ë¡Ö¿¼¤¤¡×¡ÖÎÞ¤¬½Ð¤Þ¤¹¡×´¶Æ°¤ÎÀ¼Â³¡¹
¡Ö3Ï¢ÇÆ¤Î3¤À¤í¤¦¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤é...¿¼¤¤¡×
¡¡È¢º¬±ØÅÁ¤Ç3Ï¢ÇÆ¤ò²Ì¤¿¤·¤¿ÀÄ»³³Ø±¡Âç³Ø¤ÎºÇ½ª10¶è¡¦ÀÞÅÄÁÔÂÀ(2Ç¯)¤¬¥´¡¼¥ë¥Ý¡¼¥º¤Ë¹þ¤á¤¿»×¤¤¤òÌÀ¤«¤·È¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Âè102²óÅìµþÈ¢º¬´Ö±ýÉüÂç³Ø±ØÅÁ¶¥Áö¤Ç3Ç¯Ï¢Â³9ÅÙÌÜ¤ÎÁí¹çÍ¥¾¡¤«¤é°ìÌëÌÀ¤±¡¢¸¶¿¸´ÆÆÄ¤ÈÁª¼ê¤¬TBS¡Ö¥µ¥ó¥Ç¡¼¥¸¥ã¥Ý¥ó¡×¤ËÀ¸½Ð±é¡£10¶è¤ÎÀÞÅÄ¤Ë¤Ï¥´¡¼¥ë¥Æ¡¼¥×¤òÀÚ¤Ã¤¿ºÝ¤ÎÏÃÂê¤Î¥Ý¡¼¥º¡¢±¦¼ê¤Ç¡Ö3¡×º¸¼ê¤Ç¡Ö4¡×¤Î°ÕÌ£¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼ÁÌä¤¬µÚ¤ó¤À¡£
¡¡ÀÞÅÄ¤Ï¡Ö3¡×¤Ï3Ï¢ÇÆ¡¢¡Ö4¡×¤Ï4Ï¢ÇÆ¤òÌÜ»Ø¤¹°ÕÌ£¤ò¹þ¤á¤¿¤ÈÀâÌÀ¡£2¤Ä¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¡Ö7¡×¤Ï¡¢2024Ç¯Âç²ñ¤ÎÅÐÏ¿¥á¥ó¥Ð¡¼¤ËÆþ¤ëÍË¾¤ÊÁª¼ê¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢ºòÇ¯2·î¤Ë°À¥ê¥ó¥Ñ¼ð¤Î¤¿¤á21ºÐ¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿³§ÅÏÀ±¼·(¤ß¤Ê¤ï¤¿¤ê¡¦¤»¤Ê)¤µ¤ó¤ØÁÛ¤¤¤ò¹þ¤á¤¿¥Ý¡¼¥º¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£¡¡¥Í¥Ã¥È¤Ç¤Ï¡Ö3Ï¢ÇÆ¤Î3¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¡¢¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¡¡¿¼¤¤¡Ä¡×¡ÖÀÄ³Ø¤ÏËÜÅö¤Ë¶¯¤«¤Ã¤¿¡¢¤½¤ÎÎ¢¤Ç¤Ï¿§¤ó¤Ê¥É¥é¥Þ¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡×¡Öµã¤±¤ë¡Ä¡ªÀÄ³Ø¤¬Âç·òÆ®¤·¤¿¤ª¤«¤²¤Ç³§ÅÏÁª¼ê´Þ¤á³§¤¬°ìÈÖÀ±¤Ë¤Ê¤ì¤¿¡×¡Ö¤¤¤ä¤¢¡¢ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤è¡£¤¤Ã¤ÈÅ·¹ñ¤Ç´î¤ó¤Ç¤¤¤ë¤è¡×¡ÖÎÞ¤¬½Ð¤Þ¤¹¤Í¡×¤È´¶Æ°¤ÎÀ¼¤Ç¤¢¤Õ¤ì¤¿¡£