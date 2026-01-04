¹â¹»ÁíÂÎ£Ö¤Î¿ÀÂ¼³Ø±à¤¬£´ÆÀÅÀ¤Ç½à·è¾¡¤Ø¡¢Î®ÄÌ·ÐÂçÇð¤âµÕÅ¾¤Ç£²Âç²ñÏ¢Â³¡Ä¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼£´¶¯½Ð¤½¤í¤¦
¡¡¥µ¥Ã¥«¡¼¤ÎÂè£±£°£´²óÁ´¹ñ¹â¹»Áª¼ê¸¢Âç²ñ¡ÊÆÉÇä¿·Ê¹¼Ò¤Ê¤É¸å±ç¡Ë¤Ï£´Æü¡¢±ºÏÂ¶ð¾ì¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤È£Õ£ö£á£î£ã£å¤È¤É¤í¤¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç½à¡¹·è¾¡¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢ºò²Æ¤ÎÁ´¹ñ¹â¹»ÁíÂÎÇÆ¼Ô¤Î¿ÀÂ¼³Ø±à¡Ê¼¯»ùÅç¡Ë¤¬ÁÒÃæ¤Î£´ÆÀÅÀ¤ÇÆüÂçÆ£Âô¡Ê¿ÀÆàÀî¡Ë¤Ë£´¡½£±¤Ç²÷¾¡¤·¡¢£³Âç²ñ¤Ö¤ê¤Ë½à·è¾¡¤Ë¿Ê¤ó¤À¡£
¡¡Î®ÄÌ·ÐÂçÇð¡ÊÀéÍÕ¡Ë¤Ï£²¡½£±¤ÇÂçÄÅ¡Ê·§ËÜ¡Ë¤ËµÕÅ¾¾¡¤Á¤·¡¢£²Âç²ñÏ¢Â³¤Î£´¶¯Æþ¤ê¡££±£°Æü¤Ë£Í£Õ£Æ£Ç¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ê¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¡Ë¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë½à·è¾¡¤Ï¡¢¾°»Ö¡½¿ÀÂ¼³Ø±à¡¢¼¯Åç³Ø±à¡½Î®ÄÌ·ÐÂçÇð¤Î´é¹ç¤ï¤»¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£