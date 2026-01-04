「箱根駅伝・復路」（３日、箱根町芦ノ湖駐車場〜大手町）

７区の二宮町押切坂付近に今年もフリーザ軍団が集結。日テレの中継にもわずかに映り込んだ中、ザーボンさんの姿にネットが沸いた。

ひと目で分かるコスプレ姿で目の前に来るランナーに声援を送るフリーザ軍団。異様な雰囲気を醸し出していたが、すっかり箱根駅伝の“風物詩”となっている。

昨年、「戦闘力がズバ抜けている」として話題になったザーボンさんも登場。早大のフラッグを手に応援する様子や、選手到着までにフリーザ軍団全員でダンスする様子も公開した。さらにフリーザ様の出勤時と退勤時の姿もアップし、ファンの反響を呼んだ。

Ｘでは「ザーボンさん美形なんだが」「ザーボンさんの手にエンジのＷ…」「ザーボン様クオリティ高いなぁー」「ザーボンさんが綺麗」「おぉ美形戦士のザーボンさんだ」と盛り上がりを見せ、謎のキャラも話題に。ただ決してパフォーマンスだけではなく、長年にわたって選手を全力で応援する姿があることで、箱根ファンにも受け入れられている。