King ＆ Prince「紅白」出演衣装の“さりげない装飾”に反響続々「グループ愛が伝わる」「隠れミッキーみたい」
【モデルプレス＝2026/01/04】King ＆ Princeが「第76回NHK紅白歌合戦」（2025年12月31日、東京・渋谷 NHKホール）に出演した際、着用した衣装に反響が寄せられている。
【写真】キンプリ「紅白」ステージ 衣装に注目集まる
◆King ＆ Prince「紅白」衣装はグループのイニシャル入り
昨年末、同番組に出演したKing ＆ Prince。永瀬廉が着用した黒い衣装には、豪華な花の装飾の中にさりげなく「KP」の文字が施されており、高橋海人（※「高」は正式には「はしごだか」）が着用したデニムジャケットの衣装のバックには「K＆P」の文字と王冠の装飾が施されていた。
◆King ＆ Princeの「紅白」衣装に反響
この装飾に気づいたファンからは「グループ愛が伝わる」「さりげないポイントが素敵すぎる」「KPを背負ってるの尊い」「声出た」といった声が多数。また当日はミッキーマウスの新オフィシャルテーマソング「What We Got 〜奇跡はきみと〜」を歌唱し、ステージでもミッキーマウスとミニーマウスと共演したことから「隠れミッキー（各ディズニーパーク内に意図的に隠されたミッキーマーク）みたい」「放送の時には気づけなかった！」などのコメントも寄せられている。（modelpress編集部）
情報：NHK
【Not Sponsored 記事】