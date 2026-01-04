俳優の阿部サダヲ（55）が、2日放送のTBS系「ニノなのに 新春SP」（後9・15）にMCとして出演し、現在の駄菓子事情に驚く場面があった。

番組では、阿部が人気ドラマ「不適切にもほどがある！」で共演した俳優・坂元愛登（16）とともに、昭和を彷彿とさせる都内の駄菓子店でのロケに参加。子供時代には10円ほどだった駄菓子が、今は50円になっているなど、物価高による価格高騰に驚きを隠せない様子だった。

39歳の差がある坂元とのロケとあって、大きな世代ギャップがあった。坂元が「僕の小学校の周りでは、はやってました」と指差したのは、カップめんのようにして食べるインスタントのペペロンチーノ。しかし、阿部は「これ食べたことない」と首をひねった。

一方で、阿部は昭和世代にはおなじみの梅ジャムを見つけ、「これ食べてみてよ」と坂元に手渡した。

梅ジャムといえば、ピンク色のジャムを柔らかいせんべいに塗って食べる、昭和の駄菓子店や縁日での定番。しかし、坂元は未経験だそうで、阿部は「梅ジャムをソフトせんべいに塗って、挟んで食べる」と説明していた。坂元から「ハンバーガー的な？」と尋ねられると、阿部は「ハン…そうです」と、早々に説明をあきらめるように返した。

ここで予想もしない事実に、阿部は驚きを口にした。せんべいの上に出たジャムは、以前のようなピンクではなく、うっすら半透明になっていた。阿部は「あれ？思ったより透明。もっと赤い気がしたけど…」と不思議そうに見詰めていた。

かつて売られていた梅ジャムは、都内のメーカーで男性が1人で作っていたが、17年に廃業。現在はさまざまなメーカーが梅ジャムを製造、販売しており、企業によって色や味が違うという。

「あんまり梅の味がしない」とストレートな感想を口にする坂元に、阿部は「するんだよ。してくる、してくる」と念じるように返していた。