◆第７５回中山金杯・Ｇ３（１月４日、中山競馬場・芝２０００メートル、良）

新春到来を告げる名物ハンデ重賞に１４頭が出走し、１番人気でハンデ５５キロのアンゴラブラック（牝５歳、美浦・尾関知人厩舎、父キズナ）はゴール前で鋭く伸びたが、鼻差届かず２着だった。戸崎圭太騎手は２０１８年セダブリランテス、２３年ラーグルフに続く同レース３勝目はならず。同馬は昨年６月のバーデンバーデンＣまで３連勝でオープン入り。重賞初挑戦だった１０月のアイルランドＴで好位から粘り込んで２着と好走していた。

津村明秀騎手が騎乗した７番人気のカラマティアノス（牡４歳、美浦・奥村武厩舎、父レイデオロ）が１着で、勝ちタイムは２分０秒３。４番人気のグランディア（横山武史騎手）が３着だった。

単勝は１４８０円。馬連２−１１は２５９０円。馬単１１−２は７６５０円。３連複２−８−１１は５９６０円。３連単１１−２−８は４万５６６０円となった。

戸崎圭太騎手（アンゴラブラック＝２着）「競馬の感じはイメージ通りでしたよ。前が流れると思っていたし、少し後ろからにしました。とても乗りやすい馬で、どんな競馬にも対応できます。ただ、今日は馬場が緩いぶん、ちょっともたつきましたね。軽い馬場の方がいいですね」