全国高校ラグビー大会は5日に大阪府東大阪市の花園ラグビー場で準決勝が行われ、2年ぶりに4強入りした東福岡は京都成章と対戦する。4日は準決勝に備えて大阪府吹田市で調整を行った。

花園通算100勝が懸かる大一番は京都成章との雪辱戦となった。3月の全国高校選抜大会では準決勝で京都成章に5―22で逆転負けを喫した。「リベンジは意識していない。自分たちがやってきたことを遂行するだけなんで。京都成章さんにチャレンジして勝ちたいと思います」と須藤蔣一主将は2年ぶりの決勝進出へ意欲十分だ。

選抜大会は準々決勝の大阪桐蔭戦で後半ロスタイムで逆転トライを決める劇的な勝利をあげた。「そこで浮足立ってみんなの気持ちが一つになりきれなかった。そこが敗因だった」と須藤主将は振り返る。今大会も準々決勝の東海大相模（神奈川）との対戦は終了間際に橋場璃音（2年）がトライを決めて逆転勝利をあげた。同じ流れで準決勝を迎えるが、前日のミーティングでは「気持ちを切り替えて次に向けていこうと話をした。みんな本当に勝つことだけを考えていると思います」と春の経験を生かししっかり地に足を着けて試合に集中している。平尾龍太副主将（3年）は「どんどんアタックして相手にボールを与えず自分たちが持っている割合が高くなれば勝てると思う」と9カ月余りの成長を見せるつもりだ。

藤田雄一郎監督は「大会に入ってディフェンスがすごく成長している」と花園の舞台でなお進化し続ける選手の戦いを楽しみにする。チーム発足時からの目標は「優勝旗奪還」のみ。花園通算100勝で春のリベンジを果たし2年ぶりの決勝の舞台へ上がる。

（前田泰子）