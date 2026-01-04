TBS NEWS DIG Powered by JNN

¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¤ÎºÇ¹âºÛÈ½½ê¤Ï3Æü¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤¬¥Þ¥É¥¥¥íÂçÅýÎÎ¤ò¹´Â«¤·¹ñ³°¤Ë°ÜÁ÷¤·¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¡¢¥í¥É¥ê¥²¥¹ÉûÂçÅýÎÎ¤ËÂÐ¤·ÂçÅýÎÎÂå¹Ô¤Ë½¢Ç¤¤¹¤ë¤è¤¦Ì¿¤¸¤Þ¤·¤¿¡£

¥í¥¤¥¿¡¼ÄÌ¿®¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¤ÎºÇ¹âºÛÈ½½ê¤Ï¥Þ¥É¥¥¥íÂçÅýÎÎ¤¬¥¢¥á¥ê¥«¤Ë°ÜÁ÷¤µ¤ì¡¢¡Ö°ì»þÅª¤«¤Ä¼Â¼ÁÅª¤Ë¿¦Ì³¤Î¿ë¹Ô¤¬ÉÔ²ÄÇ½¤Ê¾õ¶·¤Ë¤¢¤ë¡×¤ÈÇ§Äê¡£

¥í¥É¥ê¥²¥¹ÉûÂçÅýÎÎ¤ËÂÐ¤·¡¢ÂçÅýÎÎ¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤Î¸¢¸Â¤ò°ú¤­¼õ¤±¡¢ÂçÅýÎÎÂå¹Ô¤È¤·¤Æ¹ÔÀ¯¤ò·ÑÂ³¤·¹ñ²È¤òËÉ±Ò¤¹¤ë¤³¤È¤òµá¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£

¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¤Î·ûË¡¤Ç¤ÏÂçÅýÎÎ¤¬°ì»þÅª¡¢¤â¤·¤¯¤Ï´°Á´¤ËÉÔºß¤Î¾ì¹ç¤ÏÉûÂçÅýÎÎ¤¬ÂçÅýÎÎ¤ÎÂå¹Ô¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬µ¬Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£