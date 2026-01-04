Á´¹ñÁíÂÎ½àV¤ÎÂçÄÅ¤Ï¥Ù¥¹¥È8¤Ç»¶¤ë¡Ä¤Þ¤¿¤â½éV¤Ê¤é¤º¡¡Á°²ó¤ËÂ³¤Î®ÄÌ·ÐÂçÇð¤ËÇÔÀï¡ÚÁ´¹ñ¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¸¢¡Û
¡¡¢¡Á´¹ñ¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¸¢¡¡ÂçÄÅ1¡½2Î®ÄÌ·ÐÂçÇð¡Ê4Æü¡¢±ºÏÂ¶ð¾ì¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ë
¡¡½à¡¹·è¾¡¤Çºò²Æ¤ÎÁ´¹ñÁíÂÎ¤Ç½àÍ¥¾¡¤ÎÂçÄÅ¡Ê·§ËÜ¡Ë¤¬¡¢Á°²óÂç²ñ¤Ç2°Ì¤ÎÎ®ÄÌ·ÐÂçÇð¡ÊÀéÍÕ¡Ë¤Ë1¡½2¡Ê1¡½2¡¢0¡½0¡Ë¤ÇÇÔ¤ì¡¢3Âç²ñ¤Ö¤ê¤Î4¶¯¿Ê½Ð¤òÀË¤·¤¯¤âÆ¨¤·¤¿¡£
¡Ú¹ñÎ©¤ÎÀÚÉä¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿4¶¯¤Ï¡¡Á´¹ñ¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¸¢¤Î·ë²Ì¡õÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ï¤³¤Á¤é¡Û
¡¡Á°²óÂç²ñ¤Î3²óÀï¤Ç¤â·ãÆÍ¤·¡¢Î®ÄÌ·ÐÂçÇð¤¬¾¡Íø¡£ºò²Æ¤ÎÁ´¹ñÁíÂÎ½à·è¾¡¤Ç¤ÏÂçÄÅ¤¬¾¡Íø¤·¤¿¡£ÂçÉñÂæ¤Ç´öÅÙ¤â·ãÆÍ¤¹¤ëÅìÀ¾¤Î¶¯¹ëÂÐ·è¤òÀ©¤·¤¿Î®ÄÌ·ÐÂçÇð¤Ï¡¢¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¤Ç10Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë½à·è¾¡¤Ç¼¯Åç³Ø±à¡Ê°ñ¾ë¡Ë¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£
¡¡Á°È¾¤«¤é¹¶Àª¤Ë½Ð¤Æ²¡¤·¹þ¤ó¤ÀÂçÄÅ¤ÏÁ°È¾21Ê¬¤Ë¶Ñ¹Õ¤òÇË¤Ã¤¿¡£»³ËÜÍã¡Ê2Ç¯¡Ë¤¬¥¹¥ë¡¼¥Ñ¥¹¤ËÈ¿±þ¡£Î¢¤ËÈ´¤±½Ð¤·¤Æ±¦Â¤Ç¥´¡¼¥ëº¸¤ËÎ®¤·¹þ¤ó¤Çº£Âç²ñ3ÅÀÌÜ¤È¤Ê¤ëÀèÀ©ÅÀ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¡£Î®ÄÌ·ÐÂçÇð¤ÏÆ±26Ê¬¤ËDF¥é¥¤¥ó¤«¤é¤Î¥í¥ó¥°¥Ü¡¼¥ë¤«¤éÅ¸³«¡£ºÇ¸å¤Ï3²óÀï¤ÎÂçÊ¬ÄáºêÀï¤Ç¥Ï¥Ã¥È¥È¥ê¥Ã¥¯¤ò·è¤á¤¿¶â»ÒÎ°µ×¡Ê3Ç¯¡Ë¤¬¥Í¥Ã¥È¤òÍÉ¤é¤·¤Æ»î¹ç¤Ï¿¶¤ê½Ð¤·¤ËÌá¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Ê¤ª¤âÀª¤¤¤Ë¾è¤ëÎ®ÄÌ·ÐÂçÇð¤ÏÆ±34Ê¬¤Ë¥á¥ó¥Ç¥£¡¼¡¦¥µ¥¤¥â¥óÍ§¡Ê2Ç¯¡Ë¤¬¥»¥Ã¥È¥×¥ì¡¼¤«¤é¤Î¥Ü¡¼¥ë¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¥Õ¥¡¡¼¥µ¥¤¥É¤ËÁö¤ê¹þ¤ó¤Ç²¡¤·¹þ¤ß¾¡¤Á±Û¤·¤¿¡£
¡¡¸åÈ¾¤Ï¹â¤¤¶¯ÅÙ¤Î¥×¥ì¥¹¤Ê¤É¤ÇÎ®ÄÌ·ÐÂçÇð¤¬Í¥Àª¤Ë¿Ê¤á¤ëÃæ¡¢ÂçÄÅ¤â¸ú²ÌÅª¤Ê¥µ¥¤¥É¥Á¥§¥ó¥¸¤Ê¤É¤ÇÍÉ¤µ¤Ö¤ê¡¢º¸¥¯¥í¥¹¤ËÂÐ¤·¤Æ³«ÃÏ¿´Ç·²ð¡Ê3Ç¯¡Ë¤¬È¿±þ¡£¥Õ¥¡¡¼¥µ¥¤¥É¤ËÁö¤ê¹þ¤ó¤Ç¥·¥å¡¼¥È¤òÊü¤Ä¤¬ÀË¤·¤¯¤â¥µ¥¤¥É¥Í¥Ã¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ÂçÄÅ¤Ï2021Ç¯ÅÙÂç²ñ¤Ë½àÍ¥¾¡¡¢22Ç¯ÅÙÂç²ñ¤Ç¤Ï4¶¯Æþ¤ê¡£24Ç¯¤Ë¤Ï¹âÂÎÏ¢Àª¤È¤·¤Æ½é¤á¤Æ¹â±ßµÜÇÕU¡Ý18¡Ê18ºÐ°Ê²¼¡Ë¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°WEST¤òÀ©¤·¡¢Æ±¥ê¡¼¥°¡¦¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤âÍ¥¾¡¤·¤¿¡£Á´¹ñ¹â¹»Áª¼ê¸¢¤â¶áÇ¯¤Ï¾ï¤ËÍÎÏ¤ÊÍ¥¾¡¸õÊä¤È¤·¤ÆÄ©¤ó¤Ç¤¤¤ë¤¬¡¢¤Þ¤¿¤â½é¤ÎÄºÅÀ¤Ë¤ÏÆÏ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¡ÊµÏ¿¤ÏÂ®ÊóÃÍ¡Ë¡£