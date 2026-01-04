¡Ú¥¢¥Õ¥ê¥«Áª¼ê¸¢¡ÛWÇÕÆüËÜ¤ÈÆ±ÁÈ¤Î¥Á¥å¥Ë¥¸¥¢¤¬ÇÔÂà¡¡¥»¥Í¥¬¥ë¤Ï3ÆÀÅÀ¤Ç²÷¾¡¡Ò¥é¥¦¥ó¥É16¡Ó
¡þ¥¢¥Õ¥ê¥«Áª¼ê¸¢(ÆüËÜ»þ´Ö4Æü¡¢¥â¥í¥Ã¥³)
¥¢¥Õ¥ê¥«²¦¼Ô¤ò·è¤á¤ë¥¢¥Õ¥ê¥«Áª¼ê¸¢¤Ï¥Î¥Ã¥¯¥¢¥¦¥È¥¹¥Æ¡¼¥¸¤¬»Ï¤Þ¤ê¡¢¥é¥¦¥ó¥É16¤Ç2026Ç¯¤ÎËÌÃæÊÆWÇÕ¤ÇÆüËÜ¤ÈÆ±ÁÈ¤Î¥Á¥å¥Ë¥¸¥¢¤¬¥Þ¥ê¤ÈÂÐÀï¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Á°È¾¤Ë¥Þ¥ê¤¬¥ì¥Ã¥É¥«¡¼¥É¤Ç1¿ÍÂà¾ì¤È¤Ê¤ë¤È¸åÈ¾88Ê¬¡¢¥Á¥å¥Ë¥¸¥¢¤Ïº¸¤«¤é¥´¡¼¥ëÁ°¤Ø¥Ü¡¼¥ë¤òÆþ¤ì¤ë¤È¡¢¥Ø¥Ã¥É¤Ç¥´¡¼¥ë¤ò·è¤áÀèÀ©ÅÀ¤òÃ¥¤¤¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·½ªÎ»´ÖºÝ¤Ë¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¡¼¥¨¥ê¥¢Æâ¤Ç¥Ï¥ó¥É¤ÎÈ½Äê¤ÇPK¤ò¸¥¾å¤¹¤ë¤È¤³¤ì¤ò·è¤á¤é¤ìÆ±ÅÀ¡£±äÄ¹¤Ç¤â»î¹ç¤¬·è¤Þ¤é¤ºPKÀï¤ËÆþ¤ë¤È¡¢¥Á¥å¥Ë¥¸¥¢¤Ï3¿Í¤¬¼ºÇÔ¤·2-3¤ÇÇÔÂà¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥é¥¦¥ó¥É16¤Î¤â¤¦°ì»î¹ç¡¢¥»¥Í¥¬¥ëÂÐ¥¹¡¼¥À¥ó¤ÏÁ°È¾6Ê¬¤Ë¥¹¡¼¥À¥ó¤¬ÀèÀ©¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¸å¥»¥Í¥¬¥ë¤Ë3ÅÀ¤òÃ¥¤ï¤ìÇÔÀï¡£WÇÕ¤Ç¤Ï¥Õ¥é¥ó¥¹¤ä¥Î¥ë¥¦¥§¡¼¤ÈÀï¤¦¥»¥Í¥¬¥ë¤¬¥é¥¦¥ó¥É8¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ò4Æü¡¢¥é¥¦¥ó¥É16·ë²Ì¡Ó
¥Þ¥ê1-1(PK3-2)¥Á¥å¥Ë¥¸¥¢
¥»¥Í¥¬¥ë3-1¥¹¡¼¥À¥ó