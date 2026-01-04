ºòÇ¯¤ÏÀ¾¶¿¿¿±û¤¬V¡¡2026Ç¯¥·¥§¥Ö¥í¥óÁª¼ê¸¢¤Î³«ºÅ¥³¡¼¥¹¤Ï¤É¤³¤Ë¡©
¿·¤·¤¤Ç¯¤ò·Þ¤¨¡¢ÆüËÜÀª15¿Í¤¬»²Àï¤¹¤ëÊÆLPGA¥Ä¥¢¡¼¤Ï¡¢1·î29Æü¤Ë¥Õ¥í¥ê¥À½£¥ª¡¼¥é¥ó¥É¤Ç2026Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤¬³«Ëë¤¹¤ë¡£
¥á¥¸¥ã¡¼Âç²ñ¤ÏÁ´5»î¹ç¡£¤½¤Î½éÀï¤È¤Ê¤ë¡Ö¥·¥§¥Ö¥í¥óÁª¼ê¸¢¡×¤Ï4·î23¡Á26Æü¤Ë¥Æ¥¥µ¥¹½£¥Ò¥å¡¼¥¹¥È¥ó¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ëÍ½Äê¤À¤¬¡¢Ç¯¤¬ÌÀ¤±¤Æ¤â¤Ê¤ª³«ºÅ¥³¡¼¥¹¤¬Àµ¼°¤Ë·èÄê¤·¤Æ¤ª¤é¤º¡¢Áª¼ê¤¿¤Á¤Ë¤â¾ÜºÙ¤ÏÅÁ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤À¡£Æ±Âç²ñ¤Ï2023Ç¯¤«¤é¥Ò¥å¡¼¥¹¥È¥ó¹Ù³°¤Î¥¶¡¦¥¯¥é¥Ö at ¥«¡¼¥ë¥È¥ó¡¦¥¦¥Ã¥º¤òÉñÂæ¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¿¤¬¡¢Æ±¥³¡¼¥¹¤Ï2Ç¯¤Î·ÀÌó¤ò»Ä¤·¤¿¤Þ¤Þ»ÈÍÑÃæ»ß¤¬·èÄê¡£ºòÇ¯Âç²ñ¤Ç¤ÏÀ¾¶¿¿¿±û¤¬¥á¥¸¥ã¡¼¤ÇÊÆ¥Ä¥¢¡¼½éÍ¥¾¡¤ò¾þ¤ê¡¢Ì¾Êª¤Ç¤â¤¢¤ë18ÈÖ¥°¥ê¡¼¥ó¥µ¥¤¥É¤ÎÃÓ¤ØÈô¤Ó¹þ¤à¥·¡¼¥ó¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¼¡¤Ê¤ë³«ºÅ¥³¡¼¥¹¤Ï¤¤¤Þ¤ÀÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£³«Ëë¤Þ¤Ç»Ä¤ê3¤«·îÍ¾¤ê¡£ËÜÍè¤Ç¤¢¤ì¤Ð´ÑÀï¥Á¥±¥Ã¥È¤ÎÈÎÇä¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤¤»þ´ü¤À¤¬¡¢¥³¡¼¥¹¥»¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤Ï´Ö¤Ë¹ç¤¦¤Î¤«¤ÈÉÔ°Â¤ÎÀ¼¤â¾å¤¬¤ë¡£¤¿¤À¤·¡¢±½¤Ç¤ÏÆ±¤¸¥Ò¥å¡¼¥¹¥È¥ó¤Ë¤¢¤ë¡È¥á¥â¥ê¥¢¥ë¥Ñ¡¼¥¯GC¡É¤Ç¤Î³«ºÅ¤¬ÍÎÏ¤È¡¢Â¿¤¯¤ÎÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¤¬Êó¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£Æ±¥³¡¼¥¹¤ÏPGA¥Ä¥¢¡¼¡Ö¥Æ¥¥µ¥¹¥Á¥ë¥É¥ì¥ó¥º¡¦¥Ò¥å¡¼¥¹¥È¥ó¥ª¡¼¥×¥ó¡×¤Î³«ºÅÃÏ¤Ç¡¢º£Ç¯¤â¥·¥§¥Ö¥í¥óÁª¼ê¸¢¤ÎÌó1¤«·îÁ°¤Ë¤¢¤¿¤ë3·î26¡Á29Æü¤Ë¥Ä¥¢¡¼¶¥µ»¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥®¥ã¥é¥ê¡¼¥¹¥¿¥ó¥É¤ä¥³¡¼¥¹¥»¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤òÎ®ÍÑ¤Ç¤¤ëÅÀ¤«¤é¡¢½àÈ÷ÌÌ¤Ç¤Î¥Ï¡¼¥É¥ë¤Ï¹â¤¯¤Ê¤¤¤È¤â¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¡£¥á¥â¥ê¥¢¥ë¥Ñ¡¼¥¯GC¤Ï¡¢ÃÏ¸µ¥Ò¥å¡¼¥¹¥È¥ó»ÔÌ±¤Ë¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤¿¡È»Ô±Ä¡É¤Î¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥¯¥³¡¼¥¹¤Ç¡¢»ÔÌ±¤Ï³Ê°Â¤Ç¥×¥ì¡¼¤¬²ÄÇ½¤À¡£1912Ç¯¤Ë9¥Û¡¼¥ë¤Ç³«¾ì¤·¡¢1947Ç¯¤Ë¤Ï½é¤á¤ÆPGA¥Ä¥¢¡¼¤ò³«ºÅ¡£1951Ç¯¤«¤é1963Ç¯¤Þ¤Ç¥Ä¥¢¡¼¤ÎÉñÂæ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢¥È¥à¡¦¥É¡¼¥Î¥Ã¥¯»á¤Ë¤è¤ë²þ½¤¤ò·Ð¤Æ¡¢¸½ºß¤â¥Ò¥å¡¼¥¹¥È¥ó¥ª¡¼¥×¥ó¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¥·¥§¥Ö¥í¥óÁª¼ê¸¢¡×¤ÏÄ¹Ç¯¡¢¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢½£¤ÎÈò´¨ÃÏ¤Ç¤¢¤ë¥Ñ¡¼¥à¥¹¥×¥ê¥ó¥°¥¹¤Î¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¥Ò¥ë¥ºCC¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¡£ËèÇ¯Æ±°ì¥³¡¼¥¹¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¥á¥¸¥ã¡¼¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢ÃË»Ò¤Î¥Þ¥¹¥¿¡¼¥º¡¦¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¤Ë¤Ê¤¾¤é¤¨¤é¤ì¤ëÂ¸ºß¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¡£Âç²ñ¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼¤¬¡Ö¥¯¥é¥Õ¥È¡¦¥Ê¥Ó¥¹¥³¡×¤«¤éÆüËÜ¤Î¡ÖANA¡×¤ËÂØ¤ï¤ê¡¢¡ÖANA¥¤¥ó¥¹¥Ô¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¡×¤È¤·¤Æ2021Ç¯¤Þ¤Ç³«ºÅ¡£¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É¥¹¥¿¡¼¤Ë°¦¤µ¤ì¤¿Æ±ÃÏ¤Ç¤ÎÂç²ñ³«ºÅ¤Ï¡¢±ýÇ¯¤Î²Î¼ê¥À¥¤¥Ê¡¦¥·¥ç¥¢¡ÊÊÆ¹ñ¡Ë¤Î¿ÔÎÏ¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£23Ç¯¤«¤é¤Ï¥·¥§¥Ö¥í¥ó¤¬´§¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼¤È¤Ê¤ê¡¢¤½¤Î¾ò·ï¤Î°ì¤Ä¤È¤·¤Æ¡¢ËÜµòÃÏ¤Ç¤¢¤ë¥Æ¥¥µ¥¹½£¥Ò¥å¡¼¥¹¥È¥ó¤Ø¤Î³«ºÅÃÏÊÑ¹¹¤¬·èÄê¡£º£¸å¡¢¡È¥á¥â¥ê¥¢¥ë¥Ñ¡¼¥¯GC¡É¤Ç¤Î³«ºÅ¤¬Àµ¼°¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤ë¤Î¤«¡¢ÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊÊ¸¡¦ÉðÀîÎè»Ò¡áÊÆ¹ñºß½»¡Ë
¥á¥¸¥ã¡¼À©ÇÆ¡¢»Ë¾å½é¤ÎÁÐ»ÒV¡¢¿·¿Í¾Þ¡¡ÆüËÜÀªÌö¿Ê¤Î°ìÇ¯¡Ú³¤³°½÷»Ò10Âç¥Ë¥å¡¼¥¹¡¦Á°ÊÔ¡Û
ÆüËÜÀª¤¬¼çÌò¤Î°ìÇ¯¡¡³¤³°½÷»Ò¥Ä¥¢¡¼¤ÇÁê¼¡¤¤¤À²÷µó¡Ú³¤³°½÷»Ò10Âç¥Ë¥å¡¼¥¹¡¦ÃæÊÔ¡Û
ÆüËÜÀªÌö¿Ê¤ÎÎ¢¤Ç¡¡½ÂÌîÆü¸þ»Ò¤é¤Ï»îÎý¤Î°ìÇ¯¤Ë¡Ú³¤³°½÷»Ò10Âç¥Ë¥å¡¼¥¹¡¦¸åÊÔ¡Û
À¤³¦¥é¥ó¥¯1°Ì¤Î¥Á¡¼¥àÏÀ¡¡6Ç¯ÊÑ¤ï¤é¤ÌÂÎÀ©¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Ç°ì½ï¤ËÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤±¤Ð¤¤¤¤¡×¡Ú¥«¥á¥é¥Þ¥óÆî¤·¤º¤«¤ÎÊÆ¥Ä¥¢¡¼¾®ÏÃ¡Û
¥¿¥¤¥¬¡¼¡¦¥¦¥Ã¥º¤Î¥Ñ¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤ò¼êºî¤êµ¡´ï¤Ç´°Á´ºÆ¸½¡ª
